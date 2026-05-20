/Gold Price Today: ઈરાનની એક ચાલથી સોનું ધડામ થઈ બે મહિનાના નીચલા સ્તરે પહોંચ્યું, ભાવમાં મોટો કડાકો, જાણો રેટ

Gold Rate Today: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં વૈશ્વિક અસ્થિરતાઓ અને મિડલ ઈસ્ટ સંકટના પગલે સતત ઉથલપાથલ જોવા મળી રહી છે. વૈશ્વિક સ્તરે આજે સોનાના ભાવમાં મોટો કડાકો જોવા મળ્યો છે. ઘરઆંગણે પણ અસર જોવા મળી રહી છે. જાણો લેટેસ્ટ રેટ.
વેસ્ટ એશિયામાં ચાલતા તણાવ મુદ્દે અથાગ પ્રયત્નો છતાં પણ કોઈ ઉકેલ આવી રહ્યો નથી. હાલમાં ટ્રમ્પ ચીનના પ્રવાસે ગયા હતા. પરંતુ આમ છતાં કોઈ પણ રસ્તો નીકળ્યો નહી. ત્યારબાદ તેમણે ઈશારામાં સંકેત આપ્યો કે ઈરાન પર હુમલા તેજ કરાશે. તેમના આ નિવેદનથી વૈશ્વિક બજારમાં સોના અને ચાંદી બંને તૂટી ગયા. પરંતુ હવે ઈરાન તરફથી અમેરિકાનું ફાઈટર જેટ એફ-35ને તોડી પાડવાનો દાવો કરાયો છે. ઈરાન વિદેશ મંત્રી અબ્બાસ અરાઘચીએ એવું પણ કહ્યું કે યુદ્ધથી મળેલા અનુભવ બાદ જો ફરીથી સંઘર્ષ થયો તો દુનિયાને હજુ અનેક એવા સરપ્રાઈઝ જોવા મળશે. તેનાથી એવી આશંકા વ્યક્ત કરાઈ રહી છે કે ઈરાન જંગ માટે પોતાને તૈયાર કરી રહ્યું છે.
ટ્રમ્પ અને અરાઘચીના નિવેદન બાદ વૈશ્વિક બજારમાં સોનું સતત તૂટી રહ્યું છે. જો કે ભારતીય બજારમાં તેના ભાવમાં તેજી જોવા મળી. વૈશ્વિક બજારમાં બુધવારે સવારે સોનાનો ભાવ લગભગ 22 ડોલર પ્રતિ ઔંસ તૂટીને 4464 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચી ગયો. એક સમયે 5500 ડોલર પ્રતિ ઔંસ સુધી ચડી ગયેલા ગોલ્ડના ભાવમાં આ મોટો કડાકો છે. સોનાના આ ભાવ છેલ્લા બે મહિનાના સૌથી નીચલા સ્તરે પહોંચેલા જણાવાઈ રહ્યા છે. વૈશ્વિક સ્તરે ભાવમાં ઉથલપાથલની અસર ઘરેલુ બજારમાં પણ જોવા મળી રહી છે.
4500 ડોલર નીચે આવ્યું સોનું
બુધવારે સવારે કોમેક્સ પર સોનાના ભાવમાં મોટો કડાકો જોવા મળ્યો અને તે 45 ડોલર તૂટીને 4466 ડોલર પર્તિ ઔંસ પર ટ્રેડ થતો જોવા મળ્યો. આ ઉપરાંત ચાંદી પર તૂટીને 73.90 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર આવી ગઈ. દર વખતે જિયો પોલિટિકલ ટેન્શનમાં સોનાના ભાવમાં તેજી જોવા મળતી હતી. રોકાણકારો પોતાના પૈસા બજારમાંથી કાઢીને સેફ હેવન ગણાવતા સોનામાં રોકાણ કરતા હતા. પરંતુ આ વખતે વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાઓ છતાં સોનાના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે.
વાયદા બજારમાં ભાવ
વૈશ્વિક ઉથલપાથલની અસર ઘરઆંગણે વાયદા બજારમાં પણ જોવા મળી રહી છે. આજે MCX પર સોનું અને ચાંદી ખુલતાની સાથે જ લાલ નિશાનમાં જોવા મળ્યા. 5 જુનના વાયદાવાળું 10 ગ્રામ સોનું હાલ 9.25 AM પર 0.52 ટકા તૂટીને 158250 રૂપિયાના સ્તરે જોવા મળ્યું છે. જ્યારે 3 જુલાઈના વાયદાવાળી એક કિલો ચાંદી 1.06 ટકા ગગડીને 267251 રૂપિયાના સ્તરે પહોંચી છે.
રિટેલ ભાવ
IBJA પર જો કે જોઈએ તો કાલે 24 કેરેટ 10 ગ્રામ સોનું વધારા સાથે 159077 પર બંધ થયું હતું જ્યારે એક કિલો ચાંદી ઘટાડા સાથે 268713ના સ્તરે બંધ થઈ હતી. આ ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી.
ગુજરાતના શહેરોમાં આજના ભાવ
|સોનું (ભાવ પ્રતિ 1 ગ્રામ)
|ચાંદી (એક કિલોગ્રામ)
|24 કેરેટ
|22 કેરેટ
|18 કેરેટ
|અમદાવાદ
|15,840
|14520
|11881
|280000
|વડોદરા
|15,840
|14520
|11881
|280000
|સુરત
|15,840
|14520
|11881
|280000
|રાજકોટ
|15,840
|14520
|11881
|280000
(સોર્સ- ગૂડ રિટર્ન્સ વેબસાઈટ ભાવમાં વધારો કે ઘટાડો હોઈ શકે છે.)