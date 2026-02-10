Prev
Bharat Band : 12 ફેબ્રુઆરીએ દેશવ્યાપી હડતાળ, જાણો બેંકો ખુલ્લી રહેશે કે બંધ

Bharat Band : 12 ફેબ્રુઆરીએ ટ્રેડ યુનિયનો અને ખેડૂત સંગઠનો દ્વારા દેશવ્યાપી હડતાળની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. જેના કારણે બેંકિંગ અને પરિવહન સેવાઓ પર આંશિક અસર પડી શકે છે. બેંકો સંપૂર્ણપણે બંધ નહીં રહે, પરંતુ અમુક સેવાઓમાં વિલંબ થઈ શકે છે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 10, 2026, 09:08 PM IST
  • 12 ફેબ્રુઆરીએ ટ્રેડ યુનિયનો અને ખેડૂત સંગઠનો દ્વારા દેશવ્યાપી હડતાળ
  • ઘણા મોટા બેંક કર્મચારી સંગઠનોએ હડતાળને ટેકો આપ્યો 
  • 12 ફેબ્રુઆરીએ બેંકો સંપૂર્ણ રીતે બંધ નહીં રહે

Bharat Band : 12 ફેબ્રુઆરીએ દેશવ્યાપી હડતાળ, જાણો બેંકો ખુલ્લી રહેશે કે બંધ

Bharat Band : 12 ફેબ્રુઆરીએ દેશવ્યાપી હડતાળની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. તેથી જો તમારે બેંક અથવા સરકારી ઓફિસમાં કોઈ મહત્વપૂર્ણ કામ હોય, તો તેને પહેલા જ પુરું કરી લેવું વધુ યોગ્ય રહેશે. આ હડતાળ લગભગ 10 મોટા ટ્રેડ યુનિયનો અને ખેડૂત સંગઠનો દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે, જેમાં AITUC, CITU, HMS અને સંયુક્ત કિસાન મોરચા (SKM)નો સમાવેશ થાય છે.

12 ફેબ્રુઆરીએ​ કેમ છે હડતાળ ?

આ હડતાળ પાછળ ઘણા કારણો છે. ટ્રેડ યુનિયનો સરકારના નવા મજૂર કાયદાઓનો વિરોધ કરી રહ્યા છે અને ચાર નવા મજૂર કાયદાઓ રદ કરવાની માંગ કરી રહ્યા છે. ખેડૂત સંગઠનો કેટલાક વેપાર કરારોને ખેડૂત હિતોના વિરુદ્ધ ગણાવી રહ્યા છે. ઉપરાંત, વધતી મોંઘવારી, બેરોજગારી, મનરેગા બજેટમાં ઘટાડો અને જૂની પેન્શન યોજના (OPS) ફરી શરૂ કરવાની માંગ પણ આ હડતાળના મુખ્ય મુદ્દાઓ છે. જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોના ખાનગીકરણના વિરોધ અને બેંકોમાં 5 દિવસના સપ્તાહની માંગ પણ કરવામાં આવી રહી છે.

બેંકો બંધ રહેશે કે ચાલુ ?

AIBEA, AIBOA અને BEFI જેવા ઘણા મોટા બેંક કર્મચારી સંગઠનોએ હડતાળને ટેકો આપ્યો છે. જોકે 12 ફેબ્રુઆરીએ બેંકો સંપૂર્ણ રીતે બંધ નહીં રહે, પરંતુ કેટલીક સેવાઓ પર અસર પડી શકે છે. કેટલીક જગ્યાએ રોકડ ઉપાડ, ચેક ક્લિયરિંગ અને કાઉન્ટર સર્વિસમાં વિલંબ થઈ શકે છે, જ્યારે ઓનલાઈન અને નેટ બેંકિંગ સેવાઓ સામાન્ય રીતે ચાલુ રહેશે.

હડતાળને કારણે કેટલાક રાજ્યોમાં બસ અને ટ્રક સેવાઓ પણ પ્રભાવિત થઈ શકે છે, જેના કારણે મુસાફરીમાં વિલંબ થઈ શકે છે. મોટાભાગના બજારો અને દુકાનો ખુલ્લા રહેવાની શક્યતા છે અને હોસ્પિટલો, એમ્બ્યુલન્સ અને ફાર્મસીઓ જેવી કટોકટી સેવાઓ સામાન્ય રીતે ચાલુ રહેશે. તેથી, જો કોઈ તાત્કાલિક બેંકિંગ કામ હોય, તો તેને એક દિવસ પહેલા પૂર્ણ કરવું વધુ યોગ્ય રહેશે.

Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, બિઝનેસ, ઓટો, ટેક, જોબ્સ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું

bharat bandNationwide Strikebank holidayBank strikeTrade Union Strike

