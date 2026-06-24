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8મા પગાર પંચ પહેલા મોટો નિર્ણય! આ કર્મચારીઓને મળશે જૂની પેન્શન યોજનાનો લાભ, સરકારે આપી રાહત

Old Pension Scheme: 8મા પગારપંચ પર ચાલી રહેલી ચર્ચાઓ વચ્ચે કેન્દ્ર સરકારે Compassionate Appointment મેળવતા કર્મચારીઓને મોટી રાહત આપી છે. સરકારે સ્પષ્ટતા કરી છે કે જે કર્મચારીઓએ 31 ડિસેમ્બર, 2003ના રોજ અથવા તે પહેલાં અરજી કરી હતી, તેઓ જૂની પેન્શન યોજના (OPS)નો લાભ મેળવી શકે છે, પછી ભલે તેમની નિમણૂક કરવામાં આવે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 24, 2026, 12:48 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 01:01 PM IST
8મા પગાર પંચ પહેલા મોટો નિર્ણય! આ કર્મચારીઓને મળશે જૂની પેન્શન યોજનાનો લાભ, સરકારે આપી રાહત

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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