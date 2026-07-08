/સોના-ચાંદીના ભાવમાં મોટો કડાકો, ચાંદી એક જ દિવસમાં 7,800 રૂપિયા થઈ સસ્તી; તો સોનામાં જોરદાર ઘટાડો

Gold-Silver Rate: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાન સાથે યુદ્ધવિરામ તોડવાની જાહેરાત કરી હતી. આ જાહેરાત બાદ સોના-ચાંદીના ભાવમાં મોટો ઘટાડો નોંધાયો છે. મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર બુધવારે 4 સપ્ટેમ્બરની એક્સપાયરીવાળો ચાંદીનો વાયદો તેના અગાઉના બંધ 2,30,857 રૂપિયાની સરખામણીએ ઘટાડા સાથે ખૂલ્યો હતો અને દિવસભરના કારોબાર બાદ સાંજના સમયે ભારે ઘટાડા સાથે 2,23,026 રૂપિયા પર આવી ગયો હતો. આ હિસાબે જોઈએ તો, વાયદા બજારમાં ચાંદી એક જ દિવસમાં પ્રતિ કિલો 7831 રૂપિયા સસ્તી થઈ ગઈ.
સ્થાનિક બજારમાં ચાંદીના ભાવ ગબડ્યા
માત્ર MCX પર જ ચાંદીના ભાવમાં કડાકો નથી જોવા મળ્યો, પરંતુ સ્થાનિક બજારમાં પણ ચાંદીની ચમક ફીકી પડી છે. ઈન્ડિયન બુલિયન જ્વેલર્સ એસોસિએશનની વેબસાઈટ IBJA.Com પર 8 જુલાઈના અપડેટ થયેલા ભાવ જોઈએ તો, ચાંદી મંગળવારે 2,27,200 રૂપિયા પર બંધ થઈ હતી. જ્યારે બુધવારે સાંજના સમયે સ્થાનિક બજારમાં આ કિંમતી ધાતુ 5650 રૂપિયાના ઘટાડા સાથે 2,21,550 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર બંધ થઈ હતી.
સોનાના ભાવમાં પણ ઘટાડો
MCX ગોલ્ડ રેટ પર નજર કરીએ તો, વાયદા બજારમાં 5 ઓગસ્ટની એક્સપાયરીવાળા 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ અગાઉના ટ્રેડિંગ દિવસે પ્રતિ 10 ગ્રામ 1,45,392 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો. જે બુધવારે રેડ ઝોનમાં ખૂલ્યા બાદ દિવસભર ઘટાડા સાથે ટ્રેડ થતો રહીને 10 ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 1,42,837 રૂપિયા સુધી તૂટી ગયો હતો. એટલે કે સોનું એક જ દિવસમાં પ્રતિ 10 ગ્રામ 2555 રૂપિયા સસ્તું થઈ ગયું.
સ્થાનિક બજારમાં 24 કેરેટ સોનું સરક્યું
વાયદા બજાર બાદ સ્થાનિક બજારમાં સોનાની કિંમતમાં આવેલા બદલાવ વિશે વાત કરીએ તો, IBJA મુજબ, 10 ગ્રામ 24 કેરેટ સોનું બુધવારે સાંજે તેના અગાઉના બંધ 1,44,083 રૂપિયાથી 1733 રૂપિયા સસ્તું થઈને 1,42,350 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર બંધ થયું છે.
જ્યાં 24 કેરેટ સોનાની કિંમત બુધવારે ઘટીને 1.42 લાખ રૂપિયા પર આવી ગઈ, ત્યાં સ્થાનિક બજારમાં અન્ય ક્વોલિટીના સોનાના ભાવમાં પણ ઘટાડો નોંધાયો છે અને તે સસ્તા થયા છે. IBJA અનુસાર, 22 કેરેટ સોનું 1,38,930 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ, 20 કેરેટ સોનું 1,26,690 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ, 18 કેરેટ સોનું 1,15,300 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ અને 14 કેરેટ સોનું 91,820 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર બંધ થયું છે.