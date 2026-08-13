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EPFO ની નોકરિયાત વર્ગને મોટી ભેટ! નોકરી છૂટે તો તાત્કાલિક ઉપાડો 75% PF; ઘરના આ જરૂરી કામ પણ કરી શકશો

PF Withdrawal New Rule: કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠને નોકરિયાત લોકો માટે પીએફ ઉપાડના નિયમ સરળ બનાવ્યા છે, જેનાથી ઈમરજન્સી સ્થિતિમાં આર્થિક મદદ મળી શકે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 13, 2026, 12:28 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 12:28 PM IST
EPFO ની નોકરિયાત વર્ગને મોટી ભેટ! નોકરી છૂટે તો તાત્કાલિક ઉપાડો 75% PF; ઘરના આ જરૂરી કામ પણ કરી શકશો

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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EPFO ની નોકરિયાત વર્ગને મોટી ભેટ! નોકરી છૂટે તો તાત્કાલિક ઉપાડો 75% PF
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