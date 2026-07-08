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સોના-ચાંદીના ભાવમાં મોટો કડાકો, ચાંદી એક જ દિવસમાં 7,800 રૂપિયા થઈ સસ્તી; તો સોનામાં જોરદાર ઘટાડો

Gold-Silver Rate: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાન સાથે યુદ્ધવિરામ સમાપ્ત કરવાની જાહેરાત કરતા જ અઠવાડિયાના ત્રીજા ટ્રેડિંગ દિવસે બુધવારે જ્યાં એક તરફ શેરબજારમાં ભૂકંપ આવ્યો છે, ત્યાં મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX)થી લઈને સ્થાનિક બજાર સુધી સોના-ચાંદીના ભાવ પણ જોરદાર ગબડ્યા છે. 1 કિલો ચાંદીના ભાવમાં એક ઝાટકે 7800 રૂપિયાથી વધુનો ઘટાડો થયો છે, જ્યારે સોનું પણ પ્રતિ 10 ગ્રામ આશરે 2500 રૂપિયા સસ્તું થયું છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 08, 2026, 09:52 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 09:52 PM IST
સોના-ચાંદીના ભાવમાં મોટો કડાકો, ચાંદી એક જ દિવસમાં 7,800 રૂપિયા થઈ સસ્તી; તો સોનામાં જોરદાર ઘટાડો
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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