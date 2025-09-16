BCCI સાથે કરી મોટી ડીલ, ક્રિકેટ ટીમની જર્સી પર દેખાશે નામ, ઇન્ટ્રાડે હાઈ પર પહોંચ્યો શેર
Share Reaches Intraday High: ડ્રીમ 11 સાથેનો કરાર રદ કર્યા પછી, બીસીસીઆઈએ આ કંપની સાથે એક નવો કરાર કર્યો છે. આ સમાચાર પછી, મંગળવારે શેર જબરદસ્ત વધ્યો અને તે 490 રૂપિયાથી ઉપર પહોચી ગયો છે.
Share Reaches Intraday High: મંગળવારે એપોલો ટાયર્સનો શેર લગભગ 2% વધ્યો છે. ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) એ એપોલો ટાયર્સને ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના નવા સ્પોન્સર તરીકે જાહેર કર્યા પછી શેરમાં વધારાનો સમાચાર આવ્યા. શેરબજાર બંધ થાય તેની થોડી મિનિટો પહેલા, શેર 479.45 રૂપિયાથી વધીને 490.80 રૂપિયાના ઉચ્ચ સ્તરે પહોંચ્યો હતો. ટ્રેડિંગ સત્રના અંતે, શેર 486.80 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો, જે એક દિવસમાં સ્ટોકમાં 7.50 રૂપિયા (1.56%) નો વધારો દર્શાવે છે.
એપોલો ટાયર્સ દરેક મેચ માટે BCCI ને 4.5 કરોડ આપશે
એપોલો ટાયર્સ 2027 સુધી ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના જર્સીના સ્પોન્સર તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે. BCCI એ ડ્રીમ 11 સાથેનો કરાર સમાપ્ત કર્યા પછી આ સોદો થયો છે. સરકારે સટ્ટાબાજી એપ્લિકેશનો પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હોવાથી ડ્રીમ 11 નો કરાર રદ કરવામાં આવ્યો હતો. નવા સોદા હેઠળ, એપોલો ટાયર્સ હવે દરેક મેચ માટે BCCI ને 4.5 કરોડ રૂપિયા ચૂકવશે. ડ્રીમ11 સાથેનો આ સોદો પ્રતિ મેચ 4 કરોડ રૂપિયાનો હતો. આ સોદાના આધારે, એપોલો ટાયર્સને વૈશ્વિક સ્તરે મોટી ઓળખ મળશે, કારણ કે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમનું આંતરરાષ્ટ્રીય કેલેન્ડર ખૂબ જ વ્યસ્ત છે.
ડ્રીમ11નો કરાર કેમ રદ કરવામાં આવ્યો?
ડ્રીમ11 હવે પુરુષોના એશિયા કપથી ભારતીય ક્રિકેટ ટીમનું ટાઇટલ સ્પોન્સર નથી. સરકારે તાજેતરમાં જ ઓનલાઈન ગેમિંગનું નિયમન કરતો કાયદો પસાર કર્યો છે. આ હેઠળ, સટ્ટાબાજીની રમતો પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. આ કાયદામાં જણાવાયું છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ ઓનલાઈન મની ગેમિંગ સેવા પ્રદાન કરી શકશે નહીં અને આવી રમતોને પ્રોત્સાહન આપી શકશે નહીં. ડ્રીમ 11 અને માય11સર્કલ દ્વારા ક્રિકેટ ટીમ અને આઈપીએલના સ્પોન્સરશિપમાંથી BCCIને લગભગ 1,000 કરોડ રૂપિયા આપવામાં આવ્યા હતા.
ટાયર મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની માટે મોટી તક
ડ્રીમ 11 પછી, એપોલો ટાયર્સને મળેલી આ ડીલ ટાયર મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની માટે એક મોટી તક છે. ભારતીય ક્રિકેટની લોકપ્રિયતાને કારણે, કંપનીને વૈશ્વિક સ્તરે બ્રાન્ડ વેલ્યુ વધારવાની તક મળશે. તાજેતરના વર્ષોમાં આ ભારતીય ક્રિકેટના સૌથી મોટા સ્પોન્સરશિપ ડીલમાંની એક છે. ટીમ ઈન્ડિયા એશિયા કપ 2025 સ્પોન્સર વિના રમી રહી છે. આ ઉપરાંત, ભારતીય મહિલા ટીમે ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીમાં પણ સ્પોન્સર વિના પ્રવેશ કર્યો છે.
એપોલો ટાયર્સના શેરની સ્થિતિ
BCCI સાથેના કરાર પછી, મંગળવારે એપોલો ટાયર્સના શેરમાં લગભગ બે ટકાનો વધારો જોવા મળ્યો. કંપનીનો શેર સવારના સત્રમાં 479.45 રૂપિયા પર ખુલ્યો અને પછી 490.80 રૂપિયાની ઇન્ટ્રાડે હાઈ સપાટીએ પહોંચ્યો. બાદમાં તે રૂ. 486.80 પર બંધ થયો. શેરના 52 અઠવાડિયાના ઉચ્ચ સ્તર વિશે વાત કરીએ તો, તે રૂ. 584.65 છે. આ ઉપરાંત, 52 અઠવાડિયાનું નીચું સ્તર રૂ. 368 છે. મંગળવારે, કંપનીનું માર્કેટ કેપ વધીને રૂ. 30,916 કરોડ થયું.
