/21 થી 27 સપ્ટેમ્બર વચ્ચે 4 દિવસ બેંકોનું કામકાજ રહેશે ઠપ, જાણો તમારા શહેરમાં ક્યારે બંધ રહેશે બેંકો

Bank Holidays This Week: જો આ અઠવાડિયે તમારું પણ બેંક સાથે જોડાયેલું કોઈ જરૂરી કામ છે, જેમ કે બેંક ડ્રાફ્ટ (DD) કઢાવવો, કેવાયસી (KYC) ડોક્યુમેન્ટ જમા કરવા, નવું ખાતું ખોલાવવું કે ચેક જમા કરવા વગેરે પતાવવાના છે, તો બેંક જતા પહેલા તમારે આ સમાચાર જરૂર વાંચવા જોઈએ.
ખરેખર, ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) ના હોલિડે કેલેન્ડર મુજબ, આ અઠવાડિયે પ્રાદેશિક તહેવારો અને મહિનાના ચોથા શનિવારના કારણે દેશના અલગ-અલગ રાજ્યો અને શહેરોમાં SBI, HDFC, ICICI, PNB સહિત તમામ સરકારી અને ખાનગી બેંકો કુલ 4 દિવસ બંધ રહેવાની છે. તેથી ઘરેથી નીકળતા પહેલા રજાઓનું લિસ્ટ જરૂર ચેક કરી લો, જેથી તમારે ખાલી હાથે પાછા ન ફરવું પડે. ચાલો જાણીએ તમારા શહેરમાં બેંકો ક્યારે-ક્યારે બંધ રહેશે.
આ અઠવાડિયે કયા-કયા દિવસે બંધ રહેશે બેંકો?
શું સમગ્ર દેશમાં એકસાથે બંધ રહેશે બેંકો?
જી નહીં. ધ્યાન આપવા જેવી બાબત એ છે કે 26 સપ્ટેમ્બર (ચોથા શનિવાર) અને 27 સપ્ટેમ્બર (રવિવાર) સિવાય બાકીના તહેવારોની રજાઓ સમગ્ર દેશમાં સમાન રીતે લાગુ પડતી નથી.
રિઝર્વ બેંકનું હોલિડે લિસ્ટ રાજ્યો અને શહેરોના સ્થાનિક સાંસ્કૃતિક તહેવારોના આધારે નક્કી કરવામાં આવે છે. તેથી તમારા રાજ્ય અને શહેરનું હોલિડે લિસ્ટ જોઈને જ બેંક બ્રાન્ચ જાઓ.
બેંક બંધ હોવા છતાં પણ 24×7 ચાલુ રહેશે આ ડિજિટલ સેવાઓ
બ્રાન્ચ બંધ હોવા છતાં ગ્રાહકોએ ગભરાવાની જરૂર નથી. તમે તમારા રોજિંદા કામ ઘરે બેઠા પણ પતાવી શકો છો. જેમ કે Google Pay, PhonePe, Paytm અથવા બેંક એપથી ઓનલાઇન પેમેન્ટ અને મની ટ્રાન્સફરનું કામ કરી શકો છો. આ સિવાય જો રોકડ જોઈએ તો એટીએમ મશીનો પણ ખુલ્લા રહેશે.
તમે રોકડ ઉપાડવા અથવા ડિપોઝિટ કરવા માટે નજીકના એટીએમ અને કેશ ડિપોઝિટ મશીનોનો ઉપયોગ કરી શકો છો. આરબીઆઈના જણાવ્યા મુજબ, ફંડ ટ્રાન્સફર માટે NEFT અને RTGS સુવિધાઓ 24x7x365 ઉપલબ્ધ રહે છે. એટલું જ નહીં, બિલ પેમેન્ટ કરવું, એકાઉન્ટ બેલેન્સ ચેક કરવું અથવા FD/RD ખોલવા જેવા કામ નેટ બેંકિંગ દ્વારા સરળતાથી કરી શકાય છે.