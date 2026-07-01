/જુલાઈના પહેલા જ દિવસે મોટો ધડાકો! પેટ્રોલ 5 અને ડીઝલ 3 રૂપિયા થયું સસ્તું, જનતાને બમ્પર રાહત

Petrol Diesel Price Cut: ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ સસ્તા થયા છે. પેટ્રોલના ભાવમાં પ્રતિ લિટર 5 રૂપિયાનો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે ડીઝલના ભાવમાં પ્રતિ લિટર 3 રૂપિયાનો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે. ભારતના સૌથી મોટા ખાનગી ઇંધણ રિટેલર નાયરા એનર્જી દ્વારા આ ઇંધણના ભાવમાં ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે અને નવા ભાવ બુધવાર, 1 જુલાઈ, 2026થી લાગુ કરવામાં આવ્યા છે.
બે વર્ષથી વધુ સમયમાં આ પહેલી વાર છે, જ્યારે કોઈ કંપનીએ રિટેલ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં ઘટાડો કર્યો છે. આ પાછળનું મુખ્ય કારણ મધ્ય પૂર્વમાં તણાવ ઓછો થવાનું છે, કારણ કે યુદ્ધ બંધ થવાને કારણે આંતરરાષ્ટ્રીય તેલના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે.
7,000 પેટ્રોલ પંપ પર પેટ્રોલ અને ડીઝલ સસ્તું થયું
રશિયન રોઝનેફ્ટ-સમર્થિત ઇંધણ કંપની નાયરા એનર્જીએ તાજેતરમાં ભારતમાં તેના પેટ્રોલ પંપ ફૂટપ્રિન્ટનો વિસ્તાર 7,000થી વધુ કર્યો છે, જેનાથી તે પેટ્રોલ અને ડીઝલનો દેશનો સૌથી મોટો ખાનગી ક્ષેત્રનો રિટેલર બન્યો છે. તેલના ભાવમાં તાજેતરના ફુગાવાને કારણે, કંપનીએ હવે તેના રાષ્ટ્રવ્યાપી નેટવર્કમાં પેટ્રોલમાં પ્રતિ લિટર 5 રૂપિયા અને ડીઝલમાં પ્રતિ લિટર 3 રૂપિયાનો ઘટાડો જાહેર કર્યો છે.
ઉદ્યોગના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે 1 જુલાઈ, 2026થી નાયરાના 7,000 થી વધુ ફ્યુઅલ સ્ટેશનો પર નવા ભાવ લાગુ કરવામાં આવ્યા છે. એ નોંધવું જોઈએ કે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વિવિધ રાજ્યોમાં મૂલ્યવર્ધિત કર (VAT) જેવા સ્થાનિક કરના આધારે બદલાઈ શકે છે.
રાજ્ય માલિકીની તેલ કંપનીઓના ભાવ સ્થિર રહ્યા
જ્યારે ખાનગી ક્ષેત્રની નાયરા એનર્જીએ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ ઘટાડીને ગ્રાહકોને રાહત આપી છે, ત્યારે રાજ્ય માલિકીની ફ્યુઅલ રિટેલર્સે તેમના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી. ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન (IOC), ભારત પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (BPCL) અને હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (HPCL), જે સંયુક્ત રીતે ભારતના 100,000થી વધુ પેટ્રોલ પંપમાંથી 90 ટકાથી વધુનું સંચાલન કરે છે, ત્યાં ઇંધણના ભાવ યથાવત છે. રાજધાની દિલ્હીમાં, IOC આઉટલેટ્સ પર પેટ્રોલ 102.12 રૂપિયા પ્રતિ લિટર અને ડીઝલ 95.20 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે.
આ વધારા પછી અનુરૂપ ઘટાડો થયો
એ નોંધનીય છે કે યુએસ-ઈરાન યુદ્ધથી ઉદ્ભવતા વૈશ્વિક તણાવ વચ્ચે આંતરરાષ્ટ્રીય તેલના ભાવમાં તીવ્ર વધારો જોવા મળ્યો હતો. આ સમયગાળા દરમિયાન પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો કરનારી નાયરા એનર્જી પ્રથમ ઇંધણ રિટેલર્સમાંની એક હતી. 26 માર્ચે, કંપનીએ પેટ્રોલના ભાવમાં પ્રતિ લિટર 5 રૂપિયા અને ડીઝલના ભાવમાં પ્રતિ લિટર 3 રૂપિયાનો વધારો કર્યો હતો. હવે, તેણે પણ આવો જ ઘટાડો કર્યો છે.
લગભગ ચાર વર્ષ સ્થિર ભાવ રહ્યા પછી, ભારતમાં સરકારી માલિકીની તેલ કંપનીઓએ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો કરીને નાગરિકોને ચોંકાવી દીધા. મે મહિનામાં, ઇન્ડિયન ઓઇલથી લઈને બીપી અને એચપી સુધીની કંપનીઓએ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં ઘણી વખત વધારો કર્યો, જે કુલ 7.50 રૂપિયા પ્રતિ લિટર હતો. કંપનીઓએ મધ્ય પૂર્વ યુદ્ધના પરિણામે તેલ સંકટને કારણે વધતા ખર્ચનો ઉલ્લેખ કર્યો છે.
યુદ્ધ સમાપ્તિની અસર, ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ઘટાડો
નયારા એનર્જી ગુજરાતના વાડીનારમાં 20 મિલિયન ટન પ્રતિ વર્ષ તેલ રિફાઇનરી ચલાવે છે. પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવ ઓછો થયા પછી અને એક મહત્વપૂર્ણ દરિયાઈ માર્ગ, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ફરીથી ખોલ્યા પછી વૈશ્વિક ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ઘટાડો થવાને કારણે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં આ ઘટાડો થયો છે. દરિયાઈ માર્ગ ફરી ખુલવાથી ક્રૂડ ઓઇલ અને લિક્વિફાઇડ નેચરલ ગેસની અવરજવર ફરી શરૂ થઈ છે, જેનાથી પુરવઠામાં વિક્ષેપની ચિંતાઓ દૂર થઈ છે.