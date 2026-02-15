રોકાણકારોને થશે ફાયદો, 1 પર 1 ફ્રી શેર આપી રહી છે આ કંપની, જાણો રેકોર્ડ ડેટ
Bonus Share: શેર બજારમાં બોનસ શેર પર દાવ લગાવતા રોકાણકારો માટે સારા સમાચાર છે. આ સપ્તાહે બે કંપનીઓ બોનસ શેર આપવાની છે. જેમાં Bazel International Ltd પણ સામેલ છે.
Trending Photos
Stock Market News: આ સપ્તાહે બે કંપનીઓ શેર બજારમાં એક્સ-બોનસ સ્ટોક તરીકે ટ્રેડ કરશે. આ બે કંપનીઓના લિસ્ટમાં Bazel International Ltd પણ સામેલ છે. કંપનીએ એક પર એક શેર બોનસ શેર આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે. મહત્વનું છે કે કંપની પ્રથમવાર રોકાણકારોને બોનસ શેરની ભેટ આપી રહી છે.
ક્યારે છે રેકોર્ડ ડેટ
સ્ટોક એક્સચેન્જને આપેલી જાણકારીમાં Bazel International Ltd એ જણાવ્યું કે એક શેર પર એક બોનસ શેર આપવામાં આવશે. આ બોનસ શેર માટે કંપનીએ 18 ફેબ્રુઆરીની તારીખને રેકોર્ડ ડેટ જાહેર કરવામાં આવી છે. એટલે કે જે રોકાણકારોનું નામ કંપનીની રેકોર્ડ બુકમાં રહેશે તેને બોનસ શેરનો લાભ મળશે.
500 ટકાથી વધુ રિટર્ન
શેરનું પ્રદર્શન લાંબાગાળે શાનદાર રહ્યું છે. છેલ્લા બે સપ્તાહમાં આ મલ્ટીબેગર સ્ટોકમાં 17.59 ટકાની તેજી આવી છે. પરંતુ તેમછતાં Bazel International Ltd શેરને એક વર્ષથી હોલ્ડ કરનાર રોકાણકારોને અત્યાર સુધી 21 ટકાનું નુકસાન થયું છે. જ્યારેઆ દરમિયાન સેન્સેક્સમાં 8.52ટકાની તેજી આવી છે. મહત્વનું છે કે Bazel International Ltd નો 52 વીકનો હાઈ 94.55 રૂપિયા છે જ્યારે 52 વીકનું લેવલ 50.05 રૂપિયા છે. કંપનીનુ માર્કેટ કેપ 18.35 કરોડ રૂપિયા છે.
બે વર્ષમાં Bazel International Ltd ના શેરની કિંમતમાં 88 ટકા અને ત્રણ વર્ષમાં 79 ટકાની તેજી આવી છે. તો પાંચ વર્ષમાં સ્ટોક 492 ટકાનું રિટર્ન આપવામાં સફળ રહ્યો છે.
પ્રમોટર્સની પાસે કેટલી ભાગીદારી?
ડિસેમ્બરની શેરહોલ્ડિંગ અનુસાર પ્રમોટર્સની કંપનીમાં કુલ ભાગીદારી 0.08 ટકા હતી, જ્યારે પબ્લિકની પાસે 94.26 ટકા હતી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે