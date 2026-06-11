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હોમ, ઓટો અને પર્સનલ લોનધારકો માટે મોટો ઝટકો, આ બેન્કો વ્યાજ દરોમાં કર્યો વધારો; જાણો EMI પર શું થશે અસર?

Banking Lending Rates: આ વધારા બાદ કેનરા બેન્ક અને બેન્ક ઓફ બરોડાના એવા લોનધારકો પર અસર પડી શકે છે જેમની લોન MCLR સાથે જોડાયેલી છે. આવા કિસ્સાઓમાં વ્યાજ દરો વધવાની સાથે EMI પણ મોંઘી થઈ શકે છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 11, 2026, 08:52 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 08:52 PM IST
હોમ, ઓટો અને પર્સનલ લોનધારકો માટે મોટો ઝટકો, આ બેન્કો વ્યાજ દરોમાં કર્યો વધારો; જાણો EMI પર શું થશે અસર?

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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