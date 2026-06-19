/ગણતરીના કલાકોમાં સોનું 5000 અને ચાંદી 16000 રૂપિયા સસ્તા થયા, ખરીદવા માટે સુવર્ણ તક? જાણો કેરેટ પ્રમાણે આજનો ભાવ

સોના અને ચાંદીના ભાવમાં છેલ્લા બે દિવસથી ભયંકર કડાકો જોવા મળી રહ્યો છે. વૈશ્વિક બજારમાં આવેલી નબળાઈ વચ્ચે શુક્રવારે વાયદા બજાર MCX પર બંને ધાતુઓના ભાવમાં મોટો કડાકો જોવા મળ્યો. સવારે 11 વાગ્યાની આસપાસ સોનાનો ભાવ 5350 રૂપિયા એટલે કે 2.06 ટકા ગગડીને 146240 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ જોવા મળ્યો હતો. જ્યારે ચાંદી 8899 રૂપિયા એટલે કે 3.73 ટકા તૂટીને 228721 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર આવી ગઈ. જ્યારે IBJA પર આજે ખુલતા ભાવમાં સોનું 144941 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર ખુલ્યું જ્યારે ચાંદી 230982 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર ખુલી. છેલ્લા 48 કલાકમાં સોનું 5000 રૂપિયા જેટલું અને ચાંદી 16000 રૂપિયા જેટલી સસ્તી થઈ છે. હાલ સોના અને ચાંદીની લેટેસ્ટ સ્થિતિ અને કડાકા પાછળના કારણો વિશે જાણો.
આજનો સોના અને ચાંદીનો ખુલતા બજારનો ભાવ
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
|સોનું (કેરેટમાં)
|ભાવ (એક ગ્રામ પ્રમાણે) રૂપિયામાં
|24 કેરેટ (ફાઈન ગોલ્ડ 999)
|14494
|22 કેરેટ
|14146
|20 કેરેટ
|12900
|18 કેરેટ
|11740
|14 કેરેટ
|9349
|એક કિલો શુદ્ધ ચાંદી
|230982
છેલ્લા 48 કલાકમાં કેટલો ઘટાડો?
|ધાતુ
|17 જૂન 2026નો ભાવ (ખુલતો ભાવ)
|19 જૂન 2026નો ભાવ (ખુલતો ભાવ)
|ભાવમાં ઘટાડો
|999 પ્યોરિટીવાળું 10 ગ્રામ સોનું
|150148
|144941
|5207
|એક કિલો ચાંદી
|247688
|230982
|16706
(સોર્સ- IBJA )
MCX પર સોના અને ચાંદીના તાજા ભાવ (1.40PM)
વૈશ્વિક બજારમાં સ્થિતિ
વૈશ્વિક બજારમાં પણ સોનાના ભાવ ગગડતા જોવા મળ્યા. સતત ત્રીજા સપ્તાહમાં એવું જોવા મળ્યું કે સોનું ઘટાડા સાથે બંધ થવા તરફ આગળ વધી રહ્યું હતું. મજબૂત ડોલર અને ફેડના કડક વલણે ભાવ પર દબાણ વધાર્યું છે. સ્પોટ ગોલ્ડ 0.6 ટકા ગગડીને 4184.33 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર જોવા મળ્યો. ઓગસ્ટ ડિલિવરીવાળું અમેરિકી ગોલ્ડ ફ્યૂચર 1 ટકા તૂટીને 4202.10 ડોલર પર પહોંચી ગયું. સ્પોટ સિલ્વર 1.5 ટકા ગગડીને 64.83 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર ટ્રેડ થતું જોવા મળ્યું હતું.
કેમ ધાતુઓના ભાવ પર દબાણ?
ડોલરની મજબૂતીની અસર
અમેરિકી ડોલર એક વર્ષના ઉચ્ચતમ સ્તરે જોવા મળ્યો છે. જેનાથી વૈશ્વિક સ્તરે ડોલર જેની લે-વેચ થતી હોય તેવા સોના અને ચાંદી અન્ય મુદ્રા ધારકો માટે મોંઘી બની ગયા. આથી કિંમતી ધાતુઓમાં રોકાણ ઘટે છે.
ફેડના વ્યાજ દરો અંગે બજારની આશા
અમેરિકી ફેડરલ રિઝર્વે બુધવારે વ્યાજ દરો સ્થિર રાખ્યા. પરંતુ કેન્દ્રીય બેંકના 19 અધિકારીઓમાંથી 9 અધિકારીઓ હજુ પણ માને છે કે આ વર્ષે તેમણે નીતિગત દરોમાં વધારો કરવો પડી શકે છે. સીએમઈ ફેડવોચ ટુલ મુજબ ટ્રેડર્સ હવે ડિસેમ્બરમાં વ્યાજ દર વધારવાની 87 ટકા સંભાવના જતાવી રહ્યા છે જે ફેડના નિર્ણય પહેલા 61 ટકા હતી. વ્યાજ દર વધુ હોય તો સોનું રોકાણની રીતે ઓછું આકર્ષક બને છે કારણ કે તે વ્યાજ આપતું નથી.
વૈશ્વિક ઘટનાક્રમની અસર
ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. હોર્મુઝના રસ્તે ઓઈલ ટેન્કરોની અવરજવર શરૂ થઈ ગઈ છે. અમેરિકાએ ગુરુવારે ઈરાન પર લાગેલી નાકાબંધી પણ હટાવવાની જાહેરાત કરી. જેનાથી બુલિયન માર્કેટ પર દબાણ વધ્યું છે.
ગોલ્ડમેન સેક્સનું અનુમાન