નવા વર્ષનો પ્રથમ મેનબોર્ડ IPO! સરકારી કંપનીની સબ્સિડિયરી બજારમાં ઉતરશે, જાણો વિગત
IPO News: નવા વર્ષમાં શેર બજારના રોકાણકારો માટે પ્રથમ મેનબોર્ડ આઈપીઓ આવવાનો છે. કોલ સેક્ટરની દિગ્ગજ સરકારી કંપનીની સબ્સિડિયરી બજારમાં ઉતરવા જઈ રહી છે.
Trending Photos
Bharat Coking Coal IPO: નવા વર્ષમાં શેર બજારમાં રોકાણકારો માટે પ્રથમ મેનબોર્ડ ઈનિશિયલ પબ્લિક ઓફરિંગ (IPO) સામે આવવાનો છો. કોલ સેક્ટર સાથે જોડાયેલી દિગ્ગજ સરકારી કંપનીની સબ્સિડિયરી બજારમાં ઉતરવા જઈ રહી છે, જે માટે પ્રાઇઝ બેન્ડ નક્કી કરી દેવામાં આવી છે.
કોલ ઈન્ડિયાની સબ્સિડિયરી ભારત કોલિંગ કોલનો આશરે 1071 કરોડ રૂપિયાનો આઈપીઓ 9 જાન્યુઆરીથી ખુલશે. આ ઈશ્યુ સંપૂર્ણ રીતે ઓફર ફોર સેલ હશે. એટલે કે તેમાં કોઈ નવા શેર જારી થશે નહીં. આવો આ આઈપીઓ વિશે જાણીએ.
કંપનીએ નક્કી કરી પ્રાઇસ બેન્ડ
ભારત કોકિંગ કોલનો 1071 કરોડ રૂપિયાનો આઈપીઓ રોકાણકારો 21થી 23 રૂપિયાની પ્રાઇસ બેન્ડ પર બોલી લગાવી શકશે. એક લોટમાં 600 શેર રાખવામાં આવ્યા છે, જ્યારે કર્મચારીઓને પ્રતિ શેર 2 રૂપિયાની છૂટ આપવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે.
કંપનીનો આઈપીઓ 9 જાન્યુઆરીએ ખુલશે અને ઈન્વેસ્ટરો 14 જાન્યુઆરી સુધી દાવ લગાવી શકશે. શેરનું એલોટમેન્ટ 14 જાન્યુઆરીએ થશે. આશા છે કે કંપનીના શેર બીએસઈ અને એનએસઈ પર 16 જાન્યુઆરીએ લિસ્ટ થશે.
કેટલા શેર થશે જારી
કંપનીના આઈપીઓ હેઠળ 10 રૂપિયાની ફેસ વેલ્યુવાળા કુલ 46.57 કરોડ શેર જારી થઈ શકે છે. પરંતુ તેમાં કોઈ નવા શેર જારી થશે નહીં. આ ઈશ્યુ ઓફર ફોર સેલ હેઠળ રાખવામાં આવ્યો છે. આ આઈપીઓ દ્વારા પ્રમોટર કોલ ઈન્ડિયા પોતાની 10 ટકા ભાગીદારી ઘટાડવાની યોજના બનાવી રહી છે.
ગ્રે માર્કેટમાં કંપનીના શેરની સ્થિતિ
ગ્રે માર્કેટમાં ભારત કોકિંગ કોલના શેરમાં જોરદાર તેજી જોવા મળી રહી છે. શેર અપર પ્રાઇસ બેન્ડથી 16.25 રૂપિયાની તેજી સાથે ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. જેથી રોકાણકારો વચ્ચે ઉત્સાહ જોવા મળી શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે