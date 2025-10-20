Prev
8મા પગાર પંચથી ત્રણ ગણી વધી જશે બેસિક સેલેરી, જાણો ક્યારે આવશે સારા સમાચાર

8th Pay Commission Salary Hike: લાખો કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ 8મા પગાર પંચના અમલીકરણની રાહ જોઈ રહ્યા છે, અને તેમના પગારમાં કેવી રીતે વધારો થશે તે જાણવું મહત્વપૂર્ણ છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 20, 2025, 04:56 PM IST

8મા પગાર પંચથી ત્રણ ગણી વધી જશે બેસિક સેલેરી, જાણો ક્યારે આવશે સારા સમાચાર

8th Pay Commission Salary Hike: લોકો 8મા પગાર પંચની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. સરકારે જણાવ્યું છે કે આ અંગેનું જાહેરનામું ટૂંક સમયમાં બહાર પાડવામાં આવશે, અને કામ ચાલી રહ્યું છે. આ પહેલા, લોકોને તેમના પગારમાં કેટલો વધારો થશે તે જાણવામાં સૌથી વધુ રસ છે. આ અંગે ઘણી અટકળો ચાલી રહી છે, જેમાં કેટલાક પરિબળોનો પણ સમાવેશ થાય છે. 

એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આ વખતે 2.86 સુધીનો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લાગુ થઈ શકે છે. જો આવું થાય, તો મૂળભૂત પગારમાં નોંધપાત્ર વધારો થવાની અપેક્ષા છે. ચાલો જોઈએ કે આ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર શું છે અને મૂળભૂત પગારમાં ત્રણ ગણો વધારો કેવી રીતે થઈ શકે છે.

ફિટમેન્ટ ફેક્ટર શું છે?

પ્રથમ, ચાલો સમજીએ કે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર શું છે. કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓના વધેલા પગારની ગણતરી કરવા માટે ફિટમેન્ટ ફેક્ટરનો ઉપયોગ થાય છે. પગાર પંચ દ્વારા લાગુ કરાયેલ ફિટમેન્ટ ફેક્ટરને મૂળભૂત પગારથી ગુણાકાર કરવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો મૂળ પગાર 20,000 છે અને ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.57 છે, તો 20,000 x 2.5 = 50,000. આનો અર્થ એ થાય કે મૂળ પગાર 50,000 રૂપિયા સુધી વધશે.

મૂળભૂત પગાર કેટલો વધી શકે છે?

હવે, એવું માનવામાં આવે છે કે 8મું પગાર પંચ 2.86 સુધીનો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લાગુ કરી શકે છે. જો આવું થાય, તો મૂળ પગાર ફક્ત બમણો જ નહીં પરંતુ લગભગ ત્રણ ગણો થઈ શકે છે. 18,000 રૂપિયાના મૂળ પગારવાળા લેવલ-1 કેન્દ્રીય કર્મચારીઓનો પગાર 51,000 રૂપિયા સુધી વધી શકે છે. તમે આ પરિબળ સૂત્રના આધારે તમારા પગારની ગણતરી પણ કરી શકો છો. આનાથી લાખો કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને ફાયદો થશે.

8મું પગાર પંચ ક્યારે લાગુ કરવામાં આવી રહ્યું છે?

સરકારે જણાવ્યું છે કે 8મું પગારપંચ 1 જાન્યુઆરી, 2026થી લાગુ કરવામાં આવશે. 8મું પગારપંચ જાન્યુઆરી 2025માં મંજૂર કરવામાં આવ્યું હતું. હાલમાં, આ અંગે કોઈ સૂચના જાહેર કરવામાં આવી નથી, અને કમિશનના સભ્યોની યાદી પણ બહાર પાડવામાં આવી નથી. એ નોંધવું જોઈએ કે દર 10 વર્ષે, ફુગાવા અને અન્ય પરિબળોને ધ્યાનમાં લેવા માટે પગારપંચની રચના કરવામાં આવે છે, અને કર્મચારીઓના પગારમાં વધારો કરવામાં આવે છે.

