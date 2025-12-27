Prev
10,000 રૂપિયામાં શરૂ કરી શકો છો આ બિઝનેસ, જાણો કેટલી થશે કમાણી

ઓછા બજેટમાં પણ ઘણા બધા બિઝનેસ છે જે તમે ઘરેથી અથવા નાના પાયે શરૂ કરી શકો છો અને સારી આવક મેળવી શકો છો. મહત્વપૂર્ણ વાત એ છે કે, આમાંની ઘણા બિઝનેસ મહિલાઓ અને યુવાનો માટે બેસ્ટ માનવામાં આવે છે.
 

Dec 27, 2025

જો તમે તમારો પોતાનો વ્યવસાય શરૂ કરવા માંગતા હો પણ બજેટની સમસ્યા છે, તો ચિંતા કરશો નહીં. ઓછા બજેટમાં પણ ઘણા બિઝનેસ છે જે તમે ઘરેથી અથવા નાના પાયે શરૂ કરી શકો છો અને સારી આવક મેળવી શકો છો. ત્યારે આ લેખમાં એવા કેટલાક બિઝનેસ વિશે જાણીશું જે તમે 10,000થી ઓછા ખર્ચે શરૂ કરી શકો છો અને નોંધપાત્ર નફો કમાઈ શકો છો.

ટિફિન સર્વિસ 

ઓછા બજેટવાળા બિઝનેસ માટે ટિફિન સર્વિસ એક સારો વિકલ્પ છે. મોટા શહેરોથી લઈને નાના શહેરો સુધી કામ અથવા અભ્યાસને કારણે એકલા રહેતા લોકોને ઘણીવાર ઘરે બનાવેલા ભોજનની જરૂર પડે છે. તેથી ઘરેથી ટિફિન સર્વિસ શરૂ કરવી એ એક શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ છે. આ બિઝનેસ 10,000થી ઓછા ખર્ચે શરૂ કરી શકાય છે. જેમ જેમ તમારા ગ્રાહકો ધીમે ધીમે વધે છે, તેમ તેમ નફો પણ નોંધપાત્ર થઈ શકે છે.

અથાણાંનો બિઝનેસ પણ નફાકારક 

ઘરેથી અથાણાં બનાવવાનું કામ 10,000 જેટલા ઓછા ખર્ચે શરૂ કરી શકાય છે. આજકાલ, લોકો ભોજન સાથે અથાણું પસંદ કરે છે, ખાસ કરીને જો તે ઘરે બનાવેલ હોય. જેમાં યોગ્ય રેસીપી અને ન્યૂનતમ પેકેજિંગ સાથે જો સ્વાદ સારો હોય, તો ગ્રાહકો આપમેળે તમારા બિઝનેસ તરફ વળશે.

ટી સ્ટોલ પણ સારી કમાણી કરાવી શકે છે

આજકાલ ચા પીવી એ ફક્ત જરૂરિયાત જ નહીં, પણ એક ટ્રેન્ડ બની ગયો છે. ઓછા રોકાણ સાથે એક નાનો ટી સ્ટોલ બનાવી શકાય છે. ફક્ત દૂધ, ચા પત્તી અને થોડા વાસણોથી શરૂઆત કરવી સરળ છે. યોગ્ય સ્થાન અને ગુણવત્તાયુક્ત સાધનો સાથે આ વ્યવસાય સારી આવક પેદા કરી શકે છે.

મહેંદી મુકવાનું કામ કરીને સારી કમાણી કરી શકો છો

લગ્ન અને તહેવારો દરમિયાન મહેંદીની માંગ ખૂબ વધારે છે. ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં, મહેંદી કલાકારોની સંખ્યા ઓછી છે, જે તેને એક વ્યવહારુ વિકલ્પ બનાવે છે. જે પુરુષો અને સ્ત્રીઓ બંને દ્વારા કરી શકાય છે અને તે સારી આવક પેદા કરી શકે છે, ખાસ કરીને રજાઓ અથવા સાંજે. જો તમારી પાસે મહેંદી લગાવવાની પ્રતિભા છે, તો તમે મહેંદીનો વ્યવસાય શરૂ કરી શકો છો.

ઓનલાઈન કામ પણ નફો કરાવે છે

ડિજિટલ યુગમાં ઓનલાઈન ફોર્મ, ડોક્યુમેન્ટ અને અન્ય સેવાઓની જરૂરિયાત વધી છે. ગ્રામીણ વિસ્તારોના લોકો આ કામ માટે ઘણીવાર શહેરોમાં જાય છે. તેથી તમે તમારા પોતાના વિસ્તારમાં કમ્પ્યુટર અને પ્રિન્ટરથી આ કામ શરૂ કરી શકો છો. આનો ખર્ચ ઓછો થાય છે અને સતત કામની શક્યતા વધે છે.

AI આધારિત કન્ટેન્ટ અને અન્ય વિકલ્પો

આજકાલ AI ટૂલ્સનો ઉપયોગ કન્ટેન્ટ બનાવવા અને સોશિયલ મીડિયા મેનેજમેન્ટ જેવા કામો માટે થઈ રહ્યો છે, જેમાં વધુ રોકાણની જરૂર નથી. યોગ પ્રશિક્ષક, મસાલાનો વ્યવસાય અને વૃદ્ધોની સંભાળ જેવી સેવાઓ પણ ઓછા બજેટમાં શરૂ કરી શકાય છે.

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

