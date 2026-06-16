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અમેરિકા-ઈરાન ડીલથી ક્રૂડમાં મોટો કડાકો, હજુ પણ ઘટશે ભાવ! સામે આવી મોટી ભવિષ્યવાણી, જાણો ભારતને શું થશે ફાયદો

Crude Oil Prices: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે શાંતિ સમજૂતીના માત્ર સમાચાર આવવાથી ગ્લોબલ માર્કેટમાં ક્રૂડ ઓઇલની કિંમત ઘટીને 83 ડોલર પ્રતિ બેરલથી નીચે આવી ગઈ છે. આનાથી પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ ઘટવાની અટકળો લગાવવામાં આવી રહી છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 16, 2026, 05:19 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 05:19 PM IST
અમેરિકા-ઈરાન ડીલથી ક્રૂડમાં મોટો કડાકો, હજુ પણ ઘટશે ભાવ! સામે આવી મોટી ભવિષ્યવાણી, જાણો ભારતને શું થશે ફાયદો

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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અમેરિકા-ઈરાન ડીલથી ક્રૂડમાં મોટો કડાકો, હજુ પણ ઘટશે ભાવ! સામે આવી મોટી ભવિષ્યવાણી
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