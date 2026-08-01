/શેર બજારના ટ્રેડિંગ ટાઇમમાં મોટો ફેરફાર! રોકાણકારો માટે જાણવું ખૂબ જ જરૂરી, 3 તારીખથી લાગુ થશે નવો નિયમ

Share Market Time Change: જો તમે પણ શેરબજારમાં ટ્રેડિંગ કરો છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે ઉપયોગી છે. શેરબજારના ટ્રેડિંગ ટાઈમિંગમાં ફેરફાર કરવામાં આવશે. સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (સેબી) અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (એનએસઈ) સંયુક્ત રીતે ફ્યુચર્સ અને ઓપ્શન્સ (એફ એન્ડ ઓ) કેટેગરીમાં સમાવિષ્ટ શેર માટે ક્લોઝિંગ ઓક્શન સેશન (સીએએસ) રજૂ કરવા જઈ રહ્યા છે. આ પગલાથી શેરબજારમાં ક્લોઝિંગ ભાવ નક્કી કરવાની જૂની સિસ્ટમ બદલાઈ જશે. લાંબા ગાળાના રોકાણકારો પર તેની કોઈ અસર પડશે નહીં. જોકે, આ એફ એન્ડ ઓ ટ્રેડર્સ, બ્રોકર્સ, સંસ્થાકીય રોકાણકારો અને પેસિવ ફંડ્સ માટે મહત્વપૂર્ણ સાબિત થશે.
નવા નિયમની સૌથી મોટી અસર એ થશે કે શેરબજાર બંધ થવાનો સમય હવે સુસંગત રહેશે નહીં. નોન-એફ એન્ડ ઓ શેર્સ માટે સામાન્ય ટ્રેડિંગ પહેલાની જેમ બપોરે 3:30 વાગ્યા સુધી ચાલુ રહેશે. આ યથાવત છે. જોકે, F&O શેર માટે રોકડ બજારમાં સતત ટ્રેડિંગ બપોરે 3:15 વાગ્યા સુધી ચાલુ રહેશે. ત્યારબાદ ક્લોઝિંગ ઓક્શન સત્ર 3:35 વાગ્યા સુધી ચાલુ રહેશે. વધુમાં, સ્ટોક અને ઇન્ડેક્સ F&O માટે ટ્રેડિંગનો સમય બપોરે 3:40 વાગ્યા સુધી લંબાવવામાં આવ્યો છે. અંતે, પોસ્ટ-ક્લોઝ સત્ર બપોરે 3:50થી 4:00 વાગ્યા વચ્ચે યોજાશે.
ઇક્વિટી ડેરિવેટિવ્ઝ સેગમેન્ટ માટે 10 મિનિટનો વધારાનો સમય
નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE)એ ઇક્વિટી ડેરિવેટિવ્ઝ માટે ટ્રેડિંગનો સમય 10 મિનિટ સુધી લંબાવ્યો છે. આ સેગમેન્ટમાં રોકાણકારો 3:30 વાગ્યાને બદલે 3:40 વાગ્યા સુધી ટ્રેડિંગ કરી શકશે. 10 મિનિટનો વધારાનો હેતુ ડેરિવેટિવ્ઝ ટ્રેડિંગને રોકડ બજારમાં રજૂ કરવામાં આવેલી નવી ઓક્શન-આધારિત ક્લોઝિંગ પ્રક્રિયા સાથે સંરેખિત કરવાનો છે. આનાથી વેપારીઓ તેમની સ્થિતિને વધુ સારી રીતે સંચાલિત કરી શકશે.
F&O શેર સામાન્ય શેરની જેમ બંધ થશે નહીં
F&O સેગમેન્ટનો ભાગ હોય તેવા શેર માટે સામાન્ય સતત ટ્રેડિંગ બપોરે 3:15 વાગ્યે બંધ થશે. બપોરે 3:30 વાગ્યા સુધી ટ્રેડિંગ ચાલુ રાખવાને બદલે, આ શેર સીધા ક્લોઝિંગ હરાજી સત્રમાં આગળ વધશે. આ ખાસ સત્રમાં, બધા ઓર્ડર એકત્રિત કરવામાં આવશે અને અંતિમ ક્લોઝિંગ ભાવ નક્કી કરવા માટે મેચ કરવામાં આવશે. F&O સેગમેન્ટમાં સૂચિબદ્ધ ન હોય તેવા શેર માટે, રોકડ બજારમાં સામાન્ય ટ્રેડિંગ બપોરે 3:30 વાગ્યા સુધી ચાલુ રહેશે.
નવું ક્લોઝિંગ હરાજી સત્ર કેવી રીતે કાર્ય કરશે
નવી હરાજી પ્રક્રિયા સંપૂર્ણપણે સમયસર રીતે કાર્યરત રહેશે. બપોરે 3:15થી 3:20 વાગ્યા વચ્ચે, બજાર નિયમિત ટ્રેડિંગથી હરાજી સત્રમાં સંક્રમણ કરશે, અને સંદર્ભ કિંમતની ગણતરી કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ બજાર અને મર્યાદા ઓર્ડર 3:20થી 3:25 વાગ્યા સુધી સ્વીકારવામાં આવશે.
બપોરે 3:25થી 3:30 વાગ્યા સુધી, ફક્ત મર્યાદા ઓર્ડર ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે, અને આ સમય દરમિયાન બજાર ઓર્ડરમાં કોઈ ફેરફાર કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં. રેન્ડમ ઓર્ડર એન્ટ્રી 3:28 થી 3:30 વાગ્યા વચ્ચે બંધ થશે. આ દરમિયાન, બંધ કિંમત 3:30થી 3:35 વાગ્યા વચ્ચે ઓર્ડર મેચ કરીને નક્કી કરવામાં આવશે.