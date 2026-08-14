/Gold Price Today: અચાનક સોનાના ભાવમાં એક ઝટકે મોટો ઘટાડો, ચાંદીમાં પણ કડાકો, જાણો એક ગ્રામ સોનાનો કેરેટ પ્રમાણે ભાવ

ભારતના કોમોડિટી બજાર વાયદા બજારમાં આજે સોનું લગભગ 1500 રૂપિયા તૂટ્યું. ભાવ 1,53,373 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ હતો અને તેમાં 1509 રૂપિયા એટલે કે લગભગ 0.97 ટકાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો. બીજી બાજુ IBJAના ભાવમાં પણ આજે ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. ત્યારે સવાલ એ છે કે સોનું અચાનક સસ્તું કેમ થયું? શું મોટા ઘટાડાની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે?
આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ
IBJAની વેબસાઈટના ભાવ મુજબ આજે 999 પ્યોરિટીવાળા 10 ગ્રામ સોનાના ભાવમાં 1578 રૂપિયાનો ઘટાડો નોંધાયો છે અને ભાવ 151493 રૂપિયા પર ખુલ્યો છે. જે કાલે સાંજે 153071 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો. જ્યારે ચાંદીમાં 2308 રૂપિયાનો કડાકો જોવા મળ્યો અને ભાવ 231920 રૂપિયા પર ખુલ્યો છે. જે કાલે 234228 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો.
અત્રે જણાવવાનું કે આ ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી. એસોસિએશન દિવસમાં બેવાર ભાવ જાહેર કરે છે.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
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— IBJA (@IBJA1919) August 14, 2026
વાયદા બજારના લેટેસ્ટ ભાવ
MCX પર આજે બપોરે 1.05 કલાકે 5 ઓક્ટોબરના વાયદાવાળું 10 ગ્રામ સોનું 0.47 ટકાના ઘટાડા સાતે 152750 રૂપિયા પર જોવા મળ્યું. જ્યારે 4 સપ્ટેમ્બરના વાયદાવાળી એક કિલો ચાંદી 0.83 ટકાના ઘટાડા સાથે 233490 રૂપિયાની સપાટીએ પહોંચી.
છેલ્લા કેટલાક દિવસથી સોનું અને ચાંદી તેજીમાં જોવા મળ્યા હતા. ઓગસ્ટમાં વૈશ્વિક બજારમાં સોનું લગભગ 10 ટકા સુધી ચડ્યું હતું. જેની પાછળ નબળો ડોલર, અમેરિકી વ્યાજ દરોને લઈને બદલાતી અપેક્ષાઓ, દુનિયામાં ચાલી રહેલો તણાવ, અને સેન્ટ્રલ બેંકોની ખરીદી જેવા અનેક કારણો જવાબદાર હતા. 13 ઓગસ્ટના રોજ વૈશ્વિક બજારમાં સોનું 4,449.39 ડોલર પ્રતિ ઔંસ સુધી પહોંચી ગયું હતું. જે લગભગ બે મહિનાનું સૌથી ઊંચુ સ્તર હતું. પરંતુ ત્યારબાદ સોનું ગગડ્યું. સોનું 1 ટકાથી વધુ તૂટીને 4,354.58 ડોલર પ્રતિ ઔંસ સુધી પહોંચી ગયું.
કેમ સોનામાં આટલી ઉથલપાથલ?
સોનાના ભાવમાં ઉથલપાથલ પાછળ પ્રોફિટ બુકિંગ એટલે કે નફાવસુલી જવાબદાર છે. રોયટર્સના રિપોર્ટ મુજબ સોનું લગભગ એક અઠવાડિયામાં 9 ટકા જેટલું ચડી ચૂક્યું હતું. આટલી ફાસ્ટ તેજી બાદ મોટા રોકાણકારોએ ઊંચા ભાવ પર પ્રોફિટબુકિંગ શરૂ કરી દીધુ. અચાનક આટલા મોટા પાયે સોનું વેચાય તો ભાવ નીચે આવી ગયા.
બીજુ મોટું કારણ છે 4500 ડોલર પ્રતિ ઔંસનું સ્તર. બજારની ભાષામાં તેને રેઝિસ્ટન્સ કહેવાય છે. સોનાનો ભાવ 4449 ડોલર પર પહોંચ્યો તો 4500 ડોલરનું મોટું સ્તર સામે હતું. ત્યાં પહોંચતા પહોંચતા રોકાણકારોને નફો કાઢવાનું યોગ્ય લાગ્યું. રોયટર્સ મુજબ 4500 ડોલરની નજીક સાવધાની અને પ્રોફિટબુકિંગે સોનાને નીચે ખેંચ્યું.
અમેરિકામાં મોંઘવારી ઘટી તો સોનું કેમ તૂટ્યું?
આ પણ એક રસપ્રદ સવાલ છે. અમેરિકામાં મોંઘવારીના આંકડા ખુબ ખરાબ નહતા. જુલાઈમાં એન્યુઅલ કન્ઝ્યુમર ઈન્ફ્લેશન 3.4 ટકા રહ્યો. જે જૂનની સરખામણીએ થોડો ઓછો હતો. ત્યારબાદ સપ્ટેમ્બરમાં અમેરિકી ફેડરલ રિઝર્વ તરફથી વ્યાજ દર વધારવાની બજારની આશંકા લગભગ 40 ટકાથી ઘટીને 35 ટકા રહી ગઈય. સામાન્ય રીતે વ્યાજ દર વધવાની આશંકા ઘટવી એ સોના માટે સારા સમાચાર ગણાય છે.
છતાં સોનું કેમ ગગડ્યું?
કારણ કે બજાર આ સારા સમાચારનો મોટો હિસ્સો પહેલેથી જ સોનાની કિંમત સાથે જોડી ચૂક્યું હતું. ભાવ બે મહિનાની ઊંચાઈ સુધી પહોંચી ગયો હતો. આથી નવી ખરીદીની જગ્યાએ જૂના રોકાણકારોએ પૈસા કાઢવાનું શરૂ કરી દીધુ.