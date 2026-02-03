ઓછા સમયમાં કરવી છે સારી કમાણી? 1 વર્ષના ઈન્વેસ્ટમેન્ટ માટે આ છે બેસ્ટ વિકલ્પ
જો તમને લાગે છે કે રોકાણ માત્ર લાંબાગાળા માટે હોય છે, તો બીજીવાર વિચારો, યોગ્ય શોર્ટ-ટર્મ પ્લાનિંગ ન માત્ર અચાનક ખર્ચાથી બચાવે છે, પરંતુ પૈસા વધારવાનું પણ કામ કરે છે.
Short Term Investment: હંમેશા જ્યારે રોકાણની વાત આવે છે તો નિવૃત્તિ, બાળકોના અભ્યાસ કે ઘર જેવા મોટા સપનાની ચર્ચા થાય છે. પરંતુ જીવન માત્ર આ લક્ષ્યથી ચાલતું નથી. અચાનક મેડિકલ ખર્ચ, ટ્રાવેલ, ટેક્સ પેમેન્ટ કે કોઈ પર્સનલ જરૂરિયાત આ બધા માટે શોર્ટ-ટર્મ પ્લાનિંગ જરૂરી થઈ જાય છે.
જો તમારી પાસે કેશ ન હોય તો મજબૂરીમાં લાંબાગાળાના રોકાણ તોડવા પડે છે, તે પણ ખોટા સમય પર. અહીં 1 વર્ષ સુધીના ટૂંકા ગાળાના રોકાણ વિકલ્પો કામ આવે છે, જે ન માત્ર પૈસા સુરક્ષિત રાખે છે, પરંતુ સેવિંગ એકાઉન્ટથી સારૂ રિટર્ન આપી શકે છે.
બેંક ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ
ભારતમાં શોર્ટ ટર્મ ઈન્વેસ્ટમેન્ટની વાત હોય તો FD નો જરૂર ઉલ્લેખ થાય છે. એક વર્ષની FD તે લોકો માટે સારો વિકલ્પ છે, જેને જોખમ લેવાનું પસંદ નથી. આજકાલ અલગ-અલગ બેંકોમાં વ્યાજદરમાં ઘણું અંતર જોવા મળે છે. તેથી આંખ બંધ કરી રોકાણ કરવાની જગ્યાએ તુલના જરૂરી છે.
સીનિયર સિટીઝન માટે FD
સીનિયર સિટીઝનને બેંકમાં સામાન્ય લોકોની તુલનામાં વધુ વ્યાજ મળે છે. ઘણી સ્મોલ ફાઇનાન્સ અને ખાનગી બેંક 5 વર્ષની એફડી પર 8 ટકા સુધી વ્યાજ ઓફર કરી રહી છે, જે રેગુલર આવક ઈચ્છનાર માટે મોટી રાહત છે.
સીનિયર સિટીઝન FD વ્યાજદર
દરો સમય-સમય પર બદલાય છે, રોકાણ કરતા પહેલા જરૂર માહિતી મેળવો.
રિકરિંગ ડિપોઝિટ
દરેકની પાસે એક સાથે મોટી રકમ હોતી નથી. તેવામાં રિકરિંગ ડિપોઝિટ એક સમજદારીભર્યો રસ્તો છે. જેમાં દર મહિને થોડી-થોડી રકમ જમા થાય છે અને એક વર્ષમાં સારૂ ફંડ બની જાય છે. પગારદાર લોકો માટે આરડી બજેટ પર ભારે પડતી નથી અને સાથે બચતની આદત મજબૂત બને છે. રિટર્ન એફડી જેવું હોય છે.
ડેટ મ્યુચુઅલ ફંડ
જે લોકો બેંક એફડીથી થોડુ સારૂ રિટર્ન ઈચ્છે છે અને સીમિત જોખમ લેવા તૈયાર ચે, તેના માટે ડેટ મ્યુચુઅલ ફંડ એક સારો વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે. 1 વર્ષના સમયગાળા માટે શોર્ટ-ડ્યુરેશન, લો-ડ્યુરેશન અને મી માર્કેટ ફંડ વધુ ચર્ચામાં રહે છે. આ ફંડ સરકારી સિક્યોરિટીઝ અને સારા કોર્પોરેટ બોન્ડમાં રોકાણ કરે છે. પરંતુ રિટર્નની ગેરંટી હોતી નથી, પરંતુ સાચા ફંડની પસંદગી પર સંભાવના સારી રહે છે.
સેવિંગ એકાઉન્ટ સ્પી-ઇન FD
જો તમારે સેવિંગ એકાઉન્ટમાં હંમેશા વધારાના પૈસા પડ્યા રહે છે તો સ્વીપ-ઇન FD સુવિધા કામની સાબિત થઈ શકે છે. નક્કી લિમિટ ઉપરની રકમ ઓટોમેટિક એફડીમાં જતી રહી છે અને જરૂર પડવા પર પરત સેવિંગ એકાઉન્ટમાં આવી જાય છે. લિક્વિડિટી અને સારા રિટર્ન બંનેનું કોમ્બિનેશન તેને શોર્ટ-ટર્મ માટે આકર્ષક બનાવે છે.
કોર્પોરેટ FD
કોર્પોરેટ ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ બેંક એફડીથી વધુ વ્યાજ આપે છે, પરંતુ જોખમ પણ વધુ હોય છે. તેથી મજબૂત બેલેન્સ શીટ અને હાઈ ક્રેડિટ રેટિંગવાળી કંપનીઓને જ પસંદ કરવી જોઈએ. આ વિકલ્પ તે રોકાણકારો માટે છે જે 1 વર્ષ માટે થોડું વધુ જોખમ લઈ સારૂ રિટર્ન ઈચ્છે છે.
શોર્ટ-ટર્મ ઈન્વેસ્ટમેન્ટની ખાસિયત
શોર્ટ-ટર્મ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ કોઈ સેકેન્ડરી પ્લાન નથી, પરંતુ નાણાકીય ચિંતાથી બચવાનું હથિયાર છે. તમે પણ તમારા પ્લાનિંગ પ્રમાણે ટૂંકાગાળાનું રોકાણ કરી કમાણી કરી શકો છો.
મહત્વપૂર્ણ સવાલ જવાબ (FAQs)
Q1 શોર્ટ ટર્મ રોકાણ શું હોય છે.?
1 વર્ષ કે તેનાથી ઓછા સમય માટે કરવામાં આવેલા રોકાણને શોર્ટ-ટર્મ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ કહેવામાં આવે છે.
Q2 શું શોર્ટ-ટર્મમાં સારૂ રિટર્ન મળી શકે છે?
હા, યોગ્ય વિકલ્પની પસંદગી કરવા પર સારૂ રિટર્ન મેળવી શકાય છે.
Q3 સીનિયર સિટીઝન માટે કયો શોર્ટ-ટર્મ વિકલ્પ સારો છે?
સીનિયર સિટીઝન એફડી સૌથી સારો અને સુરક્ષિત વિકલ્પ છે.
