ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

Gold-Silver Rate: સોના-ચાંદીની કિંમતોમાં સૌથી મોટો ફેરફાર, જાણો હવે કેટલો છે 20, 22 અને 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

Gold-Silver Price Weekly Update: લગ્નની સીઝન ચાલી રહી છે અને જો તમે સોના-ચાંદીની ખરીદી કરવાની તૈયારીમાં છો, તો પહેલા તેમની લેટેસ્ટ કિંમતો પર નજર અવશ્ય નાખી લો. બંને કિંમતી ધાતુઓના ભાવમાં આ અઠવાડિયા દરમિયાન મોટો ફેરફાર આવ્યો છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 30, 2025, 11:58 AM IST

Gold-Silver Rate: સોના-ચાંદીની કિંમતોમાં સૌથી મોટો ફેરફાર, જાણો હવે કેટલો છે 20, 22 અને 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

Gold-Silver Price Weekly Update: આ વર્ષે સોના અને ચાંદીના ભાવ જેટલી ઝડપથી વધ્યા છે, તેટલી જ ઝડપથી તેમાં અમુક દિવસો સુધી તીવ્ર ઘટાડો પણ જોવા મળ્યો છે. જો આપણે ગયા અઠવાડિયાની વાત કરીએ, તો બંને કિંમતી ધાતુઓની કિંમતમાં મોટો બદલાવ જોવા મળ્યો છે. એક તરફ, ચાંદીની કિંમતે ફરી એકવાર તમામ જૂના રેકોર્ડ તોડીને નવી લાઇફ ટાઇમ હાઇ સપાટી સ્પર્શી છે, તો બીજી તરફ સોનું પણ ખૂબ ચમક્યું છે. ચાલો જાણીએ કે આખા અઠવાડિયા દરમિયાન આવેલા ઉતાર-ચઢાવ પછી હવે 20, 22 અને 24 કેરેટ Gold Rate શું છે?

MCX પર આટલો છે ગોલ્ડ રેટ
સૌ પ્રથમ, મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર આખા અઠવાડિયા દરમિયાન સોનાની કિંમતો (MCX Gold Rate) માં આવેલા ફેરફાર વિશે વાત કરીએ, તો તેમાં જબરદસ્ત વધારો થયો છે. 21 નવેમ્બરના રોજ, 5 ફેબ્રુઆરીની એક્સપાયરી વાળા 24 કેરેટ સોનાનો વાયદા ભાવ 1,25,850 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ હતો, જે ગયા શુક્રવાર, 28 નવેમ્બરના રોજ વધીને 1,29,599 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો. આ પ્રમાણે ગણતરી કરીએ, તો Gold Price માત્ર પાંચ જ કારોબારી દિવસોમાં 3,749 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ સુધી વધી ગયો છે.

ઘરેલુ માર્કેટમાં સોનું મોંઘું થયું
હવે ઘરેલુ માર્કેટમાં ગોલ્ડ પ્રાઇસ વિશે વાત કરીએ, તો અહીં પણ ફરી એકવાર તેજી જોવા મળી રહી છે અને લગ્નની સીઝનમાં માંગ વધવાના કારણે Gold Rate માં વધારો થયો છે. આખા અઠવાડિયાનો ચાર્ટ જોઈએ, તો ઇન્ડિયન બુલિયન જ્વેલર્સ એસોસિએશનની વેબસાઇટ IBJA.Com મુજબ, 21 નવેમ્બરના રોજ 24 Karat Gold Rate 1,23,146 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો, જ્યારે ગયા શુક્રવારના રોજ તેનો બંધ ભાવ 1,26,591 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ હતો. તેનો અર્થ છે કે તે ગયા અઠવાડિયે 3,445 રૂપિયા મોંઘો થયો છે. અલગ-અલગ ગુણવત્તાના ગોલ્ડ પ્રાઇસ પર નજર નાખીએ તો...

ગોલ્ડ ક્વોલિટી    કિંમત (પ્રતિ 10 ગ્રામ)

24 કેરેટ ગોલ્ડ    1,26,591 રૂપિયા/10 ગ્રામ
22 કેરેટ ગોલ્ડ    1,23,550 રૂપિયા/10 ગ્રામ
20 કેરેટ ગોલ્ડ    1,12,670 રૂપિયા/10 ગ્રામ
18 કેરેટ ગોલ્ડ    1,02,540 રૂપિયા/10 ગ્રામ
14 કેરેટ ગોલ્ડ    81,650 રૂપિયા/10 ગ્રામ

જ્વેલરી શોપ પર Gold Jewellery ખરીદતી વખતે ધ્યાન રાખો કે ઇન્ડિયન બુલિયન જ્વેલર્સ દ્વારા અપડેટ કરવામાં આવેલા આ દરો દેશભરમાં સમાન રહે છે, પરંતુ ઘરેણાં ખરીદતી વખતે તેના પર 3 ટકાનો જીએસટી અને મેકિંગ ચાર્જ પણ લાગુ થાય છે, જેનાથી તેની કિંમત વધુ વધી જાય છે. Gold Making Charge અલગ-અલગ હોઈ શકે છે.

ચાંદી રોકાવાની નથી
સોના પછી હવે ચાંદીની વાત કરીએ, તો છેલ્લા દિવસોના ઘટાડા પછી તેણે એવી રીતે રિકવરી બતાવી છે કે તે રોકાતી જ નથી. ગયા અઠવાડિયાના છેલ્લા કારોબારી દિવસે Silver Price એ 1,75,484 રૂપિયા પ્રતિ કિલો ના નવા ઓલ ટાઇમ હાઇ લેવલને સ્પર્શી લીધું. આખા અઠવાડિયામાં MCX પર તેની કિંમતોમાં આવેલા ફેરફારને જોઈએ, તો 21 નવેમ્બરના રોજ 1 KG Silver Price 1,57,877 રૂપિયા હતો અને પાંચ દિવસમાં તે 17,607 રૂપિયા સુધી મોંઘી થઈ ગઈ છે. ઘરેલુ માર્કેટમાં જોઈએ, તો આ સમયગાળા દરમિયાન તે 1,51,129 રૂપિયાથી વધીને 1,64,359 રૂપિયા પ્રતિ કિલો પર પહોંચી ગઈ. એટલે કે 13,230 રૂપિયા મોંઘી થઈ ગઈ છે.

