/મહિનાની કઈ તારીખે SIP કરવી સૌથી ફાયદાકારક? 30 વર્ષના આંકડાથી સમજો

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાં સિસ્ટમેટિક ઈન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન (SIP) દ્વારા રોકાણ કરનાર રોકાણકારોના મનમાં હંમેશા સવાલ ઉઠે છે કે મહિનાની કઈ તારીખે SIP નો હપ્તો કરાવવો સૌથી વધુ ફાયદાકારક રહે છે. ઘણા લોકો તે માને છે કે મહિનાની શરૂઆત (1 કે 5 તારીખ), મધ્ય (15 તારીખ) કે મહિનાના અંત (25 કે 28 તારીખ) એ બજારમાં ખાસ ઉતાર-ચઢાવ હોય છે, જેનો ફાયદો ઉઠાવી વધુ રિટર્ન મેળવી શકાય છે. પરંતુ શું ખરેખર SIP ની તારીખ બદલવાતી તમારા પોર્ટફોલિયોના ફાઇનલ રિટર્ન પર કોઈ મોટી અસર પડે છે? આ વાતનું સત્ય જાણવા માટે કરવામાં આવેલા 30 વર્ષના સેન્સેક્સના ડેટાના અભ્યાસમાં એક ચોંકાવનારું અને આંખ ખોલનારૂ પરિણામ સામે આવ્યું છે.
30 વર્ષના આંકડા શું કહે છે?
બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) ના સેન્સેક્સના 30 વર્ષના આંકડાના વિશ્લેષણથી તે સ્પષ્ટ થાય છે કે લાંબાગાળાના રોકાણમાં SIP ની તારીખનું રિટર્ન પર લગભગ નગણ્ય (Zero to Negligible) અસર પડે છે. ડેટાથી ખ્યાલ આવે છે કે તમે SIP માટે ભલે મહિનાની પ્રથમ, 10 કે 25 તારીખ પસંદ કરી હોય, 10થી 30 વર્ષના સમયગાળા દરમિયાન મળનાર અંતિમ વાર્ષિક રિટર્ન (CAGR) માં માત્ર 0.05% થી 0.1% નું સામાન્ય અંતર આવે છે. આ અંતર એટલું નાનું છે કે તેનાથી તમારી લોન્ગ ટર્મ વેલ્થ ક્રિએશન પર કોઈ વાસ્તવિત પ્રભાવ પડતો નથી.
શું છે રૂપી કોસ્ટ એવરેજિંગ?
શેર બજારનો મૂળ સિદ્ધાંત રૂપી કોસ્ટ એવરેજિંગ (Rupee Cost Averaging) પર કામ કરે છે. જ્યારે તમે SIP દ્વારા દર મહિને એક ચોક્કસ રકમ બજારમાં લગાવો છો તો બજારમાં ઘટાડા સમયે તમને વધુ યુનિટ્સ મળે છે અને તેજી સમયે ઓછા યુનિટ્સ. 30 વર્ષ જેવા લાંબાગાળામાં બજારના દૈનિક ઉતાર-ચઢાવ સામાન્ય રીતે સંતુલિત થઈ જાય છે. તેથી તે વિચારવામાં સમય બરબાદ કરવો કે માર્કેટની સૌથી નીચલી તારીખ કઈ હશે, તે નાણાકીય સમજદારી નથી.
SIP માટે સૌથી સારી તારીખ માર્કેટ ટાઇમિંગ હિસાબથી નહીં, પરંતુ તમારી વ્યક્તિગત નાણાકીય સુવિધાના હિસાબથી નક્કી થાય છે. નિષ્ણાંતોની સલાહ છે કે પગારદારે પોતાની એસઆઈપીની તારીખ પગાર આવ્યા બાદ તત્કાલ (જેમ કે 3થી 7 તારીખ વચ્ચે) રાખવી જોઈએ. તેનાથી પહેલા ખર્ચ, પછી બચતની જગ્યાએ પહેલા રોકાણ, પછી ખર્ચનો અનુશાસિત નિયમ લાગૂ થાય છે અને ખાતામાં બેલેન્સ ન હોવાને કારણે SIP બાઉન્સ થવાનું જોખમ પણ ખતમ થઈ જાય છે.