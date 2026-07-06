/22 દેશોના મોટા નિર્ણયથી ક્રૂડ ઓઇલમાં મોટો ધડાકો! 70 ડોલરથી નીચે સરક્યા ભાવ, જાણો

Crude Oil Update: ઈરાન-અમેરિકા યુદ્ધ અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટના નાકાબંધીને કારણે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં મોટો ઉથલપાથલ થઈ છે. તેલના ભાવ 120 ડોલર પહોંચી ગયા હતા. હવે, તેલના ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. 6 જુલાઈના રોજ, ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ 70 ડોલરની નીચે આવી ગયા છે.
6 જુલાઈના રોજ, સોમવારના રોજ, વૈશ્વિક બજારમાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં મોટો ઉલટફેર જોવા મળ્યો છે અને ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે. હોર્મુઝમાં પરિસ્થિતિ સામાન્ય હોવાના દાવા કરવામાં આવી રહ્યા હતા, પરંતુ વાસ્તવિકતા અલગ જ દેખાઈ રહી હતી.
હોર્મુઝ દ્વારા દરિયાઈ ટ્રાફિક સંપૂર્ણપણે સામાન્ય થયો નથી. આ પછી, ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં થોડો સુધારો થયો, જોકે આ વધારો ખૂબ જ સામાન્ય હતો. બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઈલમાં એક ઝટકે 0.10 ડોલરનો વધારો થયો, અને WTIમાં 0.16 ડોલરનો વધારો જોવા મળ્યો. બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઈલ પ્રતિ બેરલ 72.20 ડોલર પર પહોંચી ગયું. WTI તેલ પ્રતિ બેરલ 68.92 ડોલર પર પહોંચી ગયું છે.
OPECના નિર્ણયની તેલ બજાર પર શું અસર પડશે?
OPEC+ દેશોના ગ્રુપે તેલ ઉત્પાદન વધારવાનો નિર્ણય લીધો છે. તેઓ ઓગસ્ટથી ઉત્પાદન લક્ષ્યાંક 188,000 બેરલ પ્રતિ દિવસ (bpd) વધારવા સંમત થયા છે. સાઉદી અરેબિયા, રશિયા, ઇરાક, કુવૈત, અલ્જેરિયા, કઝાકિસ્તાન અને ઓમાન સહિત OPEC+ દેશોએ તેલ ઉત્પાદનને આશરે 800,000 bpd સુધી પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.
OPEC+ ધીમે ધીમે તેના 2023 તેલ ઉત્પાદન કાપને સમાપ્ત કરી રહ્યું છે. ઓગસ્ટ વધારો આ પ્રક્રિયાનો બીજો અને અંતિમ તબક્કો હશે. આ યોજનાનો અંતિમ તબક્કો સપ્ટેમ્બર 2026માં પણ પૂર્ણ થશે. તેલ પુરવઠામાં વધારો ભાવોને અસર કરશે. તેલ ઉત્પાદનમાં વધારો બજારમાં ઉપલબ્ધતામાં વધારો કરશે, જેના કારણે ભાવમાં વધુ ઘટાડો થવાની સંભાવના છે.