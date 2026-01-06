Prev
ખુલતા પહેલા 58% ફાયદા પર શેર, પ્રાઇસ બેન્ડ ₹23, 9 તારીખે ખુલશે વર્ષનો પ્રથમ મેનબોર્ડ IPO

BCCL IPO: શેર બજારમાં આઈપીઓમાં દાવ લગાવતા રોકાણકારો માટે સારા સમાચાર છે. 9 જાન્યુઆરીએ વર્ષ 2026નો પ્રથમ મેનબોર્ડ આઈપીઓ ખુલી રહ્યો છે. આ આઈપીઓ BCCL નો છે, જાણો તેની વિગત...

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 06, 2026, 10:18 AM IST

BCCL IPO 2026: ભારત કોકિંગ આઈપીઓ 2026નો પ્રથમ મેનબોર્ડ આઈપીઓ હશે, જે 9 જાન્યુઆરીએ ખુલશે. આ આઈપીઓ 13 જાન્યુઆરી સુધી સબ્સક્રિપ્શન માટે ઉપલબ્ધ રહેશે. BCCL આઈપીઓની પ્રાઇસ બેન્ડ 21થી 23 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવી છે. કુલ 1071 કરોડના આઈપીઓને લઈને બજારમાં ખૂબ ચર્ચા છે, કારણ કે BCCL, મહારત્ન પીએસયુ કોલ ઈન્ડિયાની સબ્સિડિયરી કંપની છે. તેવામાં સરકારી કંપનીના આ ઈશ્યુને લઈને રિટેલ ઈન્વેસ્ટરોથી મોટા સંસ્થાગત ઈન્વેસ્ટરોની નજર રહેલી છે.

ગ્રે માર્કેટમાં ગજબની તેજી
ગ્રે માર્કેટમાં પણ BCCL આઈપીઓનો જોશ જોવા મળી રહ્યો છે. 5 જાન્યુઆરી સોમવારે તેનો GMP વધીને 13.5 રૂપિયા સુધી પહોંચી ગયો હતો. તેનો મતલબ છે કે ગ્રે માર્કેટમાં BCCL ના શેર પોતાની ઉપરી પ્રાઇસ બેન્ડથી લગભગ 58.70 ટકાનો ફાયદો દર્શાવે છે. એટલે કે લિસ્ટિંગ પર રોકાણકારોને સારી કમાણી થઈ શકે છે.

શું છે વિગત
રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછા 600 શેરના એક લોટ માટે બોલી લગાવવી પડશે, એટલે કે ઉપરી પ્રાઇઝ બેન્ડ પર રોકાણ 13800 નું થશે. આ આઈપીઓ ઓફર ફોર સેલ છે, જેમાં કોલ ઈન્ડિયા પોતાના 46.57 કરોડ શેરની હિસ્સેદારી વેચી રહ્યું છે. એટલે કે ઈશ્યુથી મળનારી રકમ પ્રમોટરને મળશે, કંપની પાસે કોઈ ફંડ જશે નહીં. ઈશ્યુ સ્ટ્રક્ચર પ્રમાણે 50 ટકા હિસ્સો QIBs માટે, 15 ટકા NIIs માટે અને 35 ટકા રિટેલ ઈન્વેસ્ટરો માટે રિઝર્વ છે. કર્મચારીઓ અને શેરહોલ્ડર માટે અલગથી કોટા રાખવામાં આવ્યો છે. 

કંપનીનો કારોબાર
કંપનીના કારોબારની વાત કરીએ તો BCCL કાચા કોકિંગ કોલસા, નોન-કોકિંગ કોલસા, વોશ્ડ કોલસા અને તેની સાથે જોડાયેલી પ્રોડક્ટ્સનું ઉત્પાદન કરે છે. તેના ગ્રાહક મુખ્ય રૂપથી સ્ટીલ, પાવર અને સીમેન્ટ સેક્ટરના છે. રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટ્સ પ્રમાણે FY2025 માં BCCL દેશની સૌથી મોટી કોલિંગ કોલ ઉત્પાદક કંપની રહી, જેની ઘરેલું ઉત્પાદનમાં ભાગીદારી આશરે 58.5 ટકા હતી. આઈપીઓ માટે IDBI કેપિટલ અને ICICI સિક્યોરિટી બુક રનિંગ લીડ મેનેજર છે અને કંપનીના શેર BSE અને NSE પર લિસ્ટ થશે.

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે.

