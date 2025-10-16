Prev
Gold Rate Prediction: સોનાના ભાવમાં જલ્દી થશે મોટો ઘટાડો? જાણો શું કહે છે એક્સપર્ટ્સ

Gold Price Prediction: ANZ રિપોર્ટ મુજબ, રાજકીય અસ્થિરતા, ટેરિફ વિવાદો અને ભૂ-રાજકીય તણાવ જેવા પરિબળોને કારણે રોકાણકારો હજુ પણ સોના તરફ આકર્ષિત થશે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 16, 2025, 04:35 PM IST

Gold Rate Prediction: સોનાના ભાવમાં જલ્દી થશે મોટો ઘટાડો? જાણો શું કહે છે એક્સપર્ટ્સ

Gold Price Prediction 2026: આ વર્ષે સોનાની કિંમતોમાં જબરદસ્ત તેજી જોવા મળી છે. વાર્ષિક આધાર પર સોનાના ભાવમાં આશરે 61 ટકાનો વધારો થયો છે, જેથી તે શેર, બોન્ડ અને અન્ય રોકાણના સાધનોની તુલનામાં રોકાણકારોને વધુ વળતર આપનાર વિકલ્પ સાબિત થયું છે. પરંતુ હવે બજારમાં તે સવાલ ઉઠી રહ્યો છે કે શું આવનાર સમયમાં આ તેજી યથાવત રહેશે કે સોનાની કિંમતોમાં ઘટાડો જોવા મળશે.

વિશ્લેષકોનું અનુમાન
એએનઝેડ બેંક (ANZ Bank) અનુસાર આગામી વર્ષે સોનાની કિંમતોમાં ભારે ઘટાડો થઈ શકે છે. આ વર્ષે સોનાનું રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચવાનું મુખ્ય કારણ ભૂ-રાજકીય તણાવ, આર્થિક અનિશ્ચિતતા, ડોલરની નબળાઈ અને અમેરિકી વ્યાજદરોમાં સંભવિત ઘટાડાને માનવામાં આવી રહ્યું છે. સ્પોટ ગોલ્ડે અત્યાર સુધી હાઈ સ્તર 4,225.69 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચ્યો અને પછી 0.4 ટકા ઘટી  4,224.79 ડોલર પર પહોંચી ગયું.

જ્યારે પણ વૈશ્વિક બજારોમાં અનિશ્ચિતતા કે કટોકટી ઊભી થાય છે, ત્યારે રોકાણકારો સલામત સંપત્તિ તરીકે સોના તરફ વળે છે. રોઇટર્સ દ્વારા ટાંકવામાં આવેલા ANZ અહેવાલ મુજબ, સોનાના ભાવ આ વર્ષના અંત સુધીમાં પ્રતિ ઔંસ $4,400 સુધી પહોંચી શકે છે, અને પછી જૂન 2026 સુધીમાં $4,600 ની આસપાસ પહોંચી શકે છે. જોકે, આવતા વર્ષના બીજા ભાગમાં ભાવમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થવાની ધારણા છે.

રોકાણકારો માટે સલાહ
એએનઝેડના રિપોર્ટ પ્રમાણે રાજકીય અસ્થિરતા, ટેરિફ વિવાદ અને ભૂ-રાજકીય તણાવ જેવા કારણોને લીધે હજુ પણ રોકાણકારો સોના તરફ આકર્ષિત રહેશે. રિપોર્ટમાં અનુમાન વ્યક્ત કરવામાં આવ્યું કે ચાંદીની કિંમતો 2026ના મધ્ય સુધી 57.50 ડોલર પ્રતિ ઔંસ સુધી પહોંચી શકે છે. પરંતુ જો અમેરિકી ફેડરલ રિઝર્વ (US Fed) નું વલણ કડક થયું કે અમેરિકી અર્થવ્યવસ્થા અપેક્ષાથી સારૂ પ્રદર્શન કરે છે તો તેનાથી વિપરિત અસર જોવા મળી શકે છે અને સોનાની કિંમતોમાં ઘટાડો થઈ શકે છે.
 

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક

...और पढ़ें
Gold price predictiongold rate prediction

