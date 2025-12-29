Wife ના નામે Post Office ની ધાંસૂ સ્કિમમાં કરો રોકાણ, 2 વર્ષમાં મળશે ₹1,14,888 નું ફંડ! સમજો ગણતરી
Post Office Term Deposit: તમારી પત્નીના નામે પોસ્ટ ઓફિસ ટર્મ ડિપોઝિટ (POT) માં રોકાણ કરવું એ એક શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ હોઈ શકે છે, જે બે વર્ષ સુધી ₹100,000 પર ₹14,888 નો નિશ્ચિત વ્યાજ દર ઓફર કરે છે. તે સરકારી ગેરંટી, ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ અને કોઈ જોખમ ઓફર કરે છે.
આજના સમયમાં ભવિષ્યમાં કોઈ નાણાકીય મુશ્કેલી ન આવે તે માટે લોકો ઈન્વેસ્ટમેન્ટ કરે છે. પરંતુ કમાણીનું રોકાણ સુરક્ષિત જગ્યાએ થાય તે પણ જરૂરી હોય છે, કારણ કે એક નાની ભૂલ તમારા પૈસા ડૂબાવી શકે છે. આમ તો માર્કેટમાં શેર બજાર, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અને સોના જેવા રોકાણના ઘણા વિકલ્પ ઉપલબ્ધ છે, પરંતુ તેમાં ઉતાર-ચઢાવ અને જોખમ રહે છે. તેવામાં વૃદ્ધો, નોકરીયાત અને નાના બચતકર્તાઓ માટે પોસ્ટ ઓફિસ ટર્મ ડિપોઝિટ એક શાનદાર અને વિશ્વાસપાત્ર વિકલ્પ માનવામાં આવે છે.
ગામ હોય કે શહેર પોસ્ટ ઓફિસની યોજના પર દેશનો ભરોસો હંમેશા રહ્યો છે. જો તમે પણ તમારી પત્નીને સુરક્ષિત ભવિષ્ય આપવા ઈચ્છો છો તો પછી પોસ્ટ ઓફિસની ટર્મ ડિપોઝિટ સ્કીમ એક શાનદાર વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે. તેમાં સરકારની ગેરંટી અને ફિક્સ્ડ વ્યાજનો ભરોસો મળશે.
ટર્મ ડિપોઝિટ શું છે?
1. પોસ્ટ ઓફિસની ટર્મ ડિપોઝિટ એક સેફ ફિક્સ્ડ રિટર્ન યોજના છે.
2. પૈસા 1, 2, 3 કે 5 વર્ષ માટે લોક-ઇન થાય છે.
3. મેચ્યોરિટી પર મૂળધન + નક્કી વ્યાજ એક સાથે મળે છે.
4. આ બેંક એફડી જેવું છે, પરંતુ સરકારી ગેરંટી સાથે.
5. જોખમ લગભગ શૂન્ય માનવામાં આવે છે તથા રિટર્ન 100 ટકા સુરક્ષિત.
2 વર્ષના TD પર કેટલું વ્યાજ મળે છે?
2025 અનુસાર પોસ્ટ ઓફિસ TD પર વ્યાજ આ પ્રકારે છે.
1 વર્ષ-6.9%
2 વર્ષ-7.0%
3 વર્ષ-7.1%
5 વર્ષ-7.5%
વ્યાજ વર્ષમાં 4 વખત (ક્વાર્ટર આધાર પર) ખાતામાં આવે છે. વ્યાજથી કમ્પાઉન્ડિંગનો લાભ મળે છે.
₹1,00,000 જમા કરવા પર શું મળશે (ઉદાહરણ
પત્નીના નામ પર પોસ્ટ ઓફિસમાં 2 વર્ષ માટે 1 લાખ જમા કરવામાં આવે-
વ્યાજદર- 7% પ્રતિ વર્ષ
મેચ્યોરિટી રકમ- ₹1,14,888
એટલે કુલ વ્યાજ -₹14,888
કોઈ જોખમ વગર 24 મહિનામાં 14888 રૂપિયાની કમાણી થશે.
વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે લાભ?
બેંક એફડી ઘણીવાર વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે અલગ અલગ વ્યાજ દર ઓફર કરે છે.
પોસ્ટ ઓફિસ ટીડી બધા ગ્રાહકોને સમાન વ્યાજ દર ઓફર કરે છે.
પુરુષો, સ્ત્રીઓ અને વરિષ્ઠ નાગરિકો બધાને સમાન નિશ્ચિત લાભ મળે છે.
ફાયદો એ છે કે રોકાણ વૃદ્ધોના પરિવારના નામે કરવામાં આવે છે.
પરિપક્વતા રકમ તેમના ખર્ચાઓ - પાણી, દવાઓ અથવા નાના ઘરના ખર્ચાઓ - માં મદદ કરી શકે છે.
કેમ પોસ્ટ ઓફિસની TD પસંદ કરવી જોઈએ?
સરકારી ગેરંટી અને સુરક્ષિત રિટર્ન.
કમ્પાઉન્ડિંગ વ્યાજ (ક્વાર્ટર આધાર પર)
માત્ર 1000 થી શરૂઆત કરી શકાય
ગ્રામીણ અને શહેરી વિસ્તારમાં ઉપલબ્ધ
પરિવારના કોઈ સભ્યના નામે ખાતું ખોલાવી શકાય છે.
કોના માટે સૌથી સારો વિકલ્પ?
આ યોજના ખાસ કરીને નીચેના લોકો માટે ઉપયોગી છે:
કામ કરતા વ્યક્તિઓ કે જેઓ જોખમ વિના પોતાના પૈસા રોકવા માંગે છે.
ખેડૂતો/નાના વ્યવસાય માલિકો જેમની પાસે નિશ્ચિત આવક છે.
મહિલાઓ અને ગૃહિણીઓ જેમને સુરક્ષિત બચતની જરૂર છે.
વરિષ્ઠ વરિષ્ઠ નાગરિકો જેમને નિશ્ચિત નિષ્ક્રિય આવકની જરૂર છે.
સ્કીમની સૌથી જરૂરી વાત
જો તમે સુરક્ષિત રોકાણનો વિકલ્પ શોધી રહ્યાં છો અને ઈચ્છો છો કે આગામી 2 વર્ષ બાદ તમને એક નક્કી રકમ પરત મળે તો પોસ્ટ ઓફિસ ટર્મ ડિપોઝિટ એક સરળ, વિશ્વાસપાત્ર અને સમજદારીભર્યું પગલું છે. તેમાં માત્ર પત્નીના નામે 1 લાખનું રોકાણ કરવા પર બે વર્ષ બાદ 1,14,888 રૂપિયા હાથમાં આવશે.
