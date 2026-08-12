/પાન-મસાલા અને ગુટખાના શોખીનો માટે મોટો ઝટકો: FSSAIએ આ વસ્તુ પર મૂક્યો પ્રતિબંધ, નવા નિયમો જાહેર

FSSAI Bans Plastic Packaging For Pan Masala & Gutkha: પાન-મસાલા અને ગુટખાના શોખીનોને મોટો ઝટકો સમાન સમાચાર મળી રહ્યા છે. ભારતીય ખાદ્ય સુરક્ષા અને માનક પ્રાધિકરણ (FSSAI) દ્વારા દેશભરમાં પાન-મસાલા અને ગુટખાના પેકેજિંગને લઈને એક મહત્વપૂર્ણ અને મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. FSSAIએ પાન-મસાલાના પેકેજિંગમાં ઉપયોગમાં લેવાતા પ્લાસ્ટિક પર સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધ મૂકી દીધો છે. આ નવા નિર્ણયથી પાન-મસાલા બનાવતી કંપનીઓથી લઈને ગ્રાહકો સુધી વ્યાપક અસર જોવા મળશે.
શું છે નવા નિયમ?
FSSAI એ ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ પેકેજિંગ એમેન્ડમેન્ટ રેગ્યુલેશન 2026 નોટિફાય કર્યું છે. આ નવા નિયમો અંતર્ગત હવેથી કોઈ પણ કંપની પાન-મસાલાનું વેચાણ પ્લાસ્ટિકના પાઉચ કે પેકિંગમાં કરી શકશે નહીં. પાન-મસાલાના પેકિંગ માટે માત્ર કાગળ (Paper), ટીન (Tin) અથવા ગ્લાસ (Glass) કન્ટેનરનો જ ઉપયોગ કરી શકાશે. આ નવા નિયમનો અમલ તાત્કાલિક અસરથી શરૂ કરી દેવામાં આવ્યો છે.
કંપનીઓ અને ગ્રાહકો પર શું અસર થશે?
ઉત્પાદક કંપનીઓ પર અસર
કંપનીઓએ હવે પ્લાસ્ટિકના સસ્તા પાઉચ મોડલમાંથી બહાર આવીને ઇકો-ફ્રેન્ડલી અને બાયોડિગ્રેડેબલ પેકેજિંગ વિકલ્પો તરફ વળવું પડશે. પેકેજિંગ મટિરિયલમાં ફેરફાર થવાથી કંપનીઓના પ્રોડક્શન અને પેકેજિંગ કોસ્ટ (ઉત્પાદન ખર્ચ)માં વધારો થઈ શકે છે.
ગ્રાહકો અને કિંમતો પર અસર
પેકેજિંગ ખર્ચ વધવાના કારણે આગામી દિવસોમાં પાન-મસાલા અને ગુટખાની છૂટક કિંમતોમાં વધારો જોવા મળી શકે છે. નાના પ્લાસ્ટિક પાઉચ બંધ થવાથી ગ્રાહકોને હવે પેપર અથવા ટીન પેકિંગમાં જ ખરીદી કરવી પડશે.
પર્યાવરણ અને સ્વાસ્થ્ય પર સાનુકૂળ અસર
પ્લાસ્ટિકના નાના પાઉચનો કચરો પર્યાવરણ માટે મોટો પડકાર બન્યો હતો. FSSAIના આ નિર્ણયથી પ્લાસ્ટિકના કચરામાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થશે અને પર્યાવરણીય સુરક્ષાને બળ મળશે. સાથે જ, પ્લાસ્ટિકમાંથી ખાદ્ય પદાર્થોમાં ભળતા હાનિકારક તત્વોનો જોખમ પણ ઘટશે. FSSAIના આ કડક પગલાંથી પાન-મસાલા ઉદ્યોગમાં મોટા ફેરફારો આવવાની પૂરી શક્યતા છે.
હવે કંપનીઓ પેકેજિંગ માટે શું ઉપયોગ કરશે?
પાન મસાલા બનાવતી કંપનીઓ હવે ફક્ત પ્લાસ્ટિક-મુક્ત કાગળ, પેપરબોર્ડ, સેલ્યુલોઝ અથવા અન્ય કુદરતી રીતે મળતી સામગ્રીનો ઉપયોગ કરી શકશે. FSSAI એ ટીનના ડબ્બા અથવા કાચના કન્ટેનરને પણ પેકેજિંગ માટે મંજૂરી આપી છે.
શું પાન મસાલા કે ગુટખાના વેચાણ પર પણ પ્રતિબંધ છે?
ના, FSSAI એ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આ નોટિફિકેશન ખાસ કરીને માત્ર પેકેજિંગ નિયમો માટે છે. પ્રોડક્ટ તરીકે પાન મસાલાના વેચાણ પર કોઈ નવો પ્રતિબંધ લાદવામાં આવ્યો નથી. તે બજારમાં વેચાતો રહેશે.