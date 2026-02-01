ખેડૂતોનું નસીબ બદલવા બજેટમાં લોન્ચ થયું 'ભારત વિસ્તાર' AI પ્લેટફોર્મ, જાણો કેવી રીતે થશે ફાયદો
Bharat Vistaar AI: બજેટ 2026માં સરકારે AIથી સજ્જ પ્લેટફોર્મ "ભારત વિસ્તાર"ને લોન્ચ કર્યું છે. આ પ્લેટફોર્મ ખેડૂતોને પોતાની ખેતી પ્રવૃત્તિઓમાં મદદ કરશે. તેના મારફતે પોતાની ભાષામાં ખેતી સંબંધિત માહિતી મેળવવાનું સરળ બનાવશે. ચાલો વિગતવાર સમજીએ કે Bharat Vistaar AI પ્લેટફોર્મમાં શું ખાસ છે?
Bharat Vistaar AI: ખેતી ખેડૂતોને AIથી સજ્જ બનાવવા માટે સરકારે એક મોટું પગલું ભર્યું છે. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે 2026 ના બજેટમાં "ભારત વિસ્તાર" નામનું AI-સંચાલિત પ્લેટફોર્મ શરૂ કરવાની જાહેરાત કરી હતી. આ પ્લેટફોર્મ ખાસ કરીને ખેડૂતો માટે ડિજિટલ સાથી બનવા માટે રચાયેલ છે, જે તેમને હવામાન, માટીની ગુણવત્તા અને સરકારી યોજનાઓ વિશે પોતાની માતૃભાષામાં સચોટ માહિતી પ્રદાન કરશે. સરકાર માને છે કે આ મોડેલ ખેડૂતોની ઉપજમાં વધારો કરશે અને તેમને તકનીકી કુશળતાથી સશક્ત બનાવશે.
પોતાની ભાષામાં મળશે એક્સપર્ટ સલાહ
ભારત વિસ્તારનું પુરું નામ 'વર્ચ્યુઅલી ઇન્ટિગ્રેટેડ સિસ્ટમ ટુ એક્સેસ એગ્રીકલ્ચરલ રિસોર્સિસ' છે. આ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ બહુવિધ ભાષાઓમાં કાર્ય કરશે અને એગ્રી-સ્ટેક પોર્ટલ અને ICAR ડેટા સાથે સીધું જોડાયેલું હશે. આનાથી ખેડૂતોને તેઓ સમજે તેવી ભાષામાં વિગતવાર હવામાન માહિતી પૂરી પાડીને ફાયદો થશે. અહેવાલો અનુસાર, બિહાર, મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાન જેવા રાજ્યોમાં 4,000 કર્મચારીઓ AI ચેટબોટનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. ખેડૂતો વાવણીથી લઈને લણણી સુધી ડેટા આધારિત નિર્ણયો લઈ શકે તે માટે હવે તેનો દેશભરમાં અમલ કરવામાં આવશે.
યોજનાઓ સુધી સરળ ઍક્સેસ
રિપોર્ટ મુજબ આ AIથી સજ્જ પ્લેટફોર્મનો સૌથી મોટો ફાયદો એ થશે કે ખેડૂતોને હવે નિષ્ણાત સલાહ માટે દોડાદોડ કરવાની જરૂર રહેશે નહીં. વાધવાણી AI એક ચેટબોટ વિકસાવી રહ્યું છે જે સીધા કિસાન કોલ સેન્ટર સાથે જોડાયેલ હશે. આ બોટ એક સાથે લાખો પ્રશ્નોના જવાબ આપી શકે છે. આ પ્લેટફોર્મ ખેડૂતો માટે ચાલી રહેલી યોજનાઓ વિશે પણ માહિતી પ્રદાન કરશે. ખેડૂતો તેમના માટે યોગ્ય યોજનાઓ માટે પણ અરજી કરી શકશે. આ પ્લેટફોર્મ ખેડૂતો અને સરકાર વચ્ચે સીધો સંબંધ બનાવશે, કોઈપણ મધ્યસ્થીની જરૂરિયાતને દૂર કરશે.
ઈમેજ રિકગ્રિશન કરશે જંતુઓની ઓળખ
ભારત વિસ્તારની અનોખી વિશેષતા એ છે કે તે ફક્ત પુસ્તકીય જ્ઞાન જ નહીં, પણ સ્થાનિક અનુભવો વિશે વિગતવાર માહિતી પ્રદાન કરે છે. આ પ્લેટફોર્મ તમિલનાડુ જેવા રાજ્યોના હજારો ખેડૂતોના વ્યવહારુ અનુભવોને સમાવિષ્ટ કરે છે. સમાગ્રા જેવી સંસ્થાઓ આ પ્લેટફોર્મમાં તસવીર ઓળખી સુવિધાઓ ઉમેરી રહી છે. આનાથી ખેડૂતો જંતુના ઉપદ્રવને ઓળખવા અને તેને કેવી રીતે દૂર કરવા તે માટે તેમના પાકના ફોટા લઈ શકશે. આ AI સિસ્ટમ ખેડૂતોને અવાજ અને ટેક્સ્ટ બંને દ્વારા મદદ કરશે.
