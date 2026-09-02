/સરકારી કર્મચારીઓ માટે મોટો ધમાકો! 18,000 બેઝિક સેલરી થઈ શકે 72,000, જાણો આખું ગણિત

8th Pay Commission: 50 લાખથી વધુ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને તેનાથી પણ મોટી પેન્શનધારકો 8મા પગાર પંચની ભલામણોની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. સૌથી મોટો પ્રશ્ન અને ચર્ચાનો વિષય એ છે કે જો 8મા પગાર પંચ લાગુ કરવામાં આવે તો પગાર કેટલો વધશે.
કર્મચારી સંગઠનો 8મા પગાર પંચ પહેલાં 3.61થી 4.00 સુધીના ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની માંગ કરી રહ્યા છે. એ નોંધવું જોઈએ કે 7મા પગાર પંચે 2.57ના ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની ભલામણ કરી હતી. ત્યારબાદ 18,000 રૂપિયાના નવા લઘુત્તમ મૂળ પગારની ગણતરી 7,000 રૂપિયાના મૂળ પગારને 2.57થી ગુણાકાર કરીને કરવામાં આવી હતી.
ફિટમેન્ટ ફેક્ટર એ એક ગુણક છે, જેને નવા મૂળભૂત પગાર પર પહોંચવા માટે હાલના મૂળભૂત પગારથી ગુણાકાર કરવામાં આવે છે. આમાં વધતી જતી કિંમતોને કારણે આવકના નુકસાનની ભરપાઈ કરવા માટે મોંઘવારી ભથ્થાની અસરનો સમાવેશ થાય છે, અને સાથે જ અસલી વધારો પણ મળે છે.
18000નો મૂળ પગાર 72000 કેવી રીતે થશે?
8મા પગાર પંચમાં 4.0ના ફિટમેન્ટ ફેક્ટર થાય છે, તો 18000નો મૂળ પગાર 72000 થઈ જશે. BPMS (ઇન્ડિયન ડિફેન્સ વર્કર્સ યુનિયન) દ્વારા 4ના ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની માંગની જોરદાર હિમાયત કરવામાં આવી છે.
ગણતરીઓ ત્રણ તબક્કામાં કરવામાં આવી હતી. પ્રથમ, 2016-17 અને 2024-25 વચ્ચે માથાદીઠ ચોખ્ખી રાષ્ટ્રીય આવકમાં 86.76 ટકાનો વધારો આધાર તરીકે ઉપયોગમાં લેવાયો હતો. પછી, 5 સભ્યોના પરિવાર માટે ગણતરી કરાયેલ રકમ 88524 રૂપિયા હતી, પરંતુ સરકારી તિજોરી પરના ભારણને ધ્યાનમાં રાખીને તેને ઘટાડીને 72000 રૂપિયા કરવામાં આવી હતી.
3.833 ફિટમેન્ટ ફેક્ટરના આધારે પગાર કેટલો હશે?
બીજી બાજુ, નેશનલ કાઉન્સિલ ઓફ જેસીએમ સ્ટાફ સાઇડ અને ભારત પેન્શનર્સ સમાજે 3.833 ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની માંગણી કરી છે. જો તેમની માંગણીઓ પૂર્ણ થાય છે, તો આના પરિણામે લઘુત્તમ પગાર ₹69000 થશે. સ્ટાફ સાઇડે 5 જણના પરિવાર માટે કુલ ખર્ચની ગણતરી કરી, જે 68947 રૂપિયા પર પહોંચ્યો, અને પછી તેને 69000 રૂપિયા સુધી પૂર્ણ કર્યો.
3.61 ફિટમેન્ટ ફેક્ટરના આધારે પગાર 65000 થશે
મંત્રી સ્ટાફ એસોસિએશને 3.61 ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની માંગણી કરી છે. જો તેમની માંગણીઓ પૂર્ણ થાય છે, તો લઘુત્તમ મૂળભૂત પગાર 65000 રૂપિયા થશે. તેઓ જણાવે છે કે આ આંકડો 15મા ILC ધોરણો અને ડિસેમ્બર 2025ના ભાવે રેપ્ટાકોસ બ્રેટ કેસના આધારે ગણવામાં આવ્યો છે.
લેવલ પ્રમાણે પગાર
લેવલ 1 પર, 3.61ના ફિટમેન્ટ ફેક્ટરના પરિણામે 64,980 રૂપિયાનો પગાર થશે, જ્યારે 4.00 ફિટમેન્ટ ફેક્ટરના પરિણામે 72,000 રૂપિયા થશે. આનો અર્થ એ થાય કે દર મહિને 7,020 રૂપિયાનો સીધો તફાવત.
સ્ટાફ પક્ષે 3.833નો ઉપયોગ કરીને સંપૂર્ણ પગાર મેટ્રિક્સ પણ વિકસાવ્યો છે. આમાં, લેવલ 1 માટે પગાર 69,000 રૂપિયા, લેવલ 6 માટે 135,700 રૂપિયા અને મર્જ કરેલા લેવલ 9 અને 10 માટે 215,100 રૂપિયા છે. BPMS એ 4.00નો ઉપયોગ કરીને મેટ્રિક્સ આપ્યું છે, જેમાં લેવલ 1 પર 72,000 રૂપિયાથી શરૂ થતા પગાર અને લેવલ 18 પર 1,000,000 રૂપિયા સુધી પહોંચે છે.