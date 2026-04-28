Gold-Silver ભાવમાં મોટો કડાકો, ચાંદીમાં 7000 રૂપિયાનો ઘટાડો; તો સોનું રેકોર્ડ હાઈથી 53,000 થયું સસ્તું
Gold-Silver Rates: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં અચાનક મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. વૈશ્વિક સ્તરે કિંમતોમાં ઘટાડો અને ડોલરની મજબૂતીને કારણે આ સ્થિતિ સર્જાઈ છે. બીજી તરફ ઓઈલના ભાવમાં પણ ઉછાળો આવ્યો છે.
- ઈરાન-અમેરિકા તણાવ વચ્ચે કિંમતી ધાતુઓ થઈ સસ્તી
- ચાંદીના ભાવમાં એક જ દિવસમાં 7000 રૂપિયાનો ઘટાડો
- આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સોનાના ભાવમાં કડાકો
Trending Photos
Gold-Silver Rates: ભારતીય કોમોડિટી માર્કેટમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ ઝડપથી ઘટ્યા છે. સાંજના કારોબાર દરમિયાન ચાંદીમાં અંદાજે 7000 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો છે. તેવી જ રીતે 10 ગ્રામ સોનાના ફ્યુચર રેટમાં પણ ઘટાડો નોંધાયો છે. ઈરાન-અમેરિકા વચ્ચેનો તણાવ અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ખોલવાની ચર્ચા વચ્ચે આ ઘટાડો નોંધાયો છે, જે સંકેત આપે છે કે વૈશ્વિક બજારમાં મોટી હલચલ ચાલી રહી છે.
મંગળવારની રાત્રે અંદાજે 7.45 વાગ્યે MCX પર 3 જુલાઈના ફ્યુચર માટે 1 કિલો ચાંદીની કિંમત 2.40 લાખ રૂપિયા પર આવી ગઈ હતી, જે 6900 રૂપિયાથી વધુ અથવા 3% ઘટાડો દર્શાવે છે. જ્યારે 5 જૂનના ફ્યુચર માટે સોનાનો ભાવ પણ 1.70% અથવા 2500 રૂપિયા તૂટીને 1.49 લાખ રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે.
અચાનક કેમ આવ્યો મોટો ઘટાડો?
ડોલરમાં તેજી જોવા મળી છે, જેના કારણે કોમોડિટી માર્કેટમાં કિંમતી ધાતુઓના ભાવ ઘટ્યા છે. રૂપિયો ડોલરની સરખામણીએ 94.5ની ઉપર પહોંચી ગયો છે. તેવી જ રીતે બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઈલમાં પણ લગભગ 3%ની તેજી જોવા મળી રહી છે, જે હોર્મુઝ પર વધતા તણાવનો સંકેત આપી રહ્યો છે. જો કે, રિપોર્ટ્સ અને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનો દાવો છે કે, ઈરાને યુદ્ધ રોકવા અને હોર્મુઝ ખોલવાનો પ્રસ્તાવ આપ્યો છે. આ દાવો ત્યારે કરવામાં આવી રહ્યો છે જ્યારે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે બીજા રાઉન્ડની શાંતિ વાતચીત હજુ સુધી થઈ શકી નથી.
બીજી તરફ કેટલાક રિપોર્ટ એવો પણ દાવો કરી રહ્યા છે કે, અમેરિકા અને ઈરાન સમુદ્રમાં પોતાની તાકાત વધારી રહ્યા છે, જે તણાવનો સંકેત છે. આ દરમિયાન એશિયન, ભારતીય અને અમેરિકન શેરબજારોમાં પણ વ્યાપક સ્તરે ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે.
ઇન્ટરનેશનલ ગોલ્ડ-સિલ્વર પ્રાઇસ
આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પણ સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ભારે ઘટાડો નોંધાયો છે. સોનું 2.30% અથવા 108 ડોલર પ્રતિ ઔંસ ઘટીને 4586 ડોલર પર આવી ગયું છે. જ્યારે ચાંદીની વાત કરીએ તો, તે 3.20% અથવા 2.5 ડોલર તૂટીને 72.6 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચી ગઈ છે.
રેકોર્ડ હાઈથી કેટલું સસ્તું થયું સોનું-ચાંદી?
MCX અનુસાર, સોનાનું રેકોર્ડ હાઈ લેવલ 2.02 લાખ રૂપિયા છે, જે હવે 53 હજાર ઘટીને 1.49 લાખ રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર આવી ગયું છે. તેવી જ રીતે ચાંદીનું લાઈફટાઈમ હાઈ લેવલ 4.57 લાખ રૂપિયા છે, જે હવે 2.07 લાખ રૂપિયા સસ્તી થઈને 2.40 લાખ રૂપિયા પર આવી ગઈ છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે