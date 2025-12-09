Prev
Gold Rate Today: એક ઝટકે સોનાના ભાવમાં મોટો ઘટાડો, ઘટીને આટલો થઈ ગયો સોનાનો ભાવ, જાણો આજનો રેટ

Gold Price Today: લગ્નગાળામાં સોના-ચાંદીના ભાવ જે રીતે વધી રહ્યા હતા તેનાથી લોકોમાં ફડાકો પેસેલો હતો. એવામાં અચાનક પાછા સોના-ચાંદીના ભાવ ઘટી ગયા. જાણો કારણ અને આજે ભાવ કેટલે પહોંચ્યો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Dec 09, 2025, 12:47 PM IST

Gold Rate Today: એક ઝટકે સોનાના ભાવમાં મોટો ઘટાડો, ઘટીને આટલો થઈ ગયો સોનાનો ભાવ, જાણો આજનો રેટ

સોના અને ચાંદીના ભાવ રેકોર્ડ બનાવી રહ્યા છે. વેડિંગ સીઝનમાં સોનાના ભાવ આકાશે આંબી રહ્યા છે. જો કે આ બધા વચ્ચે ભાવમાં આજે ઘટાડો જોવા મળ્યો. અમેરિકાથી એક એવા સમાચાર આવ્યા કે સોના અને ચાંદીના ભાવ તૂટ્યા. અમેરિકી ફેડરલ રિઝર્વના વ્યાજ દરના નિર્ણય પહેલા રોકાણકારોના સતર્ક વલણને પગલે મંગળવારે સોના અને ચાંદીના ભાવ સ્થિર રહ્યા. 

આજનો સોનાનો ભાવ
IBJAના રેટ્સ મુજબ આજે 999 પ્યોરિટીવાળા શુદ્ધ સોનાના ભાવમાં 848 રૂપિયાનો કડાકો જોવા મળ્યો છે. જીએસટી વગરના 10 ગ્રામ શુદ્ધ સોનાનો ભાવ 127409 રૂપિયા થઈ ગયો છે. જે લાસ્ટ સેશનમાં 128257 રૂપિયા પર ક્લોઝ  થયો હતો. જ્યારે દાગીના માટેના જીએસટી વગરના 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ આજે 776 રૂપિયા તૂટીને પ્રતિ 10 ગ્રામ 116707 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે. જે લાસ્ટ સેશનમાં 117483 રૂપિયા પર ક્લોઝ  થયો હતો.

ચાંદીની વાત કરીએ તો આજે ચાંદીના ભાવમાં પ્રતિ કિલોગ્રામ 2034 રૂપિયાનો કડાકો નોંધાયો છે અને ભાવ 177054 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર છે. જે લાસ્ટ સેશનમાં 179088 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયો હતો. 

કેરેટ પ્રમાણે ભાવ

વાયદા બજારમાં ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX) પર સોનાના ફેબ્રુઆરી વાયદા ભાવ 0.42 ટકા ઘટીને 129413 રૂપિયા પર હાલ છે જ્યારે ચાંદીના માર્ચ વાયદા ભાવ 0.33 ટકા ઘટીને 181148 પર છે. (લખાય છે ત્યારનો ભાવ)

ગ્લોબલ માર્કેટમાં હાલ ફડરલ રિઝર્વ પર ફોકસ છે. જે બુધવારે પોતાના નીતિગત નિર્ણયની જાહેરાત કરશે. આ મીટિંગ એવા સમયે થઈ રહી છે કે જ્યારે યુએસ જોબ માર્કેટમાં કૂલિંગના સંકેત જોવા મળી રહ્યા છે. જ્યારે ફુગાવો કેન્દ્રીય બેંકના 2 ટકા લક્ષ્યથી ઉપર છે. અત્રે જણાવવાનું કે અમેરિકાના અર્થશાસ્ત્રીઓને ફેડરલ ઓપન માર્કેટ કમિટીના ફેડરલ ફંડ રેટને 25 બેસિસ પોઈન્ટથી ઘટાડાની આશા છે. જેનાથી તે 3.50 ટકાથી 3.75 ટકા વચ્ચે આવી જશે. 

Disclaimer
IBJA દ્વારા જારી કરેલા રેટ દેશભરમાં માન્ય છે. પરંતુ તેની કિંમતોમાં GST સામેલ હોતો નથી. ગ્રાહકે ઘરેણા ખરીદતી વખતે જે કિંમત ચૂકવવાની હોય છે તે ટેક્સ સહિત હોવાથી વધુ હોય છે. એસોસિએશન દ્વારા સવાર અને સાંજ એમ બેવાર ભાવ જાહેર કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ પણ સામેલ નથી. એસોસિએશનના નવા ભાવ જાહેર રજાઓના દિવસે જાહેર કરાતા નથી. (શનિવાર, રવિવાર અને જાહેર રજાઓ)      
 

