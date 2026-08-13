/EPFO ની નોકરિયાત વર્ગને મોટી ભેટ! નોકરી છૂટે તો તાત્કાલિક ઉપાડો 75% PF; ઘરના આ જરૂરી કામ પણ કરી શકશો

નોકરિયાત લોકો માટે કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન (EPFO) માત્ર નિવૃત્તિનો સહારો નથી, પરંતુ મુશ્કેલ સમયમાં એક સંકટમોચક પણ છે. હંમેશા લોકોને લાગે છે કે પીએફના પૈસા માત્ર નિવૃત્તિ કે સંપૂર્ણ રીતે બેરોજગાર થવા પર ઉપાડી શકાય છે. પરંતુ EPFO એ પોતાના નિયમમાં ઘણી છૂટછાટ આપી છે, જેથી ઈમરજન્સી સ્થિતિમાં કર્મચારીઓને આર્થિક મુશ્કેલીનો સામનો ન કરવો પડે.
નોકરી છૂટવા પર ઉપાડી શકશો 75% પૈસા
કોઈપણ કર્મચારી માટે નોકરી જવી સૌથી તણાવપૂર્ણ સમય હોય છે. તેવા સમયમાં આર્થિક મદદ માટે ઈપીએફઓએ ઉપાડના નિયમને ખુબ સરળ બનાવી દીધા છે.
નવા નિયમ પ્રમાણે જો તમારી નોકરી કોઈ કારણે જતી રહે છે અને તમે 1 મહિના સુધી બેરોજગાર રહો છો, તો તમારા પીએફ ખાતામાં જમા કુલ રકમનો 75 ટકા હિસ્સો ઉપાડી શકો છો. 75 ટકા પૈસા ઉપાડવાથી તમારી આર્થિક જરૂરિયાતો પૂરી થઈ જાય છે અને સૌથી સારી વાત છે કે તમારી પીએફ ખાતું બંધ થતું નથી. જો તમને 1 મહિના બાદ નવી નોકરી મળી જાય છે તો તમે તે ખાતાને તમારી નવી કંપનીમાં ટ્રાન્સફર કરાવી શકો છો. જો તમે 2 મહિના સુધી બેરોજગાર રહો છો તો તમે બાકીના 25 ટકા પૈસા પણ ઉપાડી ખાતાને ફુલ એન્ડ ફાઇનલ સેટલમેન્ટ કરી શકો છો.
ઘરના સમારકામ માટે પણ મળશે એડવાન્સ રકમ
જો તમે ઘર ખરીદ્યું છે કે બનાવી લીધું છે તો તેના કલરકામ, સમારકામ કે રિનોવેશનની જરૂરિયાત છે તો પણ ઈપીએફઓ તમને પૈસા ઉપાડવાની મંજૂરી આપે છે.
તો તમે તમારી 12 મહિનાની બેઝિક સેલેરી + મોંઘવારી ભથ્થું કે પછી કર્મચારીના હિસ્સાના યોગદાન (વ્યાજ સહિત) કે રિનોવેશનમાં લાગનાર વાસ્તવિક ખર્ચ આ ત્રણેયમાંથી જે સૌથી ઓછું હોય એટલી રકમ ઉપાડી શકો છો. આ સુવિધાનો લાભ ઉઠાવવા માટે જરૂરી છે કે તમે ઓછામાં ઓછા 5 વર્ષથી EPFO ના સભ્ય હોય (એટલે કે તમારી નોકરીના 5 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા હોય) સાથે તે ઘર કે ફ્લેટ તમારા (કર્મચારી), તમારા પત્ની/પતિ કે બંનેના નામ પર સંયુક્ત હોવો જોઈએ.
ઘર બેઠા કઈ રીતે ઉપાડશો પૈસા?
હવે પીએફ ઉપાડવા માટે તમારે તમારી જૂની કંપની કે પીએફ ઓફિસે જવાની જરૂર નથી. તમે આ કામ ઘર બેઠા ઓનલાઈન કરી શકો છો.
1. ઈપીએફઓના મેમ્બર ઈ-સેવા પોર્ટલ (Member e-Sewa Portal) પર તમારા UAN (Universal Account Number) અને પાસવર્ડ દ્વારા લોગિન કરો.
2. 'Online Services' ટેબમાં જઈ 'Claim (Form-31, 19, 10C & 10D)' પર ક્લિક કરો.
3.હવે બેંક ખાતાના છેલ્લા 4 આંકડા નાખી વેરિફાઇ કરો. ત્યારબાદ 'PF Advance (Form 31)' પસંદ કરો અને ડ્રોપઆઉટ મેન્યુમાંથી પૈસા ઉપાડવાનું કારણ પસંદ કરો.
4. જેટલી રકમ જોઈએ તે નાખો અને તમારૂ સરનામું ભરો.
5. અંતમાં તમારા આધાર સાથે લિંક મોબાઈલ નંબર પર આવેલો ઓટીપી નાખી ક્લેમ સબમિટ કરો.