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પાન-મસાલા અને ગુટખાના શોખીનો માટે મોટો ઝટકો: FSSAIએ આ વસ્તુ પર મૂક્યો પ્રતિબંધ, નવા નિયમો જાહેર

FSSAI Bans Plastic Packaging For Pan Masala & Gutkha: પાન મસાલાના પેકેજિંગમાં ઉપયોગમાં લેવાતા પ્લાસ્ટિક પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. નવા નિયમો હેઠળ કંપનીઓ હવે ફક્ત કાગળ, ટીન અથવા ગ્લાસ કન્ટેનરમાં જ પાન મસાલા પેક કરીને વેચી શકશે. કંપનીઓએ નવા ઇકો-ફ્રેન્ડલી વિકલ્પો તરફ વળવું પડશે. FSSAI એ ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ પેકેજિંગ એમેન્ડમેન્ટ રેગ્યુલેશન 2026 ને નોટિફાય કર્યું છે. આ નવા નિયમો તાત્કાલિક અમલમાં આવી ગયા છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 12, 2026, 12:17 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 12:17 PM IST
પાન-મસાલા અને ગુટખાના શોખીનો માટે મોટો ઝટકો: FSSAIએ આ વસ્તુ પર મૂક્યો પ્રતિબંધ, નવા નિયમો જાહેર

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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