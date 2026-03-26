Prev
Next
રેલવેનો મોટો નિર્ણય, હવે આ લોકો ટ્રેનમાં કરી શકે છે લાઈફ ટાઈમ ફ્રીમાં મુસાફરી; AC કોચમાં પણ નહીં લાગે એક પણ રૂપિયો

Indian Railway: કન્ફર્મ ટિકિટ કેન્સલ કરવાનો નવો નિયમ લાગુ કરવામાં આવ્યો છે. હવે રેલવે દ્વારા વધુ એક નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. જેમાં હવે લાઈફ ટાઈમ મફત મુસાફરીની ભેટની આપવામાં આવી છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 26, 2026, 04:44 PM IST
  • ટિકિટ કેન્સલેશનના નિયમોમાં ફેરફાર સાથે વીરતા પુરસ્કાર વિજેતાઓ માટે ખુશખબર
  • હવે આ જવાનો અને તેમના પરિવાર કરી શકે છે આજીવન ફ્રી મુસાફરી
  • જાણો કોને મળશે 75% સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ અને કોને મળશે મફત ટિકિટ

Trending Photos

Indian Railway: બે દિવસ પહેલા જ રેલવેએ ટિકિટ કેન્સલેશન પર એક મોટો નિર્ણય લેતા રિફંડના નવા નિયમો લાગુ કર્યા છે. રેલવે દ્વારા કન્ફર્મ ટિકિટ કેન્સલ કરવાના નવા નિયમ લાગુ કરી દેવામાં આવ્યા છે. હવે વધુ એક નિર્ણય લેતા રેલવેએ લાઈફ ટાઈમ મફત મુસાફરીની ભેટ આપી છે. રેલવેએ વીરતા પુરસ્કાર વિજેતા આર્મી, નેવી અને એરફોર્સના જવાનો અને તેમની વિધવાઓને આજીવન મફત ટ્રેન મુસાફરીનો વિશેષાધિકાર આપ્યો છે.

લાઈફ ટાઈમ ટ્રેનોમાં ફ્રી મુસાફરીની ભેટ
ભારત સરકારે રેલવે છૂટછાટો અંગે એક આદેશ જાહેર કર્યો છે. જેમાં સરકારે આર્મી, નેવી અને એરફોર્સ મેડલ ગેલેન્ટ્રી એવોર્ડ વિજતાઓને ફ્રી ટિકિટ આપવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. સરકારે આદેશ જાહેર કર્યો છે કે, આર્મી, નેવી અને એરફોર્સ મેડલ વીરતા પુરસ્કાર વિજેતાઓને અને તેમની પત્નીઓ અને વિધવાઓને લાઈફ ટાઈમ ભારતીય રેલવેની ટ્રેનોમાં ફર્સ્ટ ક્લાસ, સેકન્ડ AC અને AC ચેર કાર કોચમાં ફ્રી મુસાફરીની ભેટ આપી છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

સાથે જ પુરસ્કાર મેળવનારાઓ ઉપરાંત એક સાથીદારને પણ લાઈફ ટાઈમ ફ્રી રેલ મુસાફરીની છૂટ આપવામાં આવી છે. આ માહિતી ડિફેન્સ મંત્રાલય દ્વારા આપવામાં આવી છે. જેના દ્વારા સેના સાથે સંકળાયેલા આ લોકોને લાઈફ ટાઈમ રેલવે AC કોચમાં મુસાફરી કરવાનો વિશેષાધિકાર મળ્યો છે.

રેલવેમાં કોને-કોને મળે છે ભાડામાં છૂટ?
રેલવે દિવ્યાંગ, માનસિક રીતે કમજોર અને સંપૂર્ણપણે દૃષ્ટિહીન મુસાફરોને ટ્રેન ટિકિટ પર ભાડામાં છૂટ આપે છે. આ લોકોને જનરલ ક્લાસ, સ્લીપર ક્લાસ અને 3AC કોચમાં 75% સુધીની છૂટ મેળવવા માટે હકદાર છે. રેલવે કેન્સર, થેલેસેમિયા, હૃદય રોગ, કિડની રોગ, હિમોફીલિયા, ટીબી, એઇડ્સ અને ઓસ્ટોમી જેવી ગંભીર બીમારીઓથી પીડાતા લોકોને પણ ભાડામાં છૂટ આપે છે. 

આ ઉપરાંત રેલવે વિદ્યાર્થીઓને પણ ટ્રેન ભાડામાં રાહત આપે છે, તેમને અલગ-અલગ કોચ  50% થી 75% સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ મળે છે. અગાઉ રેલવે વરિષ્ઠ નાગરિકોને પણ ભાડામાં પણ છૂટ આપતી હતી. જો કે, કોવિડ-19 મહામારી દરમિયાન આ છૂટ બંધ કરવામાં આવી છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
indian railwayFree Train TravelGallantry Award Winnersભારતીય રેલવેફ્રી ટ્રેન મુસાફરી

Trending news