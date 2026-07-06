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22 દેશોના મોટા નિર્ણયથી ક્રૂડ ઓઇલમાં મોટો ધડાકો! 70 ડોલરથી નીચે સરક્યા ભાવ, જાણો

Crude Oil Update: ઈરાન-અમેરિકા યુદ્ધ અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ નાકાબંધીને કારણે તેલનું મોટું સંકટ સર્જાયું હતું.  ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ પ્રતિ બેરલ 120 ડોલરને સ્પર્શી ગયા હતા. હવે, યુદ્ધવિરામ અને બંને દેશો વચ્ચે ઉભરતા કરાર સાથે, તેલના ભાવમાં મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 06, 2026, 10:00 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 10:00 AM IST
22 દેશોના મોટા નિર્ણયથી ક્રૂડ ઓઇલમાં મોટો ધડાકો! 70 ડોલરથી નીચે સરક્યા ભાવ, જાણો
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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