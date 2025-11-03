Prev
EDની મોટી કાર્યવાહી, અનિલ અંબાણી ગ્રુપની 3084 કરોડની સંપત્તિઓ જપ્ત, મુંબઈનો આ બંગલો પણ સામેલ

ED Action On Anil Ambani : અનિલ અંબાણીના નેતૃત્વવાળી રિલાયન્સ ગ્રુપ પર ઈડીએ મોટી કાર્યવાહી કરતા 3084 કરોડ રૂપિયાથી વધુની સંપત્તિઓ જપ્ત કરી છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Nov 03, 2025, 12:30 PM IST

ઈડીએ અનિલ અંબાણીના રિલાયન્સ ગ્રુપ પર મોટું એક્શન લીધુ છે. જે હેઠળ સમૂહની તમામ સંસ્થાઓ સાથે સંલગ્ન લગભગ 3084 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિઓ જપ્ત કરવામાં આવી છે. જપ્તિનો આ આદેશ 31 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ PMLAની કલમ 5(1) હેઠળ અપાયો હતો. જે સંપત્તિઓને જપ્ત કરવામાં આવી છે તેમાં મુંબઈના બાન્દ્રા વેસ્ટ, પાલી હિલમાં આવેલા તેમના ઘર પણ સામેલ છે. 

દિલ્હી, મુંબઈ, નોઈડા સહિત અનેક ઠેકાણે કાર્યવાહી
ઈડી દ્વારા હાથ ધરાયેલી કાર્યવાહીમાં અનિલ અંબાણીના રિલાયન્સ ગ્રુપ સંબંધિત જે સંપત્તિઓને જપ્ત કરાઈ છે તેમાં મુંબઈના પાલીહિલનું ઘર, નવી દિલ્હી સ્થિત રિલાયન્સ સેન્ટરની સંપત્તિ અને દિલ્હી, નોઈડા, ગાઝિયાબાદ, પુણે, મુંબઈ, થાણે, હૈદરાબાદ, ચેન્નાઈ (કાંચીપુરમ સહિત) અને પૂર્વ ગોદાવરીમાં સ્થિત અનેક સંપત્તિઓમાં કાર્યાલય પરિસર, રહેણાંક અને પ્લોટ સામેલ છે. PMLA હેઠળ ચાર આદેશ મુજબ આ તમામ સંપત્તિઓ જપ્ત કરવામાં આવી છે. નોંધનીય છે કે મુંબઈના બાંદ્રા વેસ્ટના પાલી હિલમાં આવેલું અનિલ અંબાણીનું ઘર ખુબ લોકપ્રિય પણ છે. 

40થી વધુ સંપત્તિ જપ્ત
રિપોર્ટ્સ મુજબ રિલાયન્સ અનિલ અંબાણી ગ્રુપ પર મોટી કાર્યવાહી કરતા ઈડીએ રિલાયન્સ હોમ ફાઈનાન્સ લિમિટેડ (RHFL) અને રિલાયન્સ કોમર્શિયલ ફાઈનાન્સ લિમિટેડ (RCFL) દ્વારા ભેગુ કરાયેલા પબ્લિક ફંડનો દુરઉપયોગ સંલગ્ન મની લોન્ડરિંગ તપાસના મામલે 40થી વધુ સંપત્તિઓ અસ્થાયી રીતે જપ્ત કરી છે. આ મામલો એ આરોપો સાથે જોડાયેલો છે જેમાં કહેવાયું છે કે RHFL અને RCFL ના માધ્યમથી ભેગા કરાયેલા પબ્લિક ફંડને અનિલ અંબાણી સમૂહ સાથે જોડાયેલી સંસ્થાઓ સંલગ્ન લેવડદેવડ દરમિયાન ડાયવર્ટ અને લોન્ડરિંગ કરાઈ હતી. 

તે યસ બેંક દ્વારા પરોક્ષ રીતે મોકલાઈ, 2017-2019 દરમિયાન યસ બેંકે RHFLના ઉપક્રમોમાં 2,965 કરોડ રૂપિયા અને RCFL ના ઉપક્રમોમાં 2,045 કરોડ રૂપિયાનું રોકાણ કર્યું હતું. ડિસેમ્બર 2019 સુધીમાં આ રોકાણ નોન પરફોર્મિંગ થઈ ગયા હતા, જેમાં RHFL માટે 1,353.50 કરોડ અને RCFL માટે 1,984 કરોડ બાકી લેણું હતું. 

રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ પણ નિશાના પર
ઈડીએ અનિલ અંબાણીના રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ લિમિટેડ (RCom) અને તે સંલગ્ન સંસ્થાઓમાં પણ પોતાની તપાસનો દાયરો વધાર્યો છે. જેમાં 13,600 કરોડ રૂપિયાથી વધુ લોન ફ્રોડનો ખુલાસો થયો છે. તેમાંથી 12,600 કરોડ રૂપિયાથી વધુ કથિત રીતે સંબંધિત પક્ષોને ટ્રાન્સફર કરાયા. જ્યારે 1,800 કરોડ રૂપિયા સમૂહની અન્ય કંપનીઓ સુધી પહોંચાડતા પહેલા ફિક્સ્ડ ડિપોઝીટ અને મ્યૂચ્યુઅલ ફંડના માધ્યમથી ટ્રાન્સફર કરાયા. 

ઈડીએ કહ્યું છે કે કાયદેસર લેવડદેવડની આડમાં સંબંધિત સંસ્થાઓને ધન પહોંચાડવા માટે બિલ ડિસ્કાઉન્ટિંગના મોટા પાયે દુરઉપયોગની જાણકારી મેળવાઈ છે. ઈડી મુજબ આ સંપત્તિઓની જપ્તિ સુનિશ્ચિત કરવા માટે સતત કામ થઈ રહ્યું છે. આ કાર્યવાહીના માધ્યમથી વસૂલાયેલી રકમથી સામાન્ય જનતાને લાભ થશે.  

