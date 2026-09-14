/Bank Holiday: આવતીકાલે એટલે કે મંગળવારે બેંકો બંધ રહેશે, જાણો શા માટે RBIએ 15 સપ્ટેમ્બરને જાહેર કરી રજા

Bank Holiday 15 September 2026: આવતીકાલે, મંગળવારે બેંકો બંધ રહેશે. જો તમે 15 સપ્ટેમ્બરે બેંકનું કોઈ કામ કરવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો પહેલા તમારા રાજ્યમાં બેંકો ખુલ્લી છે કે નહીં તે જાણી લેજો. રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) કેલેન્ડર મુજબ, આવતીકાલે, મંગળવારે ઘણા રાજ્યોમાં બેંકો બંધ રહેશે. કયા રાજ્યોમાં અને શા માટે બેંકો બંધ રહેશે તેના વિશે જાણીએ.
કાલે, મંગળવાર, 15 સપ્ટેમ્બરે બેંકો કેમ બંધ રહેશે?
આવતીકાલે, મંગળવાર, 15 સપ્ટેમ્બરે ગુજરાત, ઓડિશા અને ગોવામાં બેંકો બંધ રહેશે. અન્ય તમામ રાજ્યોમાં બેંકો ખુલ્લી રહેશે. ગુજરાત, ઓડિશા અને ગોવામાં, સંવત્સરી, નુઆખાઈ અને ગણેશ ચતુર્થી (બીજો દિવસ)ના કારણે બેંકો બંધ રહેશે. સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા, પંજાબ નેશનલ બેંક, બેંક ઓફ બરોડા, કેનેરા, એક્સિસ, HDFC અને ICICI બેંક સહિત તમામ જાહેર અને ખાનગી ક્ષેત્રની બેંકો બંધ રહેશે.
સંવત્સરી (ચતુર્થી પક્ષ)
સંવત્સરી જૈન ધર્મમાં એક મહત્વપૂર્ણ તહેવાર છે, જેને ક્ષમા અને આત્મનિરીક્ષણના દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. આ પ્રસંગે, ભક્તો વિચાર, શબ્દ અને કર્મમાં થયેલી ભૂલો માટે ક્ષમા માંગે છે અને બીજાઓને પણ માફ કરે છે.
નુઆખાઈ ક્યાં ઉજવવામાં આવે છે?
નુઆખાઈ એ ઓડિશા અને આસપાસના કેટલાક વિસ્તારોમાં એક કૃષિ ઉત્સવ છે. આ તહેવાર નવી લણણીનું સ્વાગત કરવાની અને તેને પહેલા દેવી-દેવતાઓને અર્પણ કરવાની પરંપરા સાથે સંકળાયેલ છે. પરિવારો સાથે મળીને પૂજા કરે છે અને નવા અનાજમાંથી બનાવેલ ખોરાક લે છે. નુઆખાઈ દ્વારા, ખેડૂતો પ્રકૃતિ અને કૃષિ પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરે છે. તેઓ આ દિવસ પરિવાર અને સમુદાય સાથે ઉજવે છે.
શું ગણેશ ચતુર્થીના બીજા દિવસે અહીં બેંકો બંધ રહેશે?
ગણેશ ચતુર્થીના બીજા દિવસે ઘરો અને પૂજા પંડાલોમાં ભગવાન ગણેશની પૂજા કરવામાં આવે છે. ભક્તો ભગવાન ગણેશને દુર્વા ઘાસ, ફૂલો અને મોદક ચઢાવે છે અને સુખ, સમૃદ્ધિ અને અવરોધોથી મુક્તિ માટે પ્રાર્થના કરે છે. ઘણી જગ્યાએ, ગણેશ મૂર્તિની સ્થાપના પછી, દરરોજ સવારે અને સાંજે આરતી અને ભજન-કીર્તન કરવામાં આવે છે.
શું દેશના બાકીના ભાગોમાં આવતીકાલે બેંક શાખાઓ ખુલ્લી રહેશે?
ગુજરાત, ઓડિશા અને ગોવા સિવાયના તમામ રાજ્યોમાં બેંકો ખુલ્લી રહેશે. ત્યાંની તમામ સરકારી અને ખાનગી બેંક શાખાઓ રાબેતા મુજબ કાર્યરત રહેશે.
આજે, સોમવાર, 14 સપ્ટેમ્બરના રોજ, ક્યાં બેંકો બંધ હતી?
સોમવાર, 14 સપ્ટેમ્બરના રોજ, મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક, ઓડિશા, તમિલનાડુ, આંધ્રપ્રદેશ, ગોવા અને તેલંગાણા જેવા રાજ્યોમાં બેંકો બંધ રહી. ગણેશ ચતુર્થી, ગણેશ પૂજા, વારસિદ્ધિ વિનાયક વ્રત, વિનાયક ચતુર્થી અને હર્તાલિકા તીજને કારણે અહીં બેંકો બંધ રહી.
ગણેશ ચતુર્થી એ ભગવાન ગણેશને સમર્પિત એક મુખ્ય હિન્દુ તહેવાર છે. આ દિવસે, ભગવાન ગણેશની મૂર્તિ સ્થાપિત કરવામાં આવે છે અને ધાર્મિક વિધિઓ સાથે પૂજા કરવામાં આવે છે. હર્તાલિકા તીજ એ ભગવાન શિવ અને દેવી પાર્વતીને સમર્પિત સ્ત્રીઓ માટે એક મુખ્ય ઉપવાસ અને તહેવાર છે. આ દિવસે, પરિણીત સ્ત્રીઓ તેમના પતિના લાંબા આયુષ્ય અને તેમના પરિવારની સુખ અને સમૃદ્ધિ માટે નિર્જલા ઉપવાસ કરે છે.
સપ્ટેમ્બરમાં બેંકો ક્યારે બંધ રહેશે?