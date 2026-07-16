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સાવધાન! ઘરની રજિસ્ટ્રી થઈ ગઈ? તો પણ તમને નહીં મળે માલિકી હક! જો આ ડૉક્યુમેન્ટ નહીં હોય તો ફસાશો મોટી મુશ્કેલીમાં!

Legal Documents for Property: જો તમે ઘર, પ્લોટ કે ફ્લેટ ખરીદવા જઈ રહ્યાં છો તો પ્રોપર્ટીના લીગલ ડોક્યુમેન્ટ જરૂર ચેક કરી લો. બાકી બાદમાં મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 16, 2026, 12:51 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 12:51 PM IST
સાવધાન! ઘરની રજિસ્ટ્રી થઈ ગઈ? તો પણ તમને નહીં મળે માલિકી હક! જો આ ડૉક્યુમેન્ટ નહીં હોય તો ફસાશો મોટી મુશ્કેલીમાં!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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