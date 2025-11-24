Prev
પોસ્ટ ઓફિસની આ છે સૌથી ધાંસૂ સ્કીમ, દર મહિને એક નાની બચતથી 5 વર્ષમાં બનશે 14 લાખનું મોટું ફંડ! જાણો

Post Office Scheme: પોસ્ટ ઓફિસ RD સ્કીમ નાના રોકાણકારો માટે સૌથી સુરક્ષિત અને વિશ્વસનીય યોજનાઓમાંથી એક બની રહી છે. તેમાં એક નિશ્ચિત માસિક બચત 5 વર્ષમાં લગભગ14.28 લાખનું ફંડ તૈયાર કરી શકે છે. સરકારી સુરક્ષા, કમ્પાઉન્ડિંગ વ્યાજ અને ટેક્સમાં છૂટ તેને લોકોની પહેલી પસંદ બનાવે છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Nov 24, 2025, 05:00 PM IST

પોસ્ટ ઓફિસની આ છે સૌથી ધાંસૂ સ્કીમ, દર મહિને એક નાની બચતથી 5 વર્ષમાં બનશે 14 લાખનું મોટું ફંડ! જાણો

Post Office Scheme: આજના સમયમાં જ્યારે શેરબજારનું વાતાવરણ સતત બદલાતું રહે છે અને ઘણા રોકાણ ઓપ્શન રિસ્કથી ભરેલા જોવા મળે છે, ત્યારે સામાન્ય લોકોની પસંદ સલામત અને સ્થિર રિટર્ન આપતી સરકારી યોજનાઓ બની રહી છે. ખાસ કરીને, મધ્યમ વર્ગ અને નોકરી કરતા લોકો, જેઓ તેમના ભવિષ્ય માટે સુરક્ષિત ભંડોળ બનાવવા માંગે છે, તેઓ પોસ્ટ ઓફિસ રિકરિંગ ડિપોઝિટ (RD) યોજનાને એક વિશ્વસનીય વિકલ્પ તરીકે ધ્યાનમાં લઈ રહ્યા છે. આ યોજનાની સૌથી મોટી તાકાત એ છે કે તેને ભારત સરકાર દ્વારા સમર્થન આપવામાં આવ્યું છે, જે તેમાં રોકાણને સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત બનાવે છે. ઘણા લોકો તેનો ઉપયોગ ફક્ત બચત માટે જ નહીં પરંતુ તેમના બાળકોના શિક્ષણ, ઘર ખરીદવા અથવા નિવૃત્તિ આયોજન માટે મોટું ફંડ એકઠું કરવા માટે પણ કરી રહ્યા છે. તો, ચાલો સમજીએ કે પોસ્ટ ઓફિસ RD તમને 5 વર્ષમાં 14 લાખનું ફંડ કેવી રીતે બનાવવામાં મદદ કરી શકે છે.

રોકાણકારોમાં ફેમસ છે RD સ્કીમ
પોસ્ટ ઓફિસ RD સ્કીમની સૌથી સારી વાત એ છે કે તેને શરૂ કરવા માટે કોઈ મોટી ડિપોઝિટની જરૂર નથી. કોઈપણ વ્યક્તિ દર મહિને 100 રૂપિયા જેટલા ઓછા ખર્ચે ખાતું ખોલી શકે છે. ત્યારબાદ તેમની ક્ષમતા અનુસાર માસિક હપ્તાઓ વધારી શકાય છે. આ જ કારણ છે કે આ યોજના નાના અને મોટા બન્ને રોકાણકારોમાં લોકપ્રિયતા મેળવી રહી છે. ઘણા લોકો તેને એક શિસ્તબદ્ધ બચત પદ્ધતિ માને છે, જ્યાં માસિક ડિપોઝિટ ભવિષ્યમાં મોટું ફંડ બનાવી શકે છે.

કેટલું મળી રહ્યું છે વ્યાજ?
હાલમાં, પોસ્ટ ઓફિસ RD સ્કીમમાં લગભગ 6.7% વાર્ષિક વ્યાજ મળે છે, જે ત્રિમાસિક કમ્પાઉન્ડિંગના આધારે વધે છે. ત્રિમાસિક કમ્પાઉન્ડિંગ જ આ યોજનાને અન્ય યોજનાઓ કરતાં બેસ્ટ બનાવે છે, કારણ કે તેના પર વ્યાજ ચક્રવૃદ્ધિ થાય છે, અને કુલ રોકાણ સમય જતાં ઝડપથી વધે છે. આ જ કારણ છે કે દર મહિને જે નાની લાગે છે તે પાંચ વર્ષ પછી મોટી રકમ બની શકે છે.

