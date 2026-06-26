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સોનાના ભાવમાં મોટો કડાકો, શું તેજીનો દોર પૂરો થયો? જાણો સોનું હજુ કેટલું સસ્તું થશે

Gold Price: સોનાના ભાવમાં સતત ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. આવી સ્થિતિમાં હવે મોટો પ્રશ્ન એ છે કે, સોનું હજુ કેટલું સસ્તું થશે? છેલ્લા બે વર્ષમાં સોનાએ રોકાણકારોને શાનદાર રિટર્ન આપ્યું છે, પરંતુ શું સોનામાં તેજીનો દોર હવે પૂરો થઈ રહ્યો છે? ચાલો જાણીએ.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 26, 2026, 05:51 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 05:51 PM IST
સોનાના ભાવમાં મોટો કડાકો, શું તેજીનો દોર પૂરો થયો? જાણો સોનું હજુ કેટલું સસ્તું થશે
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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