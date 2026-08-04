/આજે ગોલ્ડ માર્કેટમાં મોટો ફેરફાર: દુનિયામાં મોંઘું અને ભારતમાં સસ્તું વેચાઈ રહ્યું છે સોનું, ભાવમાં 34,000નો ઘટાડો

Today Gold Silver Price: સોનાના ભાવમાં સતત વધઘટ થતી રહે છે. વૈશ્વિક બજારમાં વધતું સોનું ભારતમાં સસ્તું છે. વૈશ્વિક તણાવ અને તેલના ભાવમાં વધઘટને કારણે સોનાના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધઘટ થઈ રહી છે. 4 ઓગસ્ટના રોજ, વૈશ્વિક બજારમાં સોનાના ભાવ ફરી વધ્યા છે. સ્પોટ ગોલ્ડ લગભગ 7 ડોલર વધીને 4,061.40 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચ્યું છે.
વૈશ્વિક બજારમાં સોનાના ભાવ વધ્યા, પરંતુ સ્થાનિક બુલિયન બજારમાં તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો. સોમવારે, સોનાના ભાવમાં ઘટાડો ચાલુ રહ્યો, જ્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય બજાર, MCXમાં સોના અને ચાંદીમાં વધારો થયો.
આજે ભારતમાં 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ શું છે?
ભારતના સ્થાનિક બુલિયન બજારમાં સોનાના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે. ઇન્ડિયા બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશન (IBJA)ની વેબસાઇટ પર જાહેર કરાયેલ રેટ લિસ્ટ અનુસાર, ચાંદીના ભાવમાં 1,008 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો છે અને 10 ગ્રામ સોનું લગભગ 400 રૂપિયા સસ્તું થયું છે.
24 કેરેટથી 14 કેરેટ સોનાના ભાવ
ઇન્ડિયા બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશનની વેબસાઇટ પર જાહેર કરાયેલ રેટ લિસ્ટ અનુસાર, ભારતમાં 24 કેરેટથી 14 કેરેટ સોના અને ચાંદીના ભાવ નીચે મુજબ છે. IBJA દ્વારા જાહેર કરાયેલ રેટ લિસ્ટમાં મેકિંગ ચાર્જ અને GST જેવા ઘટકોનો સમાવેશ થતો નથી. પરિણામે, વિવિધ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં તફાવત છે.
ભારતમાં સોનું કેટલું સસ્તું છે?
આ વર્ષે, 31 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ, 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ ₹1.33 લાખ હતો. 29 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ, તેણે બધા રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા અને પ્રતિ 10 ગ્રામ ₹1.76 લાખ સુધી પહોંચી ગયો. 4 ઓગસ્ટના રોજ, તે ₹1.42 લાખ સુધી પહોંચી ગયો. આનો અર્થ એ થયો કે 29 જાન્યુઆરીથી ભારતમાં સોનું આશરે ₹34000 સસ્તું થયું છે.
ચાંદીની વાત કરીએ તો, 31 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ, 1 કિલો ચાંદીનો ભાવ પ્રતિ કિલો ₹2.30 લાખ હતો. 29 જાન્યુઆરીએ, તેની કિંમત ₹3.86 લાખ સુધી પહોંચી ગઈ. આજે, 1 કિલો ચાંદીનો ભાવ ₹2.16 લાખ છે. આનો અર્થ એ થયો કે ભારતમાં ચાંદી હાલમાં ₹1.70 લાખ સસ્તા ભાવે વેચાઈ રહી છે.
Disclaimer: સોના-ચાંદીમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.