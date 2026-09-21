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21 થી 27 સપ્ટેમ્બર વચ્ચે 4 દિવસ બેંકોનું કામકાજ રહેશે ઠપ, જાણો તમારા શહેરમાં ક્યારે બંધ રહેશે બેંકો

Bank Holidays This Week: આરબીઆઈના કેલેન્ડર મુજબ આ અઠવાડિયે પ્રાદેશિક તહેવારો અને ચોથા શનિવારના કારણે બેંકો 4 દિવસ બંધ રહેશે. જાણો તમારા શહેરમાં કયા-કયા દિવસે બંધ રહેશે બેંકો.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 21, 2026, 01:10 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 01:10 PM IST
21 થી 27 સપ્ટેમ્બર વચ્ચે 4 દિવસ બેંકોનું કામકાજ રહેશે ઠપ, જાણો તમારા શહેરમાં ક્યારે બંધ રહેશે બેંકો

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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