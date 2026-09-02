/Bank Holiday: શુક્રવારે બેંકો રહેશે બંધ, RBIએ 4 સપ્ટેમ્બરે કેમ આપી રજા, જાણો

Bank Holiday Friday 4 September 2026: 4 સપ્ટેમ્બર અને શુક્રવારે બેંકો બંધ રહેશે. જો તમે 4 સપ્ટેમ્બરે બેંક શાખાની મુલાકાત લેવાનું આયોજન કરી રહ્યા છો, તો તપાસો કે તમારા રાજ્યમાં તે ખુલ્લી છે કે નહીં. રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) કેલેન્ડર મુજબ, શુક્રવારે મોટાભાગના રાજ્યોમાં બેંકો બંધ રહેશે. કયા રાજ્યોમાં અને શા માટે તે જાણો.
શુક્રવાર, 4 સપ્ટેમ્બરે બેંકો કેમ બંધ રહેશે?
શુક્રવાર, 4 સપ્ટેમ્બરે, જન્માષ્ટમીને કારણે દેશભરના મોટાભાગના રાજ્યોમાં બેંકો બંધ રહેશે. ગુજરાત, મધ્યપ્રદેશ, ઓડિશા, ચંદીગઢ, તમિલનાડુ, ઉત્તરાખંડ, તેલંગાણા, રાજસ્થાન, જમ્મુ, ઉત્તર પ્રદેશ, કેરળ, કોલકાતા, બિહાર અને છત્તીસગઢ જેવા રાજ્યોમાં બેંકો બંધ રહેશે. સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા, પંજાબ નેશનલ બેંક, બેંક ઓફ બરોડા, કેનેરા બેંક, એક્સિસ બેંક, HDFC બેંક, ICICI બેંક અને બંધન બેંક સહિત તમામ જાહેર અને ખાનગી ક્ષેત્રની બેંકો બંધ રહેશે.
ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ જન્માષ્ટમીને કારણે બેંકો બંધ રહેશે
જન્માષ્ટમી, જેને કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી અથવા ગોકુળાષ્ટમી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે ભગવાન વિષ્ણુના આઠમા અવતાર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના જન્મજયંતિ તરીકે દેશ અને દુનિયાભરમાં ખૂબ જ શ્રદ્ધા, ભક્તિ અને આનંદ સાથે ઉજવવામાં આવે છે. કંસના અત્યાચારનો અંત લાવવા અને ધર્મ સ્થાપિત કરવા માટે ભાદ્રપદ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષ (અંધારા પખવાડિયા) ના આઠમા દિવસે ભગવાન કૃષ્ણનો મથુરામાં અવતાર થયો હતો. ભક્તો દિવસભર ઉપવાસ રાખે છે, અને મંદિરોને ભવ્ય રીતે શણગારવામાં આવે છે. પછી, મધ્યરાત્રિએ, કૃષ્ણના જન્મ સાથે, મંદિર ભજન, કીર્તન, આરતી અને "જય કન્હૈયા લાલ કી" ના મંત્રોથી ગુંજી ઉઠે છે.
જન્માષ્ટમી પર દહીં-હાંડી ઉજવણી કરવામાં આવશે
જન્માષ્ટમી પર, ઘરો અને મંદિરોમાં ભગવાન કૃષ્ણના બાળપણ સ્વરૂપ દર્શાવતી આકર્ષક ઝાંખીઓ શણગારવામાં આવે છે. કૃષ્ણને માખણ-મિશ્રી અને પંજીરી ચઢાવવામાં આવે છે. મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમાં દહીં-હાંડી સ્પર્ધાઓ યોજાય છે, જ્યાં યુવાનોના જૂથો પિરામિડ બનાવે છે અને ઊંચાઈથી લટકાવેલા વાસણો તોડે છે.
સપ્ટેમ્બરમાં બેંકો ક્યારે બંધ રહેશે?