/અમેરિકા-ઈરાન ડીલથી ક્રૂડમાં મોટો કડાકો, હજુ પણ ઘટશે ભાવ! સામે આવી મોટી ભવિષ્યવાણી, જાણો ભારતને શું થશે ફાયદો

Crude Oil Prices: અમેરિકા-ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધવિરામને લઈને શાંતિ સમજૂતી અને સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ ખૂલવાના સમાચારથી બેન્ચમાર્ક બ્રેન્ટ ક્રૂડના ભાવ ઘટીને 83 ડોલર પ્રતિ બેરલની નીચે આવી ગયા છે. આ જ રીતે અમેરિકન WTI ક્રૂડ પણ 81 ડોલરની આસપાસ કારોબાર કરી રહ્યું છે.
બ્લૂમબર્ગના રિપોર્ટ અનુસાર, આ દરમિયાન બે ગ્લોબલ બ્રોકરેજ ફર્મ મોર્ગન સ્ટેનલી (Morgan Stanley) અને ગોલ્ડમેન સેક્સ (Goldman Sachs)એ ક્રૂડ ઓઇલની કિંમતોને લઈને પોતાના અનુમાનને ઘટાડીને 80 ડોલર પ્રતિ બેરલ કરી દીધું છે. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વચગાળાની શાંતિ સમજૂતી આગામી શુક્રવારે (19 જૂન) સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડમાં સાઇન થવાની છે. આ દરમિયાન હોર્મુઝથી થઈને જહાજોની અવરજવર શરૂ થયા બાદ આ બન્ને મોટી નાણાકીય સંસ્થાઓએ ક્રૂડ ઓઇલના ભાવને લઈને પોતાના રિપોર્ટ જાહેર કર્યા છે.
હવે જ્યારે બન્ને દેશો વચ્ચે શાંતિ સમજૂતી થવા જઈ રહી છે, જેનાથી વૈશ્વિક સ્તરે ગેસ અને ઓઈલનો સપ્લાય હોર્મુઝથી થઈને ફરીથી સામાન્ય થશે. આના પર અમેરિકા અને ઈરાન બન્ને દ્વારા લાંબા સમયથી લગાવવામાં આવેલી નાકેબંધી પણ હટાવી લેવામાં આવશે, તો દુનિયાભરમાં એનર્જી સપ્લાયને લઈને ઊભી થયેલી અનિશ્ચિતતાનો પણ અંત આવી જશે. આ જ કારણે આ બેન્કોએ પોતાના જૂના અનુમાનોમાં મોટો ઘટાડો કર્યો છે.
શું છે ગોલ્ડમેન સેક્સનું વલણ?
ગોલ્ડમેન સેક્સએ નાણાકીય વર્ષ 2026ના ચોથા ક્વાર્ટર (Q4) માટે બ્રેન્ટ ક્રૂડના પોતાના અનુમાનને પહેલાના 90 ડોલર પ્રતિ બેરલથી ઘટાડીને હવે 80 ડોલર પ્રતિ બેરલ કરી દીધું છે. આ સાથે જ તેણે 2027 માટે પણ પોતાના સરેરાશ અનુમાનને 80 ડોલર પ્રતિ બેરલથી ઘટાડીને 75 ડોલર પ્રતિ બેરલ કરી દીધું છે.
મોર્ગન સ્ટેનલીએ શું કહ્યું?
મોર્ગન સ્ટેનલીએ પણ પોતાના રિપોર્ટમાં ચોથા ક્વાર્ટર (Q4) માટે બ્રેન્ટ ક્રૂડને લઈને પોતાના અનુમાનમાં 15 ડોલરનો ઘટાડો કરીને સીધું 80 ડોલર પ્રતિ બેરલ કરી દીધું છે, જે યુદ્ધ અને અનિશ્ચિતતાની સ્થિતિ વચ્ચે પહેલા 95 ડોલર પ્રતિ બેરલ હતું. આ ઉપરાંત ત્રીજા ક્વાર્ટર (Q3) માટેના અનુમાનને 100 ડોલર પ્રતિ બેરલથી 10 ડોલર ઓછું કરીને 90 ડોલર પ્રતિ બેરલ કરી દીધું છે.
ભારત માટે આ અનુમાન કેમ મહત્વનું?
ભારત પોતાની જરૂરિયાતનું 85% કરતા વધુ ક્રૂડ ઓઇલ વિદેશોમાંથી આયાત કરે છે. આવી સ્થિતિમાં જો ક્રૂડ ઓઈલ ઘટીને 80 ડોલર પ્રતિ બેરલ સુધી આવી જશે, તો તેનાથી ભારતના આયાત બિલમાં ઘટાડો થશે. ભારત વિદેશોમાંથી ખરીદેલા ક્રૂડ ઓઈલની ચુકવણી કરવા માટે મોટા પાયે પોતાના વિદેશી હૂંડિયામણ ભંડારમાંથી ડોલર ખર્ચ કરે છે. તેનાથી રૂપિયા પર દબાણ વધતું હતું, મોંઘવારી આસમાને પહોંચવા લાગતી હતી અને ચાલુ ખાતાની ખાધ પણ વધવા લાગતી હતી.
છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ક્રૂડ ઓઈલની કિંમતમાં થયેલા વધારાનું જ પરિણામ છે કે દેશમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ અત્યાર સુધીમાં લગભગ 7.50 રૂપિયા સુધી વધી ચૂક્યા છે. તેના કારણે લોજિસ્ટિક્સ અને ટ્રાન્સપોર્ટેશન પાછળનો ખર્ચ વધ્યો છે અને પ્રોડક્શન કોસ્ટમાં પણ વધારો થયો છે. પરિણામે ઘણી બધી વસ્તુઓના ભાવ વધી ગયા છે.