/Bank Holiday: 18 જુલાઈએ બેંકો રહેશે બંધ! RBIએ કેમ જાહેર કરી રજા? જાણો કારણ

Bank Holiday on Saturday: મોટાભાગના કામ કરતા લોકોને સોમવાર અને શુક્રવાર વચ્ચે બેંક શાખામાં પોતાનું કામ પૂર્ણ કરવામાં મુશ્કેલી પડે છે. તેઓ ઘણીવાર શનિવાર આવે તેની રાહ જુએ છે. શું તમે પણ કાલે બેંક શાખાની મુલાકાત લેવાનું વિચારી રહ્યા છો? અહીં જાણો કે કાલે કયા રાજ્યોમાં બેંકો બંધ રહેશે અને રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI)એ રજા કેમ જાહેર કરી છે.
કાલે, શનિવાર, 18 જુલાઈ, બેંકો કેમ બંધ રહેશે?
કાલે, ત્રીજા શનિવારે, 18 જુલાઈ, સિક્કિમમાં બેંકો બંધ રહેશે. સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા, પંજાબ નેશનલ બેંક, બેંક ઓફ બરોડા, કેનેરા, એક્સિસ, HDFC અને ICICI બેંક સહિતની તમામ સરકારી અને ખાનગી ક્ષેત્રની બેંકો શનિવારે બંધ રહેશે. સિક્કિમ સિવાય અન્ય તમામ રાજ્યોમાં બેંકો ખુલ્લી રહેશે.
18 જુલાઈ મહિનાનો ત્રીજો શનિવાર છે. ત્રીજા શનિવારે બેંકો ખુલ્લી રહે છે, પરંતુ ફક્ત સિક્કિમમાં જ દ્રુક્પા ત્શે-જીના કારણે બેંકો બંધ રહેશે. દેશભરમાં બેંકો પહેલા, ત્રીજા અને પાંચમા શનિવારે ખુલ્લી રહે છે. બીજા અને ચોથા શનિવારે બેંકો બંધ રહે છે.
સિક્કિમમાં દ્રુક્પા ત્શે-જી ઉત્સવ ઉજવવામાં આવશે. આ એક બૌદ્ધ તહેવાર છે. તે ભગવાન બુદ્ધ દ્વારા જ્ઞાન પ્રાપ્તિ પછી સારનાથ ખાતે તેમના પ્રથમ પાંચ શિષ્યોને આપેલા પ્રથમ ઉપદેશની યાદમાં ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસે, બૌદ્ધ સાધુઓ અને ભક્તો મઠોમાં જાય છે અને પ્રાર્થના કરે છે. આ દિવસે સિક્કિમમાં જાહેર રજા છે.
આજે, 17 જુલાઈ, આ રાજ્યમાં બેંકો બંધ છે
યુ તિરોટ સિંગની પુણ્યતિથિ નિમિત્તે આજે, શુક્રવારે મેઘાલયમાં બેંકો બંધ છે. યુ તિરોટ સિંગ 19મી સદીની શરૂઆતમાં મેઘાલયના ખાસી હિલ્સમાં એક આદિવાસી રાજા હતા. તેઓ દેશના શરૂઆતના સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓમાંના એક હતા.
18 જુલાઈ, 2026: શનિવાર
દ્રુકપા ત્શે-જી તહેવારને કારણે સિક્કિમમાં બેંકો બંધ રહેશે.
19 જુલાઈ - રવિવાર
સાપ્તાહિક રજાને કારણે દેશભરના તમામ રાજ્યોમાં બેંકો બંધ રહેશે.
22 જુલાઈ, 2026: બુધવાર
ત્રિપુરામાં ખારચી પૂજાને કારણે 22 જુલાઈ, બુધવારના રોજ બેંકો બંધ રહેશે.
25 જુલાઈ: ચોથો શનિવાર
ચોથા શનિવારે દેશભરના તમામ રાજ્યોમાં બેંકો બંધ રહેશે.
26 જુલાઈ: રવિવાર
સાપ્તાહિક રજાને કારણે બેંકો બંધ રહેશે.