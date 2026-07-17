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Bank Holiday: 18 જુલાઈએ બેંકો રહેશે બંધ! RBIએ કેમ જાહેર કરી રજા? જાણો કારણ


Bank Holiday on Saturday: આવતીકાલે એટલે કે 18 જુલાઈના રોજ શનિવારના રોજ બેંકો બંધ રહેશે. જો તમે કાલે ત્રીજા શનિવારે, તમારું કામ પૂરું કરવા બેંક જવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો પહેલા જાણો કે તમારા રાજ્યમાં બેંકો ખુલ્લી છે કે નહીં.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 17, 2026, 06:16 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 06:16 PM IST
Bank Holiday: 18 જુલાઈએ બેંકો રહેશે બંધ! RBIએ કેમ જાહેર કરી રજા? જાણો કારણ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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