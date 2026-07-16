/સાવધાન! ઘરની રજિસ્ટ્રી થઈ ગઈ? તો પણ તમને નહીં મળે માલિકી હક! જો આ ડૉક્યુમેન્ટ નહીં હોય તો ફસાશો મોટી મુશ્કેલીમાં!

જો તમે ઘર ખરીદી લીધું છે, કિંમત ચુકવી દીધી છે અને રજીસ્ટ્રી પણ તમારા નામે કરાવી લીધી છે. હવે તમને લાગશે કે પ્રોપર્ટીના માલિક બની ગયા પરંતુ તેવું નથી. માલિકી હક તરીકે માત્ર રજિસ્ટ્રી પર્યાપ્ત નથી. એક્સપર્ટ અનુસાર માત્ર રજીસ્ટર્ડ સેલ ડીડ હોવી માલિકીના હકનો અંતિમ અને અતૂટ પ્રમાણ માનવામાં આવતું નથી. ઘણી એવી પરિસ્થિતિઓ છે, જેમાં રજીસ્ટ્રી છતાં સંપત્તિના માલિકોને અદાલતમાં પડકારી શકાય છે.
આ દસ્તાવેજ છે જરૂરી
એકોર્ડ જ્યુરિસમાં એસોસિએટ આમિર ખાન પ્રમાણે સંપત્તિ ખરીદ્યા બાદ સૌથી મહત્વનું ડોક્યુમેન્ટ રજીસ્ટર્ડ સેલ ડીડ હોય છે, જે માલિકી હકના ટ્રાન્સફરનો મહત્વનો આધાર છે. ટ્રાન્સફર ઓફ પ્રોપર્ટી એક્ટ 1882ની કલમ 54 અને રજીસ્ટ્રેશન એક્ટ 1908ની કલમ 17 તથા 49 અનુસાર 100 રૂપિયાથી વધુની વેલ્યુની અચલ સંપત્તિનું ટ્રાન્સફર માત્ર રજીસ્ટર ડોક્યુમેન્ટના આધાર પર જ વેલિડ માનવામાં આવે છે.
કોર્ટમાં મળી શકે છે પડકાર
પરંતુ એક્સપર્ટ પ્રમાણે રજીસ્ટ્રી મજબૂત ડોક્યુમેન્ટ છે, પરંતુ તે માલિકી હકનું અંતિમ પ્રમાણ નથી. જો સંપત્તિના જૂના માલિકના ટાઇટલમાં કોઈ ખામીહોય, ડોક્યુમેન્ટ બનાવતી હોય, છેતરપિંડી થઈ હોય કે વેચનાર પાસે વેચવાનો કોઈ સત્તાવાર અધિકાર ન હોય તો રજીસ્ટર્ડ સેલ ડીડને પણ અદાલતમાં પડકારી શકાય છે. તેવા મામલામાં કોર્ટ માત્ર રજીસ્ટ્રી નહીં, પરંતુ સંપૂર્ણ ચેન ઓફ ટાઇટલ એટલે કે માલિકી હકના ઈતિહાસની તપાસ કરે છે.
મ્યૂટેશન પણ છે જરૂરી
રજીસ્ટ્રી બાદ સંપત્તિનું મ્યૂટેશન (નામાંતરણ) પણ કરાવવું જોઈએ. તેનાથી કોર્પોરેશન કે મહેસૂલ વિભાગના રેકોર્ડમાં નવા માલિકનું નામ નોંધાઈ છે અને પ્રોપર્ટી ટેક્સ, વીજળી, પાણી જેવી સુવિધાઓ પણ નવા માલિકના નામ પર ટ્રાન્સફર થાય છે. પરંતુ મ્યૂટેશન ન હોવાથી માલિકી હક ખતમ થતો નથી. સુપ્રીમ કોર્ટ ઘણા ચુકાદામાં સ્પષ્ટ કરી ચૂકી છે કે મ્યૂટેશન માત્ર મહેસૂલ રેકોર્ડ માટે હોય છે અને તેનાથી માલિકી નક્કી થતી નથી. તેમ છતાં ભવિષ્યમાં ટેક્સ, બેંક લોન, વારસો કે સંપત્તિ વેચવા દરમિયાન મ્યૂટેશન ન હોવાથી વ્યાવહારિક સમસ્યાઓ આવી શકે છે.
આ ડોક્યુમેન્ટ સંભાળીને રાખો
દરેક સંપત્તિના માલિકે પોતાની પાસે બધા જરૂરી દસ્તાવેજ સુરક્ષિત રાખવા જોઈએ. તેમાં રજીસ્ટર્ડ સેલ ડીડ, ગિફ્ટ ડીડ કે કન્વેયન્સ ડીડ, જૂની પેરેન્ટ ડીડ, બોજ પ્રમાણપત્ર, મ્યૂટેશન ઓર્ડર, પ્રોપર્ટી ટેક્સની રસીદો, બિલ્ડર પાસેથી મળેલો પઝેશન લેટર, ઓક્યુપેન્સી સર્ટિફિકેટ, અપ્રૂવ્ડ બિલ્ડિંગ પ્લાન, કમ્પ્લીશન સર્ટિફિકેટ અને વારસામાં મળેલી સંપત્તિના મામલામાં વસીયત, પ્રોબેટ કે અન્ય ઉત્તારાધિકાર સંબંધિત દસ્તાવેજ સામેલ છે. માત્ર કોઈ સંપત્તિ પર કબજો હોવો પણ માલિકી હકનું પ્રમાણ માનવામાં આવતો નથી. માલિકી હંમેશા કાયદેસર કાયદાકીય ટાઇટલથી નક્કી થાય છે.