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કેન્દ્ર સરકારનો મોટો નિર્ણય! 1 ઓગસ્ટથી ખાંડ ખરીદનારાઓ માટે બદલાઈ જશે આ નિયમો, જાણો

Sugar Stock Limit: કેન્દ્ર સરકારે 1 ઓગસ્ટથી 30 નવેમ્બર 2026 સુધી સમગ્ર દેશમાં ખાંડના વેપારીઓ પર સ્ટોક લિમિટ લાગુ કરી દીધી છે. હવે કોઈ પણ ડીલર 30 દિવસથી વધુ સમય સુધી ખાંડનો સ્ટોક નહીં રાખી શકે અને 4,000 ક્વિન્ટલથી વધારે સંગ્રહ પણ નહીં કરી શકે. આનાથી સંગ્રહખોરી અટકશે અને વધતી કિંમતો પર રોક લાગશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 28, 2026, 11:35 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 11:35 PM IST
કેન્દ્ર સરકારનો મોટો નિર્ણય! 1 ઓગસ્ટથી ખાંડ ખરીદનારાઓ માટે બદલાઈ જશે આ નિયમો, જાણો

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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