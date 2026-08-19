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Gold Price Today: સોના-ચાંદીના ભાવમાં આજે મોટો કડાકો, ઘટેલા ભાવે સોનું ખરીદવાની શાનદાર તક! જાણો આજનો રેટ

Gold-Silver Rate Today: કિમતી ધાતુ સોના અને ચાંદીના ભાવમાં આજે વાયદા બજાર અને રિટેલ બજાર બંનેમાં ભારે ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. આ વર્ષે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં સતત ઉતાર ચડાવ જોવા મળ્યા છે. જો તમે પણ સોનું કે ચાંદી ખરીદવાનું વિચારતા હોવ તો  ફટાફટ લેટેસ્ટ રેટ ખાસ  ચેક કરો.

Written ByViral Raval
Published: Aug 19, 2026, 01:16 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 01:16 PM IST
Gold Price Today: સોના-ચાંદીના ભાવમાં આજે મોટો કડાકો, ઘટેલા ભાવે સોનું ખરીદવાની શાનદાર તક! જાણો આજનો રેટ
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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