દશેરાથી સરદાર પટેલના જન્મદિવસ સુધી... ઓક્ટોબરમાં ફક્ત 10 દિવસ ખુલ્લી રહેશે બેંકો, RBIએ જાહેર કર્યું બેંક રજાઓનું કેલેન્ડર, જાણો

October Bank Holiday: ઓક્ટોબર મહિનામાં બેંકો ફક્ત 10 દિવસ માટે ખુલ્લી રહેશે. તેથી, બેંકિંગ સંબંધિત કામ કરવા માટે, અહીં રજાઓની લિસ્ટમાંથી તમારા રાજ્યમાં બેંકોની રજાની તારીખ પહેલાથી ચેક કરી લો.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 01, 2025, 09:32 AM IST

October Bank Holiday: ઓક્ટોબરમાં ઘણા મોટા તહેવારો છે, જેના કારણે વિવિધ રાજ્યોમાં બેંકો બંધ રહેશે. તેથી, જો તમે બેંકિંગ સંબંધિત કામ કરવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે મહત્વપૂર્ણ છે. રિઝર્વ બેંકના કેલેન્ડર મુજબ, 4 રવિવાર અને 2 શનિવાર ઉપરાંત, વિવિધ રાજ્યોમાં બેંકો 15 દિવસ માટે બંધ રહેશે. આનો અર્થ એ છે કે તમે ઓનલાઈન બેંકિંગ સેવાઓનો લાભ લઈ શકો છો, પરંતુ રૂબરૂમાં કોઈ કામ કરી શકશો નહીં.

જોકે, બધા રવિવાર અને શનિવારે 6 રજાઓ સિવાય, બધા રાજ્યોમાં બેંકો દ્વારા બધી 15 રજાઓ પાળવામાં આવશે નહીં. તમે તમારા શહેર માટે બેંક હોલીડે શેડ્યૂલ ચેક કરી શકો છો.

ઓક્ટોબર બેંક રજા યાદી

  • 1. મહાનવમી - અગરતલા, બેંગલુરુ, ચેન્નાઈ, ગંગટોક, ગુવાહાટી, ઇટાનગર, કાનપુર, કોચી, કોહિમા, કોલકાતા, લખનૌ, પટના, રાંચી, શિલોંગ, તિરુવનંતપુરમ
  • 2. મહાત્મા ગાંધી જયંતિ/દશેરા/વિજયાદશમી/દશેરા/દુર્ગા પૂજા (દસૈન)/શ્રી શ્રી શંકરદેવની જન્મજયંતિ
  • 3. દુર્ગા પૂજા (દસૈન) - ગંગટોક
  • 4. દુર્ગા પૂજા (દસૈન) - ગંગટોક
  • 5. રવિવાર - દરેક જગ્યાએ
  • 6. લક્ષ્મી પૂજા - અગરતલા, કોલકાતા
  • 7. મહર્ષિ વાલ્મીકિ જયંતિ/કુમાર પૂર્ણિમા - બેંગ્લોર, ભુવનેશ્વર, ચંદીગઢ, શિમલા
  • 10. કરાવવા ચોથ - શિમલા
  • 11. બીજો શનિવાર - દરેક જગ્યાએ
  • 12. રવિવાર - દરેક જગ્યાએ
  • 18મી - કટી બિહુ - ગુવાહાટી
  • 19મી - દરેક જગ્યાએ
  • 20મી - દિવાળી/નરક ચતુર્દશી/કાલી પૂજા - અગરતલા, અમદાવાદ, અજવાલ, બેંગ્લોર, ભોપાલ, ચંદીગઢ, ચેન્નાઈ, દેહરાદૂન, ગુવાહાટી, હૈદરાબાદ, ઈટાનગર, જયપુર, કાનપુર, કોચી, કોહિમા, કોલકાતા, લખનૌ, નવી દિલ્હી, પણજી, રાયપુર, રાંચી, શિલોંગ, શિમલા, થિજાપુર, શિમલા,
  • 21મી - દિવાળી અમાવસ્યા (લક્ષ્મી પૂજા)/દીપાવલી/ગોવર્ધન પૂજા - બેલાપુર, ભોપાલ, ભુવનેશ્વર, ગંગટોક, ઈમ્ફાલ, જમ્મુ, મુંબઈ, નાગપુર, શ્રીનગર
  • 22મી - દિવાળી (બાલી પ્રતિપદા)/વિક્રમ સંવત નવા વર્ષનો દિવસ/ગોવર્ધન પૂજા/બલિપદ્મી, લક્ષ્મી પૂજા - અમદાવાદ, બેલાપુર, બેંગ્લોર, દેહરાદૂન, ગંગટોક, જયપુર, કાનપુર, લખનૌ, મુંબઈ, નાગપુર, પટના
  • 23મી - ભાઈબીજ/ભાઈ દૂજ/ચિત્રગુપ્ત જયંતિ/લક્ષ્મી પૂજા (દિવાળી)/ભ્રાત્રી દ્વિતીયા/નિંગોલ ચક્કૌબા - અમદાવાદ, ગંગટોક, ઇમ્ફાલ, કાનપુર, લખનૌ, કોલકાતા, શિમલા
  • 25મી - ચોથો શનિવાર - દરેક જગ્યાએ
  • 26મી - રવિવાર - દરેક જગ્યાએ
  • 27મી - છઠ પૂજા - કોલકાતા, પટણા, રાંચી
  • 28મી - છઠ પૂજા - પટણા, રાંચી
  • 31મી - સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનો જન્મદિવસ - અમદાવાદ

બધા કામ બંધ નહીં થાય

બેંક રજાઓ હોવા છતાં, તમે ઓનલાઈન બેંકિંગ (UPI, IMPS, NEFT, RTGS) અને ATM દ્વારા પૈસાની લેવડદેવડ અથવા અન્ય વ્યવહારો કરવાનું ચાલુ રાખી શકો છો. બેંક રજાઓથી આ સેવાઓ પ્રભાવિત થશે નહીં.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Bank working days October 2025Gujarati NewsBusiness NewsOctober 2025 bank holidaysRBI Bank Holiday ListBank closed dates October IndiaState-wise bank holidays 2025

