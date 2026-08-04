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આજે ગોલ્ડ માર્કેટમાં મોટો ફેરફાર: દુનિયામાં મોંઘું અને ભારતમાં સસ્તું વેચાઈ રહ્યું છે સોનું, ભાવમાં 34,000નો ઘટાડો

Today Gold Silver Price: આ વર્ષે સોનાના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધઘટ જોવા મળી છે. વૈશ્વિક સ્તરે સોનાના ભાવ વધી રહ્યા છે, પરંતુ ભારતમાં છેલ્લા બે દિવસથી તે ઘટી રહ્યા છે. 10 ગ્રામ સોનું હાલમાં ભારતમાં તેના સર્વકાલીન હાઈ લેવલ કરતાં 34,000 રૂપિયા સસ્તા ભાવે વેચાઈ રહ્યું છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 04, 2026, 09:57 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 09:57 AM IST
આજે ગોલ્ડ માર્કેટમાં મોટો ફેરફાર: દુનિયામાં મોંઘું અને ભારતમાં સસ્તું વેચાઈ રહ્યું છે સોનું, ભાવમાં 34,000નો ઘટાડો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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