સમજો 14 લાખ રૂપિયાના ફંડનું કેલકુલેશન
ઉદાહરણ તરીકે, જો કોઈ વ્યક્તિ દર મહિને RDમાં 20,000 રૂપિયા જમા કરાવે છે, તો ૫ વર્ષમાં તેમનું કુલ રોકાણ આશરે 12,00,000 રૂપિયા થશે. તેના પર મળતું 6.7%નું વ્યાજ અને કમ્પાઉન્ડિંગના ફાયદા મળીને કુલ પાકતી મુદત આશરે 14,28,727 રૂપિયા સુધી થાય છે. આનો અર્થ એ થયો કે, એક સામાન્ય અને નિયમિત બચત પણ માત્ર પાંચ વર્ષમાં 14 લાખ રૂપિયાથી વધુનું મજબૂત ફંડ બનાવી શકે છે. આ ફંડમાં કુલ 2,28,727 રૂપિયાનું રિટર્ન જનરેટ કરશે.

શું મળે છે લોનની સુવિધા
પોસ્ટ ઓફિસ RDની સૌથી ઉપયોગી સુવિધાઓમાંથી એક લોન સુવિધા છે. રોકાણકારો જરૂર પડ્યે તેમની થાપણો સામે લોન લઈ શકે છે. આ સુવિધાનો સૌથી મોટો ફાયદો એ છે કે તેમને લોન મેળવવા માટે આરડી બંધ કરવાની જરૂર નથી. ક્યારેક અચાનક રૂપિયાની જરૂર પડે છે, પરંતુ રોકાણ તોડી નાખવું એ સમજદારીભર્યું નથી. આવી સ્થિતિમાં, આરડી સામે આ લોન વિકલ્પ નોંધપાત્ર રાહત પૂરી પાડે છે. આ સુવિધા ખાસ કરીને એવા લોકો માટે યોગ્ય છે જેઓ લાંબા સમય સુધી રોકાણ ચાલુ રાખવા માંગે છે અને મધ્ય ગાળામાં રૂપિયા ઉપાડવા માટે દબાણ કરવા માંગતા નથી.

આ યોજના ટેક્સ બચત માટે પણ ખૂબ ફાયદાકારક છે. પોસ્ટ ઓફિસ RDમાં રોકાણ આવકવેરા કાયદાની કલમ 80C હેઠળ ટેક્સ છૂટ મળે છે. તેથી જે લોકો સુરક્ષિત રોકાણ અને ટેક્સ બચત ઇચ્છે છે, તેઓ આ યોજનાને તેમની નાણાકીય યોજનાઓમાં સામેલ કરવાનું વિચારવું જોઈએ. આ સુવિધા તેને વધુ આકર્ષક બનાવે છે.

ભવિષ્ય માટે સુરક્ષિત છે આ યોજના 
પોસ્ટ ઓફિસ આરડી લાંબા ગાળાના ધ્યેયો માટે ખૂબ જ ઉપયોગી અને સ્થિર યોજના છે. જો કોઈ વ્યક્તિ પોતાના બાળકોના શિક્ષણ, તેમના લગ્ન, ઘર ખરીદવા, નિવૃત્તિ લેવા અથવા ઈમરજન્સી ફંડ બનાવવાનું લક્ષ્ય રાખે છે, તો આરડી એક મજબૂત વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે. નિયમિતપણે જમા કરાયેલી નાની રકમ વર્ષોથી નોંધપાત્ર ભંડોળમાં પરિણમી શકે છે, જે ભવિષ્યની યોજનાઓને પૂર્ણ કરવામાં મદદ કરે છે.

આ યોજનામાં ખાતું ખોલવાની પ્રક્રિયા પણ ખૂબ જ સરળ છે. ફક્ત તમારી નજીકની પોસ્ટ ઓફિસ શાખાની મુલાકાત લો અને તમારું આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ, બે ફોટોગ્રાફ્સ અને 100 રૂપિયાની પ્રારંભિક ડિપોઝિટ સબમિટ કરીને ખાતું ખોલાવી શકો છો. આ પછી જો માસિક હપ્તાઓ ઓટો-ડિપોઝિટ કરવામાં આવે, તો રોકાણ કોઈપણ મુશ્કેલી વિના ચાલુ રહે છે અને વ્યક્તિઓ સરળતાથી તેમના લક્ષ્યો સુધી પહોંચી શકે છે.

