Gold Rate: Good News! દીવાળી ટાણે જ સોના-ચાંદીના ભાવમાં મોટો કડાકો, ₹10000 સુધી ભાવ ઘટી ગયા, ફટાફટ લેટેસ્ટ રેટ જાણો
Latest Gold Rate: ધનતેરસ પહેલા સોના અને ચાંદીના ભાવમાં મોટો કડાકો જોવા મળ્યો છે. વાયદા બજાર અને શરાફા બજાર બંને જગ્યાએ કિમતી ધાતુઓના ભાવ ગગડ્યા છે. ગ્રાહકોને ખરીદીની શાનદાર તક છે.
Trending Photos
ધનતેરસની બરાબર પહેલા જ ગ્રાહકો માટે મોટા ખુશખબર આવ્યા છે. ચાંદીમાં અચાનક ભારે કડાકો જોવા મળ્યો છે અને સોનાના ભાવ પણ ઘટ્યા છે. ઈન્ડિયન બુલિયન માર્કેટથી લઈને MCX સુધી સોના-ચાંદીના રેટમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. આવામાં હવે ધનતેરસ પર રોકાણ અને ખરીદીની આ શાનદાર તક છે. જ્યારે ભાવ ગ્રાહકોના પક્ષમાં જોવા મળી રહ્યા છે.
ધનતેરસ પહેલા ચાંદીના ભાવ રેકોર્ડ ઊંચાઈથી લગભગ 10,000 રૂપિયા સુધી ગગડ્યા છે. વાયદા બજારમાં ચાંદીએ ₹1,70,415 પ્રતિ કિલોગ્રામનો રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો. પરંતુ ત્યારબાદ તેમાં મોટો કડાકો જોવા મળ્યો. જ્યારે સોનાના ભાવ પણ પોતાના હાઈ સ્તરથી લગભગ ₹4,000 સુધી નીચે આવી ચૂક્યો છે.
આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ
ઈન્ડિયા બુલિયન જ્વેલર્સ એસોસિએશન (IBJA) મુજબ 24 કેરેટના 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ શુક્રવારે 1290 રૂપિયા ગગડીને 129584 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયો હતો. ઓપનિંગમાં સોનાનો ભાવ 130874 રૂપિયા જોવા મળ્યો હતો. એ જ રીતે ચાંદીનો ભાવ પણ ક્લોઝિંગમાં 2045 રૂપિયાનો કડાકો જોવા મળ્યો અને ભાવ 169230 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર ક્લોઝ થયો. ઓપનિંગમાં ચાંદીનો ભાવ 171275 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ હતો.
આ અચાનક આવેલા કડાકાથી શરાફા બજારમાં ખળભળાટ છે. ગ્રાહકો માટે ખરીદીની સારી તક છે. દિલ્હી શરાફા બજારમાં આજે (18 ઓક્ટોબર)ના રોજ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ લગભગ ₹129,590 પ્રતિ 10 ગ્રામ છે જ્યારે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ લગભગ ₹118,813 પ્રતિ 10 ગ્રામ છે.
નોંધનીય છે કે હાલમાં જ સોનું અને ચાંદીમાં જબરદસ્ત ઉછાળો જોવા મળ્યો હતો. રિટેલ બજારમાં ચાંદીનો ભાવ પોતાના ઓલ ટાઈમ હાઈ 2 લાખ રૂપિયા પ્રતિ કિલો આસપાસ પહોંચી ગયો હતો. જ્યારે સોનામાં પણ 1.30 લાખ રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામનું સ્તર જોવા મળ્યું હતું. જો કે છેલ્લા બે દિવસમાં બંને ધાતુઓના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. જેનાથી બજારમાં એકવાર ફરીથી રોનક જોવા મળી રહી છે.
છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં સોના અને ચાંદીના ભાવોએ રોકાણકારોને ચોંકાવ્યા છે. નવેમ્બર 2022માં જ્યાં સોનું 1900 ડોલર પ્રતિ ઔંસ આસપાસ હતું તે ઓક્ટોબર 2025 સુધીમાં તે 3,850 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પહોંચી ગયું છે. ભારતના ઘરેલુ બજારમાં પણ સોનાના ભાવ 1 લાખ પ્રતિ 10 ગ્રામ પાર જઈ ચૂક્યા છે. એ જ રીતે ચાંદીના ભાવ 24 ડોલરથી વધીને 47 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પહોંચ્યા છે. આ તેજી ઔદ્યોગિક માંગણી, સોલર એનર્જી અને ઈલેક્ટ્રોનિક્સ સેક્ટરની વધતી જરૂરિયાતોને કારણે આવી છે.
વિશેષજ્ઞોનું કહેવું છે કે અમેરિકી વ્યાજ દરોમાં કાપ, કેન્દ્રીય બેંકોની સતત ખરીદી, અને ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રોમાં ફરીથી સ્ટોરેજની આશાએ આ ગતિને વધારી છે. અમેરિકા, જર્મની, ચીન, અને ભારત જેવા દેશ પોતાનું ગોલ્ડ રિઝર્વ વધારી રહ્યા છે. જેનાથી એ સ્પષ્ટ છે કે દુનિયા હવે અમેરિકી ડોલરથી ધીરે ધીરે અંતર બનાવતા સુરક્ષિત રોકાણ તરીકે સોના તરફ પાછી ફરી રહી છે.
Disclaimer
IBJA દ્વારા જારી કરેલા રેટ દેશભરમાં માન્ય છે. પરંતુ તેની કિંમતોમાં GST સામેલ હોતો નથી. ગ્રાહકે ઘરેણા ખરીદતી વખતે જે કિંમત ચૂકવવાની હોય છે તે ટેક્સ સહિત હોવાથી વધુ હોય છે. એસોસિએશન દ્વારા સવાર અને સાંજ એમ બેવાર ભાવ જાહેર કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ પણ સામેલ નથી. એસોસિએશનના નવા ભાવ જાહેર રજાઓના દિવસે જાહેર કરાતા નથી. (શનિવાર, રવિવાર અને જાહેર રજાઓ)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે