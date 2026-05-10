/રોકાણકારોને મોટી ભેટ ! 65મી વખત ડિવિડન્ડ આપી રહી છે આ કંપની, એક શેરની પર મળશે 229 રૂપિયા

Dividend Stock: કંપનીએ 10ની ફેસ વેલ્યુ સાથે દરેક શેર પર 229નું ડિવિડન્ડ ચૂકવવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ કંપનીનું 65મું ડિવિડન્ડ છે.
Dividend Stock: ટાયર મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની MRF લિમિટેડે (MRF limited)ફરીથી ડિવિડન્ડ ચૂકવવાનો નિર્ણય લીધો છે. કંપનીએ સ્ટોક એક્સચેન્જને આ અંગે જાણ કરી છે. આ કંપનીની 65મી એક્સ-ડિવિડન્ડ ટ્રેડિંગ તારીખ છે. આ વખતે, MRF લિમિટેડે પ્રતિ શેર 229 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ જાહેર કર્યું છે.
પ્રતિ શેર ₹229નો નફો
કંપનીએ સ્ટોક એક્સચેન્જને જાણ કરી કે તેણે નાણાકીય વર્ષ 2025-26 માટે 229 રૂપિયાનું અંતિમ ડિવિડન્ડ ચૂકવવાનો નિર્ણય લીધો છે. પાત્ર રોકાણકારોને પ્રતિ શેર 229 રૂપિયાનો નફો મળશે. એ નોંધવું જોઈએ કે MRFએ અગાઉ ગયા નાણાકીય વર્ષમાં બે વાર ડિવિડન્ડ ચૂકવ્યું હતું. બંને વખત, MRF લિમિટેડે(MRF limited) પ્રતિ શેર 3 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ વહેંચ્યું હતું. આનો અર્થ એ થયો કે સમગ્ર નાણાકીય વર્ષ માટે, કંપનીએ પ્રતિ શેર 235 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ ચૂકવ્યું હતું.
MRF લિમિટેડે સૌપ્રથમ 2000માં ડિવિડન્ડ ચૂકવ્યું હતું. તે સમયે, કંપનીએ રોકાણકારોને પ્રતિ શેર 3 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ આપ્યું હતું.
શેર કેવું પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે?
શુક્રવારે, MRF લિમિટેડ(MRF limited)ના શેર BSE પર 0.45 ટકા વધીને 130559 રૂપિયા પર બંધ થયા છે. છેલ્લા ત્રણ મહિનામાં, કંપનીના શેરના ભાવમાં 10.88 ટકાનો ઘટાડો થયો છે. છેલ્લા 6 મહિનામાં, શેરમાં 17 ટકાનો ઘટાડો થયો છે. એક વર્ષમાં, કંપનીના શેરના ભાવમાં 5.90 ટકાનો ઘટાડો થયો છે.
બે વર્ષમાં, MRF લિમિટેડ(MRF limited)ના શેરના ભાવમાં 3 ટકાનો વધારો થયો છે. ત્રણ વર્ષમાં, આ શેરે પોઝિશનલ રોકાણકારોને 33 ટકાનું વળતર આપ્યું છે. પાંચ વર્ષમાં, આ ટાયર મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપનીના શેરના ભાવમાં 68 ટકાનો વધારો થયો છે. 10 વર્ષમાં, શેરના ભાવમાં 286 ટકાનો વધારો થયો છે, જે સેન્સેક્સ ઇન્ડેક્સના 206 ટકાના વળતર કરતા વધારે છે.
