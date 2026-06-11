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ભારત પર ફરી મંડરાયું મોટું સંકટ! હોર્મુઝ માર્ગ બંધ થતાં જ LPG, પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ પર જોવા મળી શકે છે અસર

Iran On Strait of Hormuz: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ફરી એકવાર શરૂ થયેલા યુદ્ધના કારણે હોર્મુઝ માર્ગ સંપૂર્ણપણે બંધ થઈ ગયો છે. હવે ત્યાંથી ઓઈલ અને ગેસના જહાજોનું પસાર થવું લગભગ અશક્ય જેવું બની ગયું છે. આ સમાચારથી ભારતની ચિંતા વધી શકે છે, કારણ કે ભારતના કુલ LPG આયાતનો 90 ટકા હિસ્સો આ જ માર્ગથી આવે છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 11, 2026, 05:03 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 05:11 PM IST
ભારત પર ફરી મંડરાયું મોટું સંકટ! હોર્મુઝ માર્ગ બંધ થતાં જ LPG, પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ પર જોવા મળી શકે છે અસર

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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