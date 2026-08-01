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શેર બજારના ટ્રેડિંગ ટાઇમમાં મોટો ફેરફાર! રોકાણકારો માટે જાણવું ખૂબ જ જરૂરી, 3 તારીખથી લાગુ થશે નવો નિયમ

Share Market Time Change: શેરબજારમાં રોકાણ કરતા રોકાણકારો માટે એ જાણવું મહત્વપૂર્ણ છે કે સેબી અને એનએસઈ ફ્યુચર્સ અને ઓપ્શન્સ કેટેગરી માટે ક્લોઝિંગ ઓક્શન સેશન શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છે. આનાથી બજારનો સમય પણ બદલાશે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 01, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 05:30 PM IST
શેર બજારના ટ્રેડિંગ ટાઇમમાં મોટો ફેરફાર! રોકાણકારો માટે જાણવું ખૂબ જ જરૂરી, 3 તારીખથી લાગુ થશે નવો નિયમ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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