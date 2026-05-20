/ગુજરાતના મુસાફરોને મોટો ઝટકો: સ્પાઈસજેટ 1 જૂનથી તમામ 12 ફ્લાઈટો બંધ કરશે! જાણો કયા શહેરોને લાગશે ફટકો?

Ahmedabad News: ગુજરાતના મુસાફરોને મોટો ઝટકો. સ્પાઈસજેટ 1 જૂનથી 12 ફ્લાઈટો બંધ કરશે! ગંભીર નાણાકીય કટોકટી અને કાનૂની વિવાદોનો સામનો કરી રહેલી સ્પાઈસજેટ એરલાઇન્સે મોટો નિર્ણય લીધો છે. આગામી 1 જૂનથી ગુજરાતના અમદાવાદ, કંડલા અને ભાવનગર સ્ટેશનથી ઓપરેટ થતી તમામ 12 ફ્લાઈટો બંધ થઈ જશે. એરલાઇન્સે પોતાની ઓફિશિયલ બુકિંગ સિસ્ટમ પરથી પણ આ રૂટ્સ હટાવી દીધા છે, જેના કારણે એડવાન્સ બુકિંગ કરાવનારા પેસેન્જરો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે.

Published: May 20, 2026, 10:56 AM IST|Updated: May 20, 2026, 10:56 AM IST
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

