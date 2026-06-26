/સોનાના ભાવમાં મોટો કડાકો, શું તેજીનો દોર પૂરો થયો? જાણો સોનું હજુ કેટલું સસ્તું થશે

Gold Price: સોનાના ભાવમાં સતત ઘટાડો થઈ રહ્યો છે. આવી સ્થિતિમાં મોટો પ્રશ્ન એ છે કે, સોનું હજુ કેટલું સસ્તું થશે? છેલ્લા બે વર્ષમાં સોનાએ રોકાણકારોને શાનદાર રિટર્ન આપ્યું હતું. જાન્યુઆરી 2026માં આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સોનાની કિંમત 5,595 ડોલર પ્રતિ ઔંસના રેકોર્ડ સ્તરે અને ભારતમાં તેની કિંમત આશરે 1 લાખ 79 હજાર રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામના હાઈ લેવલ પર પહોંચી ગઈ હતી. જો કે, છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી સોનાના ભાવમાં સતત ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે, જેના કારણે રોકાણકારોમાં એ પ્રશ્ન ઊભો થવા લાગ્યો છે કે, શું સોનામાં તેજીનો દોર હવે પૂરો થઈ રહ્યો છે? શું ગોલ્ડ ખરીદવાનો બેસ્ટ ટાઇમ આવી ગયો છે કે પછી રોકાણકારોએ હજુ રાહ જોવી જોઈએ?
સોનાના ભાવમાં સતત થઈ રહ્યો છે ઘટાડો
જો રિપોર્ટ્સનું માનીએ તો, છેલ્લા 10 વર્ષોમાં જૂન 2026ના ત્રિમાસિક ગાળામાં ગોલ્ડનું પરફોર્મન્સ નબળું રહ્યું છે. ઓલ ઈન્ડિયા જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરી ડોમેસ્ટિક કાઉન્સિલ (GJC)ના ચેરમેન રાજેશ રોકડેએ કહ્યું કે, યુએસ ફેડરલ કમિટીએ હાલમાં જ વ્યાજ દર 3.5 ટકાથી 3.75 ટકાની વચ્ચે યથાવત રાખ્યા છે. સાથે જ ફેડના અધિકારીઓએ આ વર્ષે વ્યાજ દરોમાં કાપ મૂકવાના સંકેતો પરત ખેંચી લીધો છે અને જરૂર પડવા પર દરો વધારવાની શક્યતા પણ દર્શાવી છે. આ જ કારણે ડોલર મજબૂત થયો અને સોનામાં પ્રોફિટ બુકિંગ ઝડપી બની. આ સાથે જ ભારત સરકારે હાલમાં જ ગોલ્ડ પર ઈમ્પોર્ટ ડ્યુટી વધારીને 15 ટકા કરી દીધી છે. આ તમામ પરિબળોની અસર સોનાના ભાવ પર જોવા મળી રહી છે.
શું ટૂંક સમયમાં 1.20 લાખ રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ થશે સોનું?
જો નિષ્ણાતોનું માનીએ તો, સોનાનો ભાવ ટૂંક જ સમયમાં 1.20 લાખ રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ સુધી આવી શકે છે. ઓલ બુલિયન જ્વેલર્સ એસોસિએશનના પ્રેસિડેન્ટ યોગેશ સિંઘલે જણાવ્યું કે, ટૂંક જ સમયમાં સોનાનો ભાવ 1.20 લાખ રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ સુધી આવી શકે છે. હાલમાં તમામ પરિબળો સોનામાં તેજી આવે તેવા જોવા મળી રહ્યા નથી.
સિંઘલે વધુમાં કહ્યું કે, જો સોનાનો ઈતિહાસ જોઈએ તો દર પાંચથી સાત વર્ષની સાયકલમાં સોનાના ભાવ પીક પર આવ્યા પછી મોટું કરેક્શન (ઘટાડો) આવે છે અને આ વખતે આ કરેક્શન 40 ટકાથી પણ વધુ હોઈ શકે છે. સિંઘલે કહ્યું કે, જ્વેલરી માર્કેટમાંથી અત્યારે ગ્રાહકો ગાયબ છે. જો સોનાનો ભાવ હજુ વધુ તૂટશે તો આગળ જતાં ખરીદી સારી રહેશે.
દિવાળી પર શું હશે સોનાનો ભાવ?
રાજેશ રોકડેએ કહ્યું કે, આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સોનાનો ભાવ 3,850 ડોલરથી લઈને 4,030 ડોલર પ્રતિ ઔંસની રેન્જમાં રહી શકે છે. ભારતમાં જો ઘટાડો ચાલુ રહેશે તો ભાવ 1.35 લાખ રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ સુધી આવી શકે છે. જો કે, એવી આશા છે કે વર્ષના અંતમાં સોનાના ભાવમાં ફરી તેજી જોવા મળશે. તેમણે કહ્યું કે, ત્યારે સોનાનો ભાવ 1.75 લાખ રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ સુધી જઈ શકે છે.
શું આ ઘટાડો હંગામી છે?
જો કે, નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે, બુલિયન માર્કેટમાં આ એક અસ્થાયી વિરામ છે. જાન્યુઆરીના પીક લેવલથી અત્યાર સુધીમાં ગોલ્ડ 24 ટકા નીચે આવી ચૂક્યું છે. સોનાના ભાવ 4,000 ડોલર પ્રતિ ઔંસથી નીચે આવી ગયા છે. તેમ છતાં બજારમાં ગભરાટમાં આવીને વેચવાલી નથી થઈ રહી. તેમનું કહેવું છે કે, યુએસ ફેડરલ રિઝર્વના કડક વલણ અને મજબૂત ડોલરે સોના પર દબાણ બનાવ્યું છે, પરંતુ દુનિયાની ઘણી સેન્ટ્રલ બેન્કો હજુ પણ સતત સોનાની ખરીદી કરી રહી છે. આવી સ્થિતિમાં વર્તમાન ઘટાડાને લાંબા સમયની નબળાઈ માની શકાય નહીં.
સોનાના ભાવમાં કેમ આવ્યો ઘટાડો?
આ ઘટાડા પાછળનું સૌથી મોટું કારણ અમેરિકામાં વ્યાજ દરોને લઈને બદલાયેલી અપેક્ષાઓ છે. વર્ષની શરૂઆતમાં બજારને આશા હતી કે, યુએસ ફેડરલ રિઝર્વ વ્યાજ દરોમાં કાપ મૂકશે, જેનાથી સોનાના ભાવને ટેકો મળ્યો હોત. પરંતુ અમેરિકાની અર્થવ્યવસ્થાના મજબૂત આંકડા અને મોંઘવારી યથાવત રહેવાને કારણે હવે વ્યાજ દરોમાં કાપની શક્યતા ઓછી થઈ ગઈ છે.
આના કારણે યુએસ બોન્ડ યીલ્ડ વધ્યું છે અને રોકાણકારોનું વલણ ફરીથી વ્યાજ આપતી એસેટ્સ તરફ વધ્યું છે. હાલમાં મિડલ ઈસ્ટ સંકટ ઓછું થવાથી સોનામાં સામેલ ભૌગોલિક-રાજકીય પ્રીમિયમ પણ ઘટ્યું છે. આ સિવાય ડોલરની મજબૂતી, યુએસ રિયલ બોન્ડ યીલ્ડમાં વધારો અને ગોલ્ડ ETFમાંથી રૂપિયા પાછા ખેંચાવાને કારણે પણ કિંમતો પર દબાણ ઊભું થયું છે.