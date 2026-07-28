/કેન્દ્ર સરકારનો મોટો નિર્ણય! 1 ઓગસ્ટથી ખાંડ ખરીદનારાઓ માટે બદલાઈ જશે આ નિયમો, જાણો

Sugar Stock Limit: જો તમે ખાંડની વધતી કિંમતોથી પરેશાન છો, તો તમારા માટે રાહતના સમાચાર છે. કેન્દ્ર સરકારે ખાંડની સંગ્રહખોરી પર લગામ લગાવવા માટે મોટું પગલું ભર્યું છે. સરકારે 1 ઓગસ્ટથી 30 નવેમ્બર 2026 સુધી સમગ્ર દેશમાં ખાંડના વેપારીઓ પર સ્ટોક લિમિટ લાગુ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. તેનો હેતુ બજારમાં કૃત્રિમ અછત ઊભી થતી અટકાવવાનો અને સામાન્ય લોકોને યોગ્ય કિંમતે ખાંડ ઉપલબ્ધ કરાવવાનો છે. ચાલો તેના અંગે વિગતવાર જાણીએ.
માત્ર 4,000 ક્વિન્ટલનો સંગ્રહ
સરકારના નવા આદેશ મુજબ, હવે કોઈ પણ ખાંડના ડીલર ખાંડ મળ્યાની તારીખથી 30 દિવસથી વધુ સમય સુધી તેનો સ્ટોક નહીં રાખી શકે. આ ઉપરાંત કોઈપણ સમયે તેની પાસે 4,000 ક્વિન્ટલથી વધુ ખાંડનો સંગ્રહ ન હોવો જોઈએ. આ આદેશ આવશ્યક વસ્તુ અધિનિયમ 1955 અને શુગર (કંટ્રોલ) ઓર્ડર, 2025 હેઠળ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે.
સરકારે કેમ ભર્યું કડક પગલું?
ગ્રાહક બાબતો, ખાદ્ય અને જાહેર વિતરણ મંત્રાલયનું કહેવું છે કે, હાલના દિવસોમાં કેટલાક વેપારીઓ અને મધ્યસ્થીઓ દ્વારા ખાંડની સંગ્રહખોરી અને વાસ્તવિક પુરવઠા વિના કાગળ પરના વેપાર કરવાના મામલા સામે આવ્યા હતા. આનાથી બજારમાં ખાંડની કૃત્રિમ અછતનું વાતાવરણ સર્જાયું અને જથ્થાબંધ તથા છૂટક કિંમતોમાં તીવ્ર ઉછાળો જોવા મળ્યો. આ જ સ્થિતિને નિયંત્રિત કરવા માટે સરકારે આ કડક પગલું લીધું છે.
સ્ટોકની માહિતી અપડેટ કરવી પડશે
નવા નિયમો હેઠળ તમામ ખાંડના વેપારીઓએ દર અઠવાડિયે ખાદ્ય અને જાહેર વિતરણ વિભાગના ઓનલાઈન પોર્ટલ પર પોતાના સ્ટોકની માહિતી અપડેટ કરવી પડશે. સરકાર બજાર પર સતત નજર રાખશે અને જરૂર પડવા પર આગળ પણ કાર્યવાહી કરી શકે છે.
દેશમાં પૂરતી ખાંડ ઉપલબ્ધ
સરકારે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, દેશમાં ઘરેલુ જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે પૂરતી ખાંડ ઉપલબ્ધ છે. તેથી સામાન્ય લોકોને ખાંડની અછતની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. સરકારનું કહેવું છે કે, આ પગલું માત્ર સંગ્રહખોરીને રોકવા માટે લેવામાં આવ્યું છે, જ્યારે સામાન્ય વેપાર અને પુરવઠા પર તેની કોઈ અસર નહીં પડે.
સપ્ટેમ્બર 2026 સુધી ખાંડની નિકાસ પર રોક
છેલ્લા કેટલાક અઠવાડિયામાં ખાંડની કિંમતો રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચી ગઈ હતી. આ પહેલાં પણ સરકારે જુલાઈ મહિના માટે ઘરેલુ વેચાણનો કોટા 22 લાખ ટન પર સ્થિર રાખ્યો છે અને સપ્ટેમ્બર 2026 સુધી ખાંડની નિકાસ પર રોક લગાવી દીધી છે, જેથી દેશમાં પૂરતો સ્ટોક જળવાઈ રહે.
જથ્થાબંધ ખરીદદારો અને વેપારીઓને અપીલ
ઉદ્યોગ સંગઠન ISMA અને NFCSF પણ અગાઉથી જ જથ્થાબંધ ખરીદદારો અને વેપારીઓથી અપીલ કરી ચૂક્યા છે કે તેઓ જરૂરિયાતથી વધારે ખરીદી કે સંગ્રહખોરીથી બચે. બીજી તરફ રેટિંગ એજન્સી ICRAનું અનુમાન છે કે, 2025-26 સીઝનમાં ઇથેનોલ માટે ડાયવર્ઝન પછી પણ દેશમાં આશરે 2.8 કરોડ ટન ખાંડનું ઉત્પાદન થશે. સપ્ટેમ્બરના અંત સુધીમાં લગભગ 43 લાખ ટન ખાંડનો સ્ટોક બચવાની અપેક્ષા છે, જે આશરે બે મહિનાની ઘરેલુ વપરાશ બરાબર છે, એટલે કે હાલમાં દેશમાં ખાંડની ઉપલબ્ધતાને લઈને કોઈ પ્રકારનું સંકટ નથી, પરંતુ સરકાર કિંમતોને નિયંત્રણમાં રાખવા માટે પૂરી રીતે સતર્ક છે.