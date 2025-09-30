Prev
Next

અનિલ અંબાણીની કંપની પર મોટી કાર્યવાહી, શેરમાં ઘટાડો, હવે સામે આવ્યું નિવેદન, જાણો


Anil Ambani Company: કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે આ મામલો 2010નો છે, મંગળવારે રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના શેર 2% થી વધુ ઘટીને 242 રૂપિયા થયા હતા.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Sep 30, 2025, 09:05 PM IST

Trending Photos

અનિલ અંબાણીની કંપની પર મોટી કાર્યવાહી, શેરમાં ઘટાડો, હવે સામે આવ્યું નિવેદન, જાણો

Anil Ambani Company: અનિલ અંબાણીની કંપની, રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડના શેર આવતીકાલે, બુધવારે ટ્રેડિંગ દરમિયાન ફોકસમાં હોઈ શકે છે. એવું અહેવાલ છે કે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ અનિલ અંબાણીની ગ્રુપ કંપની, રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સામે FEMA તપાસના ભાગ રૂપે મંગળવારે મહારાષ્ટ્ર અને મધ્યપ્રદેશમાં દરોડા પાડ્યા હતા. 

કંપનીએ એક નિવેદન બહાર પાડ્યું

Add Zee News as a Preferred Source

મુંબઈ અને મહુ, ઇન્દોરમાં ઓછામાં ઓછા છ પરિસરમાં દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. સત્તાવાર સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે આ દરોડા વિદેશમાં ગેરકાયદેસર નાણાં મોકલવાના આરોપો પર રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સામે ચાલી રહેલી ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ (FEMA) તપાસનો ભાગ હતા. આ પછી, કંપનીએ એક નિવેદન બહાર પાડ્યું છે.

EDનો સર્વે આશરે 15 વર્ષ જૂનો

રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરે મીડિયા રિપોર્ટ્સને નકારી કાઢ્યા છે અને સ્પષ્ટતા કરી છે કે FEMA હેઠળ EDનો સર્વે આશરે 15 વર્ષ જૂનો છે. કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે આ મામલો 2010નો છે, જ્યારે કંપનીએ JR ટોલ રોડ (જયપુર-રિંગાસ હાઇવે) ના બાંધકામ માટે EPC કોન્ટ્રાક્ટ પ્રકાશ ડામર અને ટોલ હાઇવેને આપ્યો હતો.

કંપનીએ શું કહ્યું

કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે આ સંપૂર્ણપણે સ્થાનિક કોન્ટ્રાક્ટ હતો અને તેમાં કોઈ વિદેશી હૂંડિયામણ સામેલ નહોતું. બાંધકામ કાર્ય પૂર્ણ થઈ ગયું છે, અને કંપનીનો હવે કોન્ટ્રાક્ટર સાથે કોઈ સંબંધ કે સંપર્ક નથી. ટોલ રોડ છેલ્લા ચાર વર્ષથી NHAIના નિયંત્રણ હેઠળ છે. 

અન્ય હિસ્સેદારો પર કોઈ અસર થશે નહીં

કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે તે અને તેના અધિકારીઓ હંમેશની જેમ સંપૂર્ણ સહકાર આપી રહ્યા છે. વધુમાં, કંપનીએ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે આ સર્વે કે કાર્યવાહીથી કંપનીના વ્યવસાય, નાણાકીય કામગીરી, શેરધારકો, કર્મચારીઓ અથવા અન્ય હિસ્સેદારો પર કોઈ અસર થશે નહીં.

કંપનીનો સ્ટોક ઘટ્યો છે.

રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનું આ નિવેદન સ્પષ્ટ કરે છે કે ભૂતકાળનો મામલો વર્તમાન કામગીરી અથવા ભવિષ્યની યોજનાઓને અસર કરશે નહીં. કંપનીની સામાન્ય પ્રવૃત્તિઓ રાબેતા મુજબ ચાલુ રહેશે. નોંધનીય છે કે મંગળવારે રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના શેર 2% થી વધુ ઘટીને 242 રૂપિયા પર આવી ગયા હતા.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Reliance Infrastructure LimitedAnil AmbaniReliance infra shareBusiness Newsbusiness news in gujaratishare market

Trending news