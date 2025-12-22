આ છે પોસ્ટ ઓફિસની ધમાકેદાર સ્કીમ, માત્ર 12,500 રૂપિયાનું રોકાણ કરીને બનાવી શકશો 40 લાખથી વધુનું શાનદાર ફંડ! જાણો
Best Post Office Schemes: પોસ્ટ ઓફિસની અનેક સારી સ્કીમ છે. આ સ્કીમમાં લોકો રોકાણ કરીને ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન વ્યાજ સાથે સારું રિટર્ન મેળવે છે. અહીં, અમે તમને આવી જ એક યોજના વિશે જણાવી રહ્યા છીએ, જેમાં દર મહિને 12,500નું રોકાણ કરીને તમે સમયની સાથે 40 લાખથી વધુનું ફંડ બનાવી શકો છો.
Post Office Schemes: જો તમે રોકાણ માટે કોઈ સુરક્ષિત અને વિશ્વાસપાત્ર સ્કીમ શોધી રહ્યા છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે. જી હા... તમે તમારા પગારના એક નાના ભાગનું એવી જગ્યાએ રોકાણ શકો છો, જ્યાં ચોક્કસ સમયગાળા બાદ તમને શાનદાર વ્યાજ સાથે રિટર્ન મળી શકે છે. આ જગ્યા બીજું કંઈ નહીં પણ પોસ્ટ ઓફિસની એક ખાસ યોજના છે. અમે અહીં પોસ્ટ ઓફિસ પબ્લિક પ્રોવિડન્ટ ફંડ (PPF) વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ. આ સ્કીમમાં તમે 12,500નું રોકાણ શરૂ કરી શકો છો અને એક નિર્ધારિત સમય પર 40 લાખથી વધુ કમાણી કરી શકો છો. ચાલો તેના વિશે વધુ જાણીએ.
PPF પર મળે છે 7.1 ટકાનું વ્યાજ
ભારતમાં રોકાણ માટે ઘણા વિકલ્પો છે, પરંતુ પોસ્ટ ઓફિસનું પબ્લિક પ્રોવિડન્ટ ફંડ (PPF) મધ્યમ વર્ગમાં ખૂબ જ લોકપ્રિય છે. આમાં જોખમ નહિવત છે અને તમને ટેક્સ ફ્રી રિટર્નનો લાભ મળે છે. હાલમાં ભારત સરકાર આ સ્કીમ પર 7.1 ટકા વાર્ષિક વ્યાજ આપે છે. ખાસ વાત એ છે કે આ વ્યાજ સંપૂર્ણપણે ટેક્સ ફ્રી હોય છે. આ ઉપરાંત રોકાણકારોને ઇન્કમ ટેક્સની કલમ 80C હેઠળ કરમુક્તિનો લાભ પણ મળે છે.
સ્કીમનો લોક-ઈન પિરિયડ
પોસ્ટ ઓફિસની PPF સ્કીમનો લોક-ઈન પિરિયડ 15 વર્ષનો હોય છે. તમે આ સ્કીમમાં વર્ષે ઓછામાં ઓછા 500 રૂપિયાથી શરૂઆત કરી શકો છો. આ સ્કીમમાં એક નાણાકીય વર્ષમાં વધુમાં વધુ 1.50 લાખ રૂપિયા જમા કરાવી શકો છો. આ સ્કીમની ખાસ વાત એ છે કે, જો તમે 15 વર્ષ પછી પણ આ રોકાણ ચાલુ રાખવા માંગો છો, તો 5-5 વર્ષના બ્લોકમાં આગળ વધારી શકાય છે.
આ રીતે બનશે 40 લાખ રૂપિયા
PPF દ્વારા તમે 15 વર્ષના લોક-ઇન સમયગાળા અથવા પાકતી મુદતમાં રોકાણ કરીને 40 લાખ રૂપિયાનું ફંડ બનાવી શકો છો. ચાલો આને સરળ શબ્દોમાં સમજીએ. જેમ આપણે ઉલ્લેખ કર્યો છે, PPF માટે નાણાકીય વર્ષ દીઠ મહત્તમ રોકાણ મર્યાદા 1.5 લાખ રૂપિયા છે. જો તમે દર નાણાકીય વર્ષમાં PPFમાં આ મહત્તમ રકમ જમા કરો છો, તો તમારે દર મહિને તમારા પગાર અથવા આવકમાંથી 12,500 રૂપિયા બચાવવા પડશે.
તમારે આ રકમ સતત 15 વર્ષ સુધી PPFમાં જમા કરાવતા રહેવાની જરૂર પડશે. 15 વર્ષમાં તમે જે કુલ રકમ જમા કરાવશો તે 22,50,000 રૂપિયા થશે. સાથે જ તમે આ યોજના પર 7.1% વ્યાજ મેળવો છો. તમારા રોકાણ પર આ વ્યાજની ગણતરી કરવાથી 18,18,209 રૂપિયા મળશે. 15 વર્ષમાં પાકતી મુદત પછી તમને મળતું વળતર 40,68,209 રૂપિયા થશે. આનો અર્થ સ્પષ્ટ છે કે, તમે 15 વર્ષ માટે PPFમાં દર મહિને 12,500 રૂપિયાનું રોકાણ કર્યું છે અને 7.1 ટકાના વ્યાજ દર સાથે, તમને કુલ 40 લાખ રૂપિયાથી વધુનું રિટર્ન મળી રહ્યું છે.
