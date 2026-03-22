આગામી સપ્તાહે ચાર દિવસ બેંક રહેશે બંધ, જાણી લો ફટાફટ ચેક કરો રજાઓનું લિસ્ટ

ગુજરાતી ન્યૂઝBusinessઆગામી સપ્તાહે ચાર દિવસ બેંક રહેશે બંધ, જાણી લો ફટાફટ ચેક કરો રજાઓનું લિસ્ટ

Bank Holiday Next Week: ભારતીય રિઝર્વ બેંકે આ મહિને બધી બેંકો- જેમાં ભારતીય સ્ટેટ બેંક (SBI), HDFC બેંક, ICICI બેંક અને અન્ય સામેલ છે, તે માટે કુલ 18 રજાઓનું લિસ્ટ જાહેર કર્યું હતું.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Mar 22, 2026, 03:00 PM IST
  • ગુજરાતમાં 26 માર્ચ, 2026ના બેંક રહેશે બંધ
  • રામ નવમીના તહેવારને કારણે બેંકમાં રહેશે રજા
  • શનિવાર, 28 માર્ચે પણ બેંકમાં રહેશે રજા

Bank Holiday Next Week: ભારતમાં ઘણી જગ્યાએ ખાનગી અને સરકારી બેંક આગામી સપ્તાહે 23થી 29 માર્ચ, 2026 વચ્ચે ચાર દિવસ સુધી બંધ રહેશે. તેમાં ચોથા શનિવાર અને રવિવારની રજા પણ સામેલ છે.

ભારતીય રિઝર્વ બેંકે આ મહિને બધી બેંકોમાં કુલ 18 રજાઓની યાદી જાહેર કરી છે. તેમાં બીજા શનિવાર, ચોથા શનિવાર અને બધા રવિવારની રજાઓ સામાન્ય છે. સામાન્ય રીતે કોઈ જાહેર કે પ્રાદેશિક જાહેર રજાઓ સિવાય બેંક મહિનાના પ્રથમ, ત્રીજા અને પાંચમાં શનિવારે ખુલી રહે છે.

બેંકની રજાઓ દરેક રાજ્યોમાં અલગ-અલગ હોઈ શકે છે, જ્યાં પ્રાદેશિક અને સ્થાનીક રીતિ-રિવાજો પર નિર્ભર કરે છે. તેવામાં આગામી સપ્તાહે પણ કેટલાક રાજ્યોમાં બેંક બંધ રહેશે. તેવામાં જો તમારે બેંકમાં કોઈ કામ હોય તો તમે પહેલા રજાનું લિસ્ટ ચેક કરી શકો છો.

બેંકમાં રજાઓનું લિસ્ટ
26 માર્ચ (ગુરૂવાર) શ્રીરામ નવમી પર અમદાવાદ, આઇઝોલ, બેલાપુર, ચંદીગઢ, દેહરાદૂન, જયપુર, કાનપુર, કોલકત્તા, લખનઉ, મુંબઈ, નાગપુર, રાંચી અને શિમલામાં બેંક બંધ રહેશે.
27 માર્ચ (શુક્રવાર)- શ્રીરામ નવમી (ચૈતે દશૈન) ને કારણે ભોપાલ, ભુવનેશ્વર, ગંગટોક, હૈદરાબાદ, પટના અને વિજયવાડામાં બેંકનું કામકાજ બંધ રહેશે.
28 માર્ચ (શનિવાર)- ચોથા શનિવારની રજાને કારણે દેશભરમાં સરકારી અને ખાનગી બેંક બંધ રહેશે.
29 માર્ચ (રવિવાર)- રવિવારની રજાને કારણે દેશભરમાં બેંક બંધ રહેશે.

ઓનલાઈન સેવાઓની લો મદદ
ગ્રાહકોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તે રજાઓની યોગ્ય જાણકારી માટે પોતાની સ્થાનીક બેંક શાખાનો સંપર્ક કરે. પરંતુ બેંક બંધ રહેવા દરમિયાન ઈન્ટરનેટ બેન્કિંગ સેવાઓ ચાલુ રહેશે. આ દરમિયાન એટીએમ, મોબાઈલ બેન્કિંગ અને યુપીઆઈ જેવી ડિજિટલ સેવાની મદદથી ગ્રાહકો પોતાના કામ કરી શકે છે. 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

