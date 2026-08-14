Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /Gold Price Today: અચાનક સોનાના ભાવમાં એક ઝટકે મોટો ઘટાડો, ચાંદીમાં પણ કડાકો, જાણો એક ગ્રામ સોનાનો કેરેટ પ્રમાણે ભાવ

Gold Price Today: અચાનક સોનાના ભાવમાં એક ઝટકે મોટો ઘટાડો, ચાંદીમાં પણ કડાકો, જાણો એક ગ્રામ સોનાનો કેરેટ પ્રમાણે ભાવ

Gold-Silver Rate Today: કિંમતી ધાતુ સોના અને ચાંદીમાં આજે અચાનક મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. વાયદા બજાર અને રિટેલ બજાર બંનેમાં ભાવ ગગડ્યા છે. જાણો કેમ સોના-ચાંદીના ભાવ ઘટ્યા? લેટેસ્ટ રેટ પણ ચેક કરો. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 14, 2026, 01:23 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 01:23 PM IST
Gold Price Today: અચાનક સોનાના ભાવમાં એક ઝટકે મોટો ઘટાડો, ચાંદીમાં પણ કડાકો, જાણો એક ગ્રામ સોનાનો કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Zee Entertainment ને SAT તરફથી મોટી રાહત: SEBI ના બેન પર સ્ટે
2
3
4
5