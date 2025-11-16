16 નવેમ્બરે સોનાના ભાવમાં મોટો ફેરફાર! તમારા શહેરમાં શું છે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ? જાણો
Today Gold Price: ભારતમાં લગ્નની સિઝન શરૂ થઈ ગઈ છે, જેના કારણે બુલિયન બજારમાં ગ્રાહકોમાં ઉછાળો જોવા મળી રહ્યો છે. સોનાના ભાવમાં સતત વધારો થવા છતાં, લોકો મોટી માત્રામાં કિંમતી ધાતુ ખરીદી રહ્યા છે. જોકે, સ્થાનિક વાયદા બજારમાં સોનાના ભાવ અસ્થિર રહે છે.
Today Gold Price: ગયા અઠવાડિયે, 24 કેરેટ સોનાના ભાવમાં 3060 રૂપિયાનો નોંધપાત્ર વધારો નોંધાયો હતો, જેનાથી રોકાણકારો અને ખરીદદારો બંનેનું ધ્યાન ખેંચાયું હતું. જો તમે આજે, રવિવાર, 16 નવેમ્બરના રોજ સોનું ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો કોઈપણ નાણાકીય નુકસાન ટાળવા માટે તમારા શહેરના લેટેસ્ટ ભાવ જાણવા મહત્વપૂર્ણ છે.
- આજે, 16 નવેમ્બરના રોજ મુખ્ય શહેરોમાં સોનાના ભાવ (પ્રતિ 10 ગ્રામ)
ગુડ રિટર્ન મુજબ, વિવિધ કેરેટમાં સોનાના ભાવ (પ્રતિ 10 ગ્રામ) નીચે મુજબ છે:
શહેર 24 કેરેટ (શુદ્ધ સોનું) 22 કેરેટ (દાગીનાનું સોનું) 18 કેરેટ
દિલ્હી ₹1,25,230 ₹1,14,800 ₹93,960
મુંબઈ ₹1,25,080 ₹1,14,650 ₹93,810
ચેન્નઈ ₹1,26,000 ₹1,15,500 ₹96,400
કોલકાત્તા ₹1,25,080 ₹1,14,650 ₹93,810
અમદાવાદ ₹1,25,130 ₹1,14,700 ₹93,860
લખનઉ ₹1,25,230 ₹1,14,800 ₹93,960
પટના ₹1,25,130 ₹1,14,700 ₹93,860
હૈદરાબાદ ₹1,25,080 ₹1,14,650 ₹93,810
સોનાની માંગ કેમ મજબૂત છે?
ભારતમાં સોનું ખરીદવું એ માત્ર રોકાણ નથી, પરંતુ તે ભારતીય પરંપરાઓ, શુભ પ્રસંગો, તહેવારો અને લગ્નો સાથે ઊંડે સુધી જોડાયેલું છે. લોકો માને છે કે સોનું ખરીદવાથી સારા નસીબ આવે છે. આ જ કારણ છે કે આ કિંમતી ધાતુની હંમેશા માંગ રહે છે. વધુમાં, રોકાણકારો સોનાને બજારના વધઘટ સામે સલામત આશ્રયસ્થાન તરીકે જુએ છે, જે તેના ભાવોને સતત ટેકો આપે છે.
