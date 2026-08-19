/Gold Price Today: સોના-ચાંદીના ભાવમાં આજે મોટો કડાકો, ઘટેલા ભાવે સોનું ખરીદવાની શાનદાર તક! જાણો આજનો રેટ

સોના અને ચાંદીના ભાવમાં આજે MCX અને IBJA બંનેના ભાવમાં કડાકો જોવા મળ્યો છે. 15 ઓગસ્ટ બાદ સોનાના ભાવમાં જે તેજી જોવા મળી હતી આજે તેના પર બ્રેક લાગ્યો છે. વાયદા બજારમાં પણ કિંમતી ધાતુઓ લાલ નિશાનમાં જોવા મળી છે જ્યારે IBJA પર સોનું આજે 1196 રૂપિયા તૂટીને ખુલ્યું જ્યારે ચાંદી 5000 થી વધુ ગગડીને ખુલી. જાણો આજના સોના અને ચાંદીના લેટેસ્ટ ભાવ.
આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ
IBJAની વેબસાઈટ મુજબ આજે 999 પ્યોરિટીવાળું 10 ગ્રામ સોનું 1196 રૂપિયા ગગડીને 152884 રૂપિયા પર આવી ગયું છે જે કાલે 154080 રૂપિયા પર બંધ થયું હતું. જ્યારે એક કિલો ચાંદી આજે 5772 રૂપિયા ગગડીને 227392 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચી જે કાલે 233164 રૂપિયા પર બંધ થઈ હતી.
અત્રે જણાવવાનું કે આ ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી. ભાવ દિવસમાં બે વાર ખુલતા અને બંધ એ રીતે જાહેર થાય છે. જાહેર રજાઓ અને શનિવાર તથા રવિવારે એસોસિએશન ભાવ જાહેર કરતું નથી.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
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— IBJA (@IBJA1919) August 19, 2026
વાયદા બજારના લેટેસ્ટ ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર MCX પર બપોરે 12. 57 કલાકે 5 ઓક્ટોબરની એક્સપાયરીવાળું 10 ગ્રામ ગોલ્ડ 0.13 ટકા ગગડીને 154060 રૂપિયા પર જોવા મળ્યું જ્યારે 4 સપ્ટેમ્બરવાળી એક કિલો ચાંદી 1.18 ટકા તૂટીને 229674 રૂપિયા પર જોવા મળી છે.
આ વર્ષે સોના અને ચાંદીમાં ભાવમાં સતત ઉતાર ચડાવ જોવા મળ્યો છે. સોનું 2026માં અત્યાર સુધીમાં 20 હજાર રૂપિયા સુધી મોંઘુ થયું છે. 31 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ 10 ગ્રામ સોનું 1.33 લાખ રૂપિયા ઉપર હતું જે હવે 152884 રૂપિયા પર પહોંચ્યું છે.
જ્યારે ચાંદીના ભાવ 31 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ 2.30 લાખ રૂપિયા પ્રતિ કિલો હતી જે હવે 227392 રૂપિયા પર પહોંચી ગઈ છે. આ દરમિયાન 29 જાન્યુઆરીએ સોનું 1.76 લાખ રૂપિયા અને ચાંદી 3.86 લાખ રૂપિયાના ઓલટાઈમ હાઈ ઉપર પણ પહોંચ્યા હતા.
શું કહે છે એક્સપર્ટ?
મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ કોમોડિટી એક્સપર્ટ અજય કેડિયાના જણાવ્યાં મુજબ સોના અને ચાંદીના ભાવ પોતાના હાઈથી ઘણા નીચે જઈ ચૂક્યા છે. આવામાં રોકાણકારો તેમાં રોકાણ કરી શકે છે, જો કે તેમાં એક ઝટકે રોકાણ કરવાથી બચવું જોઈએ. અજય કેડિયાના જણાવ્યાં મુજબ વર્ષના અંત સુધીમાં સોનું ફરીથી એકવાર 1.60 લાખ અને ચાંદી 2.80 લાખ રૂપિયા સુધી જઈ શકે છે. (ખાસ નોંધ- આ એક્સપર્ટનો ઓપિનિયન છે, Z 24 કલાક તેના વિશે કોઈ દાવો કે પુષ્ટિ કરતું નથી. )