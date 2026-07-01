Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /જુલાઈના પહેલા જ દિવસે મોટો ધડાકો! પેટ્રોલ 5 અને ડીઝલ 3 રૂપિયા થયું સસ્તું, જનતાને બમ્પર રાહત

જુલાઈના પહેલા જ દિવસે મોટો ધડાકો! પેટ્રોલ 5 અને ડીઝલ 3 રૂપિયા થયું સસ્તું, જનતાને બમ્પર રાહત

Petrol-Diesel Price Cut: જુલાઈના પહેલા દિવસે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં નોંધપાત્ર રાહત મળી છે. પેટ્રોલના ભાવમાં 5 રૂપિયાનો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે ડીઝલના ભાવમાં 3 રૂપિયા પ્રતિ લિટરનો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો હતો. આ ઘટાડો નાયરા એનર્જી દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 01, 2026, 09:50 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 09:50 AM IST
જુલાઈના પહેલા જ દિવસે મોટો ધડાકો! પેટ્રોલ 5 અને ડીઝલ 3 રૂપિયા થયું સસ્તું, જનતાને બમ્પર રાહત
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
જુલાઈના પહેલા જ દિવસે મોટો ધડાકો! પેટ્રોલ 5 અને ડીઝલ 3 રૂપિયા થયું સસ્તું, જાણો
Petrol price cut14 min ago
2
Petrol diesel cng rates 1 july1 hr ago
3
Cheating1 hr ago
4
Football World Cup 20261 hr ago
5
Health TIPS1 hr ago