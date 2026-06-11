/હોમ, ઓટો અને પર્સનલ લોનધારકો માટે મોટો ઝટકો, આ બેન્કો વ્યાજ દરોમાં કર્યો વધારો; જાણો EMI પર શું થશે અસર?

Banking Lending Rates: કેનરા બેન્ક અને બેન્ક ઓફ બરોડાએ પોતાના માર્જિનલ કોસ્ટ ઓફ ફંડ્સ બેસ્ડ લેન્ડિંગ રેટ (MCLR)માં પસંદગીની મુદતો માટે 5 બેસિસ પોઈન્ટ (bps) સુધીનો વધારો કર્યો છે. આ બન્ને બેન્કોના સુધારેલા MCLR દરો 12 જૂન 2026થી અમલમાં આવશે. એક બેસિસ પોઈન્ટ એ ટકાવારીના 100 ભાગ (0.01%) બરાબર હોય છે.
આ વધારા બાદ કેનરા બેન્ક અને બેન્ક ઓફ બરોડાના એવા લોનધારકો પર અસર પડી શકે છે જેમની લોન MCLR સાથે જોડાયેલી છે. આવા કિસ્સાઓમાં વ્યાજ દરો વધવાની સાથે EMI પણ મોંઘી થઈ શકે છે. બન્ને બેન્કોનો આ નિર્ણય ભારતીય રિઝર્વ બેન્ક (RBI) દ્વારા 5 જૂન 2026ના રોજ મળેલી નાણાકીય નીતિ સમીક્ષા બેઠકમાં રેપો રેટ 5.25% પર યથાવત રાખ્યાના એક અઠવાડિયા પછી આવ્યો છે.
MCLR શું છે?
MCLRએ લઘુત્તમ વ્યાજ દર છે, જેના પર કોઈ બેન્ક ચોક્કસ પ્રકારની લોન આપી શકે છે. તે કોઈપણ લોન પરના વ્યાજ દરની નીચલી મર્યાદા નક્કી કરે છે. RBI એ વર્ષ 2016માં MCLR વ્યવસ્થા લાગુ કરી હતી.
કેનરા બેન્કના નવા MCLR દરો
કેનરા બેન્કે પોતાના ટૂંકા ગાળાના (Short-Term) MCLR દરોમાં સુધારો કર્યો છે.
સુધારેલા MCLR દરો આ પ્રમાણે છે.
Overnight MCLR: 7.90%થી વધારીને 7.95% કરવામાં આવ્યો છે.
One Month MCLR: 7.95%થી વધારીને 8.00% કરવામાં આવ્યો છે.
Three Month MCLR: 8.20%થી વધારીને 8.25% કરવામાં આવ્યો છે.
Six Month MCLR: 8.55%થી વધારીને 8.60% કરવામાં આવ્યો છે.
One Year MCLR: 8.75% પર યથાવત રાખવામાં આવ્યો છે.
Two Year MCLR: 9.00% પર કોઈ બદલાવ કરવામાં આવ્યો નથી.
Three Year MCLR: 9.05% પર કોઈ પણ બદલાવ વગર યથાવત રાખવામાં આવ્યો છે.
બેન્ક ઓફ બરોડાના નવા MCLR દરો
બેન્ક ઓફ બરોડાએ પાંચ અલગ-અલગ મુદતોમાં MCLRને 5 બેસિસ પોઈન્ટ સુધી વધાર્યો છે.
એક વર્ષના MCLRને સામાન્ય રીતે હોમ લોન અને પર્સનલ લોન જેવી ઘણી રિટેલ લોન માટે બેન્ચમાર્ક ગણવામાં આવે છે.
HDFC બેન્કે પણ દરો વધાર્યા
HDFC બેન્કે પણ 8 જૂન 2026થી અમલી બને તે રીતે પોતાના મોટાભાગના MCLR દરોમાં વધારો કર્યો છે. બેન્કે ઓવરનાઈટ MCLRને 8.05%થી વધારીને 8.10% કર્યો છે. ત્રણ મહિનાનો MCLR 8.15%થી વધીને 8.20% અને છ મહિનાનો MCLR 8.30%થી વધીને 8.35% થયો છે. આ ઉપરાંત એક વર્ષના MCLR ને 8.35%થી વધારીને 8.40% કરવામાં આવ્યો છે. બે વર્ષના MCLRમાં 10 બેસિસ પોઈન્ટનો વધારો કરીને તેને 8.45%થી 8.55% કરવામાં આવ્યો છે. જ્યારે ત્રણ વર્ષનો MCLR 8.60%થી વધીને 8.65% થયો છે. જો કે, એક મહિનાના MCLR દરમાં કોઈ બદલાવ કરવામાં આવ્યો નથી અને તે 8.05% પર યથાવત છે.
કોને થશે અસર?
જે ગ્રાહકોની હોમ લોન, ઓટો લોન કે અન્ય લોન MCLR સાથે જોડાયેલી છે, તેમના વ્યાજ દરો અને EMI પર અસર પડી શકે છે. જો કે, વાસ્તવિક અસર એ બાબત પર નિર્ભર કરશે કે લોન કઈ મુદતના MCLR સાથે જોડાયેલી છે અને તેનો રીસેટ પિરિયડ (Reset Period) ક્યારે પૂરો થાય છે.