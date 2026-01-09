Prev
આ IPO પર તૂટી પડ્યા રોકાણકારો, માત્ર 30 મિનિટમાં થઈ ગયો ફુલ, GMPમાં તેજી

વર્ષ 2026નો પ્રથમ મેનબોર્ડ આઈપીઓ ખુલી ગયો છે. ભારત કોકિંગ કોલ લિમિટેડના આઈપીઓને રોકાણકારોનો જબરદસ્ત પ્રતિસાદ મળ્યો છે. શરૂઆતી 30 મિનિટમાં આઈપીઓ ફુલ થઈ ગયો છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 09, 2026, 12:53 PM IST

કોલ ઈન્ડિયાની સબ્સિડિયરી કંપની અને દેશની સૌથી મોટી કોકિંગ કોલ ઉત્પાદન ભારત કોકિંગ કોલ લિમિટેડ એટલે કે BCCL નો આઈપીઓ 9 જાન્યુઆરીએ ખુલી ગયો છે. આ આઈપીઓ ખુલવાની સાથે ચર્ચામાં છે. માત્ર અડધા કલાકની અંદર આઈપીઓ ફુલ થઈ ગયો. આ વર્ષ 2026નો પ્રથમ મેનબોર્ડ આઈપીઓ છે, જેમાં ઈન્વેસ્ટરો 13 જાન્યુઆરી સુધી અસરી કરી શકે છે. આ આઈપીઓ સંપૂર્ણ રીતે ઓફર ફોર સેલ છે, જે હેઠળ કોલ ઈન્ડિયા પોતાની ભાગીદારી વેચી રહી છે. કંપનીએ આઈપીઓની પ્રાઇસ બેન્ડ 21થી 23 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કરી છે. આઈપીઓ દ્વારા કંપનીનું લક્ષ્ય 1071 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કરવાનું છે.

એન્કર ઈન્વેસ્ટરો પાસેથી 273.1 કરોડ મેળવ્યા
આઈપીઓ પહેલા ભારત કોકિંગ કોલે એન્કર ઈન્વેસ્ટરો પાસેથી 273.1 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કર્યાં છે. આ રીતે 23 રૂપિયા પ્રતિ શેરના દરથી 11,87,53,500 ઈક્વિટી શેર એન્કર રોકાણકારોને ફાળવવામાં આવ્યા છે. કંપની અનુસાર કુલ ઈશ્યોનો 50 ટકા હિસ્સો યોગ્ય સંસ્થાગત રોકાણકારો માટે 35 ટકા બિન-સંસ્થાગત રોકાણકારો માટે અને બાકી 15 ટકા રિટેલ રોકાણકારો માટે રિઝર્વ રાખવામાં આવ્યો છે.

ભારત કોકિંગ કોલ આઈપીઓ સબ્સક્રિપ્શન અપડેટ
ભારત કોકિંગ કોલના આઈપીઓને રોકાણકારોનો જોરદાર પ્રતિસાદ મળ્યો છે. બિડિંગની શરૂઆતી કલાકમાં આ ઈશ્યુ કુલ મળી 1.81 ગણો સબ્સક્રાઇબ થઈ ગયો છે. સૌથી વધુ માંગ બિન-સંસ્થાગત રોકાણકારો તરફથી જોવા મળી, જ્યાં આ હિસ્સો 2.2 ગણો ભરાયો છે. રિટેલ ઈન્વેસ્ટરોનો કોટા 1.52 ગણો સબ્સક્રાઇબ થયો છે. 

BCCL આઈપીઓનો GMP
livemint ના રિપોર્ટ અનુસાર ભારત કોકિંગ કોલ આઈપીઓનું ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ GMP ₹9.25 છે. એટલે કે રોકાણકારોને પ્રથમ દિવસે સારી કમાણી થઈ શકે છે. જીએમપીનો ટ્રેન્ડ યથાવત રહ્યો તો કંપનીનો આઈપીઓ 32.25 રૂપિયા પર લિસ્ટ થઈ શકે છે.

કંપની વિશે જાણો
ક્રિસિલના રિપોર્ટ પ્રમાણે નાણાકીય વર્ષ 2025મા BCCL ભારતની સૌથી મોટી કોકિંગ કોલ ઉત્પાદન કંપની રહી. 30 સપ્ટેમ્બર 2025ના સમાપ્ત છ મહિનામાં કંપનીનું કોલસા ઉત્પાદન 15.75 મિલિયન ટન રહ્યું, જ્યારે એક વર્ષ પહેલા આ ગાળામાં 19.09 મિલિયન ટન હતું. 30 સપ્ટેમ્બર 2025 સુધી કંપની દેશભરમાં કુલ 34 ખાણોનું સંચાલન કરી રહી છે, જેમાં 4 અન્ડરગ્રાઉન્ડ માઇન્સ, 26 ઓપનકાસ્ટ માઇન્સ અને 4 મિશ્રિત માઇન્સ સામેલ છે.
 

