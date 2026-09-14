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Bank Holiday: આવતીકાલે એટલે કે મંગળવારે બેંકો બંધ રહેશે, જાણો શા માટે RBIએ 15 સપ્ટેમ્બરને જાહેર કરી રજા

Bank Holiday 15 September 2026: આવતીકાલે, મંગળવારે બેંકો બંધ રહેશે. જો તમે 15 સપ્ટેમ્બરે બેંકની મુલાકાત લેવાનું આયોજન કરી રહ્યા છો, તો પહેલા જાણો કે તમારા રાજ્યમાં બેંકો ખુલ્લી છે કે નહીં.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 14, 2026, 04:09 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 04:09 PM IST
Bank Holiday: આવતીકાલે એટલે કે મંગળવારે બેંકો બંધ રહેશે, જાણો શા માટે RBIએ 15 સપ્ટેમ્બરને જાહેર કરી રજા

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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