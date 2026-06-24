/8મા પગાર પંચ પહેલા મોટો નિર્ણય! આ કર્મચારીઓને મળશે જૂની પેન્શન યોજનાનો લાભ, સરકારે આપી રાહત

Old Pension Scheme: દેશભરના લાખો સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને 8મા પગાર પંચને લઈને મોટી અપેક્ષાઓ છે. ખાસ કરીને જૂની પેન્શન સ્કીમ (OPS)ને ફરી લાગુ કરવાની માંગ વધી રહી છે. આ દરમિયાન કેન્દ્ર સરકારે મહત્વનો નિર્ણય લઈને કેટલાક કર્મચારીઓને મોટી રાહત આપી છે. જો કે, હજુ સુધી તમામ કર્મચારીઓ માટે OPS ફરી લાગુ કરવામાં આવી નથી, પરંતુ સરકારે કર્મચારીઓની ચોક્કસ શ્રેણીને જૂની પેન્શન યોજનાનો લાભ આપવાનો માર્ગ સાફ કરી દીધો છે. ચાલો તેની વિગતો વિગતવાર જાણીએ.
ભલે તેઓ જાન્યુઆરી 2004 પછી નિમણૂક થયા હોય
વાસ્તવમાં, કર્મચારી અને પેન્શન મંત્રાલય હેઠળના પેન્શન અને પેન્શનર્સ કલ્યાણ વિભાગ (DoPPW)એ 22 જૂન 2026ના રોજ એક આદેશ જાહેર કર્યો હતો. આ આદેશ અનુસાર, જે કર્મચારીઓને અનુકંપાભરી નિમણૂક(Compassionate Appointment) મળી છે અને જેમની અરજી 31 ડિસેમ્બર, 2003ના રોજ અથવા તે પહેલાં સબમિટ કરવામાં આવી હતી, તેઓને જૂની પેન્શન યોજના હેઠળ સામેલ કરી શકાય છે, પછી ભલે તેઓ જાન્યુઆરી 2004 પછી નિમણૂક થયા હોય.
નોંધનીય છે કે કેન્દ્ર સરકારે 1 જાન્યુઆરી, 2004થી નવી પેન્શન સિસ્ટમ (NPS) લાગુ કરી હતી. આ પછી નિમાયેલા કર્મચારીઓને OPSનો લાભ મળ્યો ન હતો. પરંતુ ઘણા કિસ્સાઓમાં કરુણાપૂર્ણ નિમણૂક માટેની અરજીઓ 2003 પહેલા સબમિટ કરવામાં આવી હતી, જ્યારે વહીવટી કાર્યવાહીમાં વિલંબને કારણે નિમણૂકો પાછળથી થઈ હતી. આવા કર્મચારીઓને ઓપીએસનો લાભ મળશે કે કેમ તે અંગે લાંબા સમયથી મૂંઝવણ હતી.
અરજીની તારીખને આધાર ગણવામાં આવશે
વર્ષો જૂની માંગણીની પરિપૂર્ણતા ગણાવી
આ નિર્ણયને ઓલ ઈન્ડિયા એનપીએસ એમ્પ્લોઈઝ ફેડરેશન (એઆઈએનપીએસઈએફ) સહિત અનેક કર્મચારી સંગઠનોએ આવકાર્યો છે. સંગઠનના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ ડો.મનજીતસિંહ પટેલે કર્મચારીઓની વર્ષો જૂની માંગણીની પરિપૂર્ણતા ગણાવી હતી. જો કે, તેમણે સરકાર પાસે તમામ કર્મચારીઓ માટે જૂની પેન્શન યોજના ફરી લાગુ કરવાની અને નિવૃત્તિ પછી ખાતરીપૂર્વક પેન્શન આપવાની માંગનો પુનરોચ્ચાર પણ કર્યો છે.
કર્મચારી સંગઠનો સતત OPS ફરી લાગુ કરવાની માંગ
આ દરમિયાન, 8મા પગાર પંચની બેઠકોમાં પેન્શન એક મોટો મુદ્દો રહે છે. કર્મચારી સંગઠનો સતત OPS ફરી લાગુ કરવા, સારી પેન્શન સુરક્ષા અને નિવૃત્તિ પછી નિશ્ચિત આવકની માગણી કરી રહ્યાં છે. હાલમાં સરકારનો આ નિર્ણય મર્યાદિત વર્ગના કર્મચારીઓ માટે જ છે, પરંતુ તેનાથી પેન્શન સુધારાની ચર્ચા વધુ તેજ થવાની શક્યતા છે.
હવે તમામની નજર 8મા પગાર પંચની ભલામણો પર છે, કારણ કે આવનારા સમયમાં લાખો કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોના ભવિષ્યને લઈને મોટા નિર્ણયો લેવામાં આવી શકે છે.
FAQ
પ્રશ્ન: નવો આદેશ ક્યારે જાહેર થયો અને કોને લાગુ પડશે?
જવાબ: 22 જૂન 2026ના રોજ, અનુકંપાભરી નિમણૂક ધરાવતા ચોક્કસ કર્મચારીઓને.
પ્રશ્ન: ઓપીએસ (OPS)નો લાભ મેળવવા માટે હવે નવો આધાર શું ગણાશે?
જવાબ: સરકારી નિમણૂકની તારીખના બદલે અરજી સબમિટ કર્યાની તારીખ.
પ્રશ્ન: કેન્દ્ર સરકારે નવી પેન્શન સિસ્ટમ (NPS) કઈ તારીખથી લાગુ કરી હતી?
જવાબ: 1 જાન્યુઆરી, 2004થી.
પ્રશ્ન: અનુકંપાભરી નિમણૂક કયા સંજોગોમાં મળે છે?
જવાબ: કર્મચારીનું ચાલુ સેવામાં મૃત્યુ થવા પર કે તબીબી કારણે નિવૃત્ત થવા પર પરિવારને આર્થિક રાહત આપવા.
પ્રશ્ન: કર્મચારી સંગઠનના અધ્યક્ષ કોણ છે અને તેમની મુખ્ય માંગ શું છે?
જવાબ: તમામ સરકારી કર્મચારીઓ માટે જૂની પેન્શન યોજના (OPS) ફરી લાગુ કરવાની માંગ.