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ગણતરીના કલાકોમાં સોનું 5000 અને ચાંદી 16000 રૂપિયા સસ્તા થયા, ખરીદવા માટે સુવર્ણ તક? જાણો કેરેટ પ્રમાણે આજનો ભાવ

Gold-Silver Rate Today: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં આજે પણ ભારે કડાકાનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. MCX પર બજાર ખુલ્યાના બે કલાકમાં સોનાનો ભાવ 5000 અને ચાંદી 8000 રૂપિયા તૂટેલી જોવા મળી જ્યારે IBJAના પણ ખુલતા ભાવમાં 3000 અને ચાંદી 9000 રૂપિયા જેટલી તૂટી. આ સાથે છેલ્લા બે દિવસમાં સોનું 5000 અને ચાંદી 16000 રૂપિયા જેટલી ગગડી છે. જાણો અચાનક કડાકાના કારણ અને આજના લેટેસ્ટ ભાવ વિશે. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 19, 2026, 01:01 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 01:08 PM IST
ગણતરીના કલાકોમાં સોનું 5000 અને ચાંદી 16000 રૂપિયા સસ્તા થયા, ખરીદવા માટે સુવર્ણ તક? જાણો કેરેટ પ્રમાણે આજનો ભાવ
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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ગણતરીના કલાકોમાં સોનું 5000 અને ચાંદી 16000 રૂપિયા સસ્તા થયા, ખરીદવા માટે સુવર્ણ તક?
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