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Bank Holiday: શુક્રવારે બેંકો રહેશે બંધ, RBIએ 4 સપ્ટેમ્બરે કેમ આપી રજા, જાણો

Bank Holiday Friday 4 September 2026: આવતીકાલે, શુક્રવારે બેંકો બંધ રહેશે. જો તમે 4 સપ્ટેમ્બરે બેંકની બ્રાન્ચ જવાનો પ્લાન કરી રહ્યા છો, તો ચેક કરો કે તમારા રાજ્યમાં બેંકો ખુલ્લી છે કે નહીં.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 02, 2026, 01:35 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 01:35 PM IST
Bank Holiday: શુક્રવારે બેંકો રહેશે બંધ, RBIએ 4 સપ્ટેમ્બરે કેમ આપી રજા, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